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Breaking News : POK मध्ये पेटलं बंड; पाकिस्तानचं खरं रूप उघड !

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:54 PM IST
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सारांश

Breaking News : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये JAAC आंदोलने: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हिंसाचार आणि आंदोलने वाढली आहेत. JAAC चळवळ, पाकिस्तानची दडपशाही, CPEC प्रकल्प आणि स्थानिक लोकांचा संताप यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार
  • महागाई वरून वाढला संघर्ष
  • पाकिस्तानचे गुपित आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघड झाले
  • सीपीईसीमुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे
Breaking News : गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमध्ये तीव्र हिंसाचार आणि जाळपोळ होत आहे. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या कारवाईत स्थानिक नागरिकही मारले गेले आहेत. पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमधील अलीकडील अशांततेमुळे इस्लामाबाद सोबतचे या प्रदेशाचे तणावपूर्ण संबंध पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आठवडाभर चाललेल्या आंदोलने, अटकसत्र आणि निर्बंधांमुळे आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक चकमकी झाल्या आहेत.

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सरकारने वारंवार दळणवळण व्यवस्था खंडित केली आहे, आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर बळाचा वापर केला आहे. तथापि, संपूर्ण परिस्थितीवरून हे स्पष्ट होते की, हा संघर्ष आणि संताप एकाच कारणामुळे प्रेरित नाही.

महागाई वरून वाढला संघर्ष

या चळवळीच्या केंद्रस्थानी जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) आहे, जी वीज दर आणि अन्नधान्याच्या किमतींपासून ते सरकारी लाभ आणि राजकीय प्रतिनिधित्वापर्यंतच्या मागण्यांसाठी एकत्र आलेल्या व्यापारी, वाहतूकदार आणि नागरी समाज गटांची एक आघाडी आहे.ही चळवळ प्रामुख्याने काश्मीरवरील पारंपरिक भारत-पाकिस्तान संघर्षातून उद्भवलेली नाही, तर ती दैनंदिन प्रशासन आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेच्या प्रश्नांभोवती वाढली आहे. इस्लामाबादचा वाढता दडपशाहीचा दृष्टिकोन आता या तक्रारींना सुरक्षेच्या क्षेत्रात ढकलत आहे, ज्यामुळे राजकीय संवादाची व्याप्ती आणखी संकुचित होत आहे.

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पाकिस्तानचे गुपित आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघड झाले

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, पाकिस्तानने स्वतःला या प्रदेशातील राजकीय हक्क आणि आत्मनिर्णयाचा प्रमुख समर्थक म्हणून सादर करण्याचा दीर्घकाळ प्रयत्न केला आहे. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीमुळे जनतेचा असंतोष आणि संताप उफाळून आला आहे. ही बाब पाकिस्तानसाठी विशेषतः गैरसोयीची आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरच्या (CPEC) माध्यमातून हा प्रदेश इस्लामाबादच्या पायाभूत सुविधांच्या उद्दिष्टांमध्ये आणि बीजिंगच्या आर्थिक उपस्थितीत अधिकाधिक समाविष्ट होत आहे.

सीपीईसीमुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे

त्यामुळे, सध्याची अशांतता एक मोठा पेचप्रसंग अधोरेखित करते: पायाभूत सुविधा एखाद्या क्षेत्राचे आर्थिक आणि सामरिक मूल्य वाढवू शकतात, परंतु त्या मूल्याचा वापर कसा केला जाईल हे निश्चित न करता आणि तेथील लोकांना महत्त्वपूर्ण भूमिका न देता. या प्रदेशातून वाहणाऱ्या झेलम नदीमुळे पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानच्या ऊर्जा योजनांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहे, तर चिनी गुंतवणुकीने या महत्त्वात आणखी एक पैलू जोडला आहे. सीपीईसी अंतर्गत, जलविद्युत प्रकल्पांनी या प्रदेशाला इस्लामाबाद आणि बीजिंग यांच्यातील एका प्रमुख पायाभूत सुविधा भागीदारीमध्ये एकीकृत केले आहे.

 

 

 

 

Web Title: Breaking news rebellion erupts in pok pakistans true face exposed

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Published On: Aug 03, 2026 | 08:54 PM

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