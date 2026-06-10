War Crime : रात्रीच्या अंधारात पाकिस्तानचा कपटी हल्ला; 11 निष्पाप मुलांसह 13 जण ठार, हल्ल्यानंतर तालिबान संतप्त

Pakistan Afghanistan Airstrike 2026 : आशिया खंडातील दोन शेजारी देशांमधील शत्रुत्वाने आता अत्यंत धोकादायक आणि हिंसक वळण घेतले आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सीमावादाचा भडका उडाला असून पाकिस्तानी (Pakistan News) लष्कराने थेट शेजारील देशाच्या हद्दीत घुसून मोठी लष्करी कारवाई केली आहे. मंगळवारी मध्यरात्री पाकिस्तानी लढाऊ विमानांनी अफगाणिस्तानच्या हद्दीत खोलवर प्रवेश करत भीषण हवाई हल्ले (Airstrikes) केले. या कारवाईमुळे केवळ सीमावर्ती भागातच नव्हे, तर संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यामध्ये लष्करी तळांऐवी नागरी वस्त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे समोर आले असून, झालेल्या भीषण जीवितहानीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहेत.
स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला अत्यंत पूर्वनियोजित आणि अचानक करण्यात आला. पाकिस्तानी वायूसेनेच्या लढाऊ विमानांनी अफगाणिस्तानच्या कुनार, खोस्त आणि पक्तिका या तीन अत्यंत संवेदनशील आणि मोक्याच्या सीमावर्ती प्रांतांना एकाच वेळी लक्ष्य केले. हवाई दलाने टाकलेले बॉम्ब थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर पडले. मध्यरात्रीची वेळ असल्याने बहुतेक लोक गाढ झोपेत होते. आकाशातून झालेल्या या अचानक बॉम्बवर्षावामुळे लोकांना स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी पळण्याची किंवा सुरक्षित स्थळी आसरा घेण्याची साधी संधीही मिळाली नाही. अनेक मातीची आणि सिमेंटची घरे क्षणात ढिगाऱ्यात बदलली आणि संपूर्ण परिसरात फक्त किंचाळ्या आणि धुराचे साम्राज्य पसरले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PoK Crisis: इम्रान खान नव्हे तर आता ‘या’ नेत्याने पाकिस्तान सरकारला आणले गुडघ्यांवर; PoKमध्ये हिंसाचार भडकला, 4 पोलिसांचा मृत्यू
या भीषण हवाई हल्ल्यातील सर्वात वेदनादायक आणि धक्कादायक बाब म्हणजे यात मोठ्या प्रमाणावर लहान मुलांचा बळी गेला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, या लष्करी कारवाईत एकूण १३ जणांचा जागीच मृत्यू झाला, ज्यामध्ये ११ निष्पाप लहान मुलांचा समावेश आहे. मृत झालेल्या इतर नागरिकांमध्ये महिला आणि वृद्ध व्यक्तींचा समावेश आहे, जे कोणत्याही युद्धाचा भाग नव्हते. याशिवाय, ढिगाऱ्याखाली दबल्यामुळे आणि बॉम्बच्या तुकड्यांमुळे १४ हून अधिक नागरिक गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी जवळच्या प्रांतीय रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले असून, अनेकांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यामुळे मृतांचा हा आकडा आगामी काळात आणखी वाढण्याची भीती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या अमानुष हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानमधील अंतरिम तालिबान सरकारने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तालिबान सरकारचे मुख्य प्रवक्ते झबीउल्लाह मुजाहिद यांनी तातडीने एक अधिकृत पत्रक जारी करून पाकिस्तानच्या या कृत्याचा तीव्र शब्दांत धिक्कार केला. मुजाहिद यांनी म्हटले आहे की, “पाकिस्तानने केलेले हे कृत्य अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर थेट हल्ला असून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उघड उल्लंघन आहे. पाकिस्तानी सैन्याने जाणीवपूर्वक लष्करी तळांना सोडून निष्पाप नागरिकांच्या घरांना लक्ष्य केले आहे, जे कोणत्याही सुसंस्कृत देशाला शोभणारे नाही.” तालिबानने थेट शब्दांत इशारा दिला आहे की, अफगाणिस्तान आपल्या मातृभूमीचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे सक्षम असून, या हल्ल्याचे गंभीर परिणाम पाकिस्तानला येत्या काळात भोगावे लागतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SUPARCO : भारताच्या प्रत्येक इंच जमिनीवर शत्रूची नजर; चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने 16 महिन्यांत सोडले 6 Spy Satellites
वास्तविक पाहता, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि ड्युरंड लाईन (Border Dispute) वरून वाद सुरू आहेत. पाकिस्तान नेहमीच आरोप करतो की, त्यांच्या देशात हल्ले करणारे दहशतवादी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करतात. तर दुसरीकडे तालिबान हा आरोप फेटाळून लावत आला आहे. मात्र, यावेळी पाकिस्तानने थेट हवाई दल वापरून दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत बॉम्बफेक केल्यामुळे हा वाद केवळ गोळीबारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जागतिक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तातडीने यात हस्तक्षेप केला नाही, तर या दोन देशांमध्ये पूर्ण क्षमतेचे युद्ध पेटू शकते, ज्यामुळे संपूर्ण दक्षिण आशियातील शांतता धोक्यात येईल.