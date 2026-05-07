Afghanistan Bomb Blast : अफगाणिस्तन हादरलं! जुना बॉम्बच्या भीषण स्फोटात तरुण जागीच ठार, ३ चिमुरडे गंभीर जखमी

Afghanistan Bomb Blast : अफगाणिस्तानमध्ये एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. एका जुन्या बॉम्बचा भीषण स्फोट झाला असून यामध्ये एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे अफगाणिस्तानमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 09:46 AM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अफगाणिस्तानमध्ये जुन्या बॉम्बचा भीषण स्फोट
  • एका तरुणाचा जागीच मृत्यू
  • तीन मुले गंभीर जखमी
Afghanistan Unexploded Bomb Blast news Marathi : काबूल : अफगाणिस्तान (Afghanistan) मध्ये एका हादरवणारी घटना घडली आहे. अफगाणिस्तानच्या परवान प्रांतात एका जुन्या न फुटलेल्या बॉम्बचा मोठा स्फोट झाला. या घटनेत एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून ३ मुले गंभीर जखमी आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारच्या घटनांमुळे अनेक लोकांना आपली जीव गमवावा लागला आहे.

नेमकी काय घटना आहे?

तालिबान पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका तरुणाला जमिनीखाली एक जुना न फुटलेला बॉम्ब सापडला होता. तरुण बॉम्ब उघडण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, बॉम्ब उघडण्याचा प्रयत्न करत असातानाच बॉम्बचा स्फोट (Bomb Blast) झाला. या स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. तर जवळच खेळत असलेली दोन मुले आणि एक मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे. सध्या या तीन मुलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

युद्धाचे अवशेष बनले मृत्यूचा सापळा

गेल्या अनेक दशकांपासून अफगाणिस्तान युद्धाच्या छायेत होता. आजही अफगाणिस्तानमध्ये युद्धग्रस्त गावांमध्ये जमिनीखाली भूसुरुंग आणि न फुटलेली स्फोटके विखुरलेली आहेत. ही स्फोटके अनेकदा डोळ्यांना दिसत नाही. यामुळे वारंवार लोकांचा बळी जात आहे.

आकेडवारी

  • तालिबानच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एका वर्षात या लँडमाइन्समिळे ९६ लोकांचा बळी गेला आहे. तर ३२८ जण जखमी झाले आहेत.
  • एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ दरम्यान ४७४ लोक अशा घटनांना बळी पडले आहे, यामध्ये ३२१ मुलांचा समावेश होता. यामुळे लहान मुलांसाठी ही स्फोटके धोक्याची ठरत आहे.
  • हेरात, कंदाहार, फराह, आणि नंगरहार यांसारख्या अनेक युद्धग्रस्त गावांमध्ये लँडमाइन्स आणि स्फोटकांचा धोका सर्वाधिक आहे.

प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहन

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये फराह प्रांतात अशाच एका स्फोटात दोन जण ठार झाले होते. या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक सरकारने नागरिकांना कोणतीही अनोळखी वस्तू दिलसल्यास तिला  स्पर्श न करण्यास सांगितले आहे. अशा वस्तूंची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना द्यावी असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अफगाणिस्तानमध्ये बगराम येथे नेमकी काय घटना घडली?

    Ans: अफगाणिस्तानच्या परवान प्रांतातील बगराम येथे एका जुन्या आणि न फुटलेल्या बॉम्बचा भीषण स्फोट झाला आहे.

  • Que: अफगाणिस्तानमध्ये जुन्या बॉम्बच्या स्फोटात किती जखमी झाले?

    Ans: अफगाणिस्तानमध्ये जुन्या बॉम्बच्या स्फोटात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर ३ चिमुरडे जखमी झाले आहेत.

Published On: May 07, 2026 | 09:32 AM

