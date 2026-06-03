US Iran Conflict : चीनने इराणला केली लष्करी मदत? अखेर अमेरिकेच्या ‘त्या’ दाव्याबद्दल सत्य समोर आलंच

China Missile City : चीन इराणच्या पावलावर? सॅटेलाइट्स चित्रांमधून भूमिगत लष्करी तळांचा खुलासा
मार्को रुबियो यांनी हाऊस अॅप्रोप्रिएशन्स सबकमिटीच्या सुनावणीदरम्यान याचा खुलासा केला. त्यांनी म्हटले की, इराणकडे चीनी जुनी लष्करी उपकरणे आहेत. ही उपकरणे दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन मैत्रीचे प्रतीक आहे. मात्र, सध्याच्या संघर्षादरम्यान कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यात आलेली नाही. यामुळे युद्धभूमीवर संतुलन राहिले. चीनने अमेरिकेच्या कोणत्याही कारवायांमध्ये अडथळा आणला नसल्याचे रुबियो यांनी स्पष्ट केले.
दोन महिन्यांपूर्वी एक व्हाईट हाऊसच्या पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी बाह्य हस्तक्षेपामुळे इराणशी चर्चेत अडथळा येत असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी चीनला थेट इशारा देत मध्यपूर्वेतील तणावात कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही असा कडक इशारा दिला होता.
तर दुसरीकडे चीनने हा दावा फेटाळून लावला होता. वॉशिंग्टन येथील चीनी दूतावासाने अमेरिका कोणत्याही पुरव्याशिवाय आरोप करत असल्याचे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान याच वेळी रुबियो यांनी अमेरिकेच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतल जहाजवाहतूक व्यवस्थापनाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केल. यावर बोलताना रुबियो म्हणाले की, चीन हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयात करणारा देश आहे. यामुळे होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यास त्यांना तेलाच पुरवठा कमी होईल. ज्यामुळे जागतिक बाजारात देखील मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे चीनने या प्रस्तावाला विरोध न करण्याचे आवाहन अमेरिकेने केले. याच वेळी रुबियो यांनी हे देखील उघड केले की, नुकतेच चीनच्या दिशेने जाणाऱ्या एका जहाजावर हल्ला करण्यात आला होता.
US China Tension : इराणशी मैत्री चीनला भोवणार? इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ट्रम्प यांचा ‘तो’ मास्टरप्लॅन अन् ड्रॅगनची उडाली झोप