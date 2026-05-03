US Iran Conflict : ‘आम्ही युद्धासाठी सज्ज’ ; ट्रम्प यांनी Peace Plan फेटाळताच इराणची विनाशाची धमकी, युद्ध अटळ?

US Iran Tension : मध्यपूर्वेतील तणाव निवळण्याची काही चिन्हे दिसेनात. ट्रम्प यांनी इराणच्या शांतता प्रस्तावा केराची टोपली दाखवली आहे. यावर इराणने युद्धाचे संकेत दिले आहेत. यामुळे मध्यपूर्वे पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 10:26 AM
Iran Warns US

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प यांच्याकडून इराणच्या शांतता प्रस्तावाला केराची टोपली
  • इराणनेही दिला युद्धाचा इशारा
  • मध्यपूर्वे पेटणार?
Iran Warns US : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका इराण वाद (US Iran Conflict) एका नव्या टोकाला पोहोचला आहे. नुकतेच ट्रम्प यांनी इराणचा १४ अटींचा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील संघर्ष पुन्हा पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. ट्रम्प यांनी प्रस्ताव नाकारताच इराणने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे इराणने म्हटले आहेत.

इराणचा आक्रमक पवित्रा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणचा १४ कलमी प्रस्ताव धुडकावला आहे. यावर इराणच्या लष्कराचे उपप्रमुख मोहम्मद जाफरी आसदी यांनी तीव्र टीका केली आहे. अमेरिका कोणत्याही करारावर ठाम राहता नाही किंवा त्यांच्या शब्दाला किंमत देत नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

तसेच ट्रम्प यांच्या लष्करा कारवाईच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देत, इराण चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज असल्याचे जाफरी यांनी म्हटले. आमचे सैन्य हाय अलर्टवर असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

ट्रम्प यांनी का नाकरला प्रस्ताव?

पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने इराणने मे २०२६ च्या सुरुवातीलाच १४ अटींचा प्रस्ताव मांडला आहे. परंतु या अटी अमेरिकेला अमान्य असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले.

  • इराणच्या प्रस्तावात अमेरिकेच्या हितसंबंधांचा विचार करण्यात आलेला नाही.
  • तसेच यामध्ये अणु कार्यक्रमावर कोणताही ठोस निर्णय नसून इराणचा हा कार्यक्रम इस्रायल, युरोप आणि संपूर्ण देशाला धोक्यात टाकू शकतो.
ही कारणे देत ट्रम्प यांनी इराणचा प्रस्ताव (Iran Peace Proposal) फेटाळला आहे.

पुढील काय घडणार ?

सध्या दोन्ही देशांमध्ये थेट संघर्ष सुरु नसला तरी ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे तणाव वाढत चालला आहे. दोन्ही देशांच्या सीमांवर आणि राजनैतिक स्तरावर अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा युद्धाची चाहूल लागली आहेत. ट्रम्प यांनी इराणवर पुन्हा लष्करी कारवाईचे संकेत दिले आहेत. तसेच इराणवर कडक निर्बंध लादले जाण्याचीही शक्यता आहे.

जागतिक परिणाम

दोन्ही देशांतील संघर्ष पुन्हा पेटल्यास स्ट्रेट ऑफ होर्मुझचा मार्ग बंद होऊ शकतो. परिणामी जागतिक बाजारपेठेत तेल आणि वायू पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होईल. ज्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणा होऊ शकतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने अमेरिकेला काय इशारा दिला?

    Ans: इराणने अमेरिकेला त्यांचे सैन्य युद्धासाठी सज्ज असल्याचे म्हटले. कोणत्याही लष्करी कारवाईला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असा इशारा इराणने अमेरिकेला दिला आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर काय भूमिका घेतली?

    Ans: ट्रम्प यांच्या मते, इराणकडे अण्वस्त्रे असणे हा जागतिक शांततेसाठी मुख्य करुन इस्रायल, युरोपसाठी मोठा धोका आहे. यामुळे इराणला कोणत्याही प्रकारची अण्वस्त्रे बाळगू दिली जाणार नाहीत असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

Published On: May 03, 2026 | 10:26 AM

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

