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world Crisis : युद्धाच्या आगीत होरपळली रुग्णालये; युक्रेनपासून गाझापर्यंत आरोग्य यंत्रणाच लक्ष्यावर

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:45 PM IST
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सारांश

world Crisis : युक्रेन, गाझा, लेबनॉन, सुदान आणि म्यानमारसह अनेक युद्धग्रस्त भागांमध्ये रुग्णालये, रुग्णवाहिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय चिंता वाढली आहे. अशा हल्ल्यांमुळे उपचार व्यवस्था विस्कळीत होत असून लाखो नागरिकांना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • युद्धातील गुन्हा
  • जगाची नैतिकता ढासळू लागली
world Crisis : जगभरातील अनेक संघर्षग्रस्त भागांमध्ये आता युद्धाचा फटका केवळ रणांगणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रुग्णालये, रुग्णवाहिका आणि डॉक्टरही हल्ल्यांच्या विळख्यात सापडत असल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता वाढली आहे. युक्रेन, गाझा, लेबनॉन, सुदान आणि म्यानमारमध्ये आरोग्य सेवांवर सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे लाखो नागरिकांच्या उपचारांवर परिणाम होत असल्याचे विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी नमूद केले आहे.युद्धाच्या काळात रुग्णालयांना सुरक्षित क्षेत्र मानले जाते. जिनिव्हा करारानुसार वैद्यकीय संस्था, डॉक्टर, परिचारिका आणि रुग्णांना संरक्षण देणे हे युद्धातील सर्व पक्षांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत.

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युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान अनेक रुग्णालयांचे नुकसान झाले असून, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आरोग्य सुविधांवरील हजारो हल्ल्यांची नोंद केली आहे. काही ठिकाणी रुग्णालयांच्या इमारती उद्ध्वस्त झाल्या, तर अनेक रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय उपकरणांचेही नुकसान झाले. परिणामी जखमी नागरिकांपर्यंत उपचार वेळेत पोहोचवणे अधिक कठीण बनले आहे. गाझा आणि लेबनॉनमध्येही परिस्थिती गंभीर आहे. अनेक रुग्णालये क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्णांवर उपचार करत आहेत. औषधांचा तुटवडा, वीजपुरवठ्यातील अडथळे आणि वैद्यकीय साहित्याची कमतरता यामुळे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी मोठ्या दबावाखाली काम करत आहेत. सुदान आणि म्यानमारमध्येही संघर्षामुळे अनेक आरोग्य केंद्रे बंद पडली असून, लाखो लोक मूलभूत उपचारांपासून वंचित राहत आहेत.

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मानवतावादी संस्थांचे म्हणणे आहे की, रुग्णालयांवर होणारे हल्ले हे केवळ इमारतींचे नुकसान नसते; त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या जीवावर होतो. उपचारासाठी आवश्यक सुविधा नष्ट झाल्यानंतर अनेक रुग्णांना वेळेवर मदत मिळत नाही. त्यामुळे टाळता येण्यासारखे मृत्यूही वाढतात. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिती (ICRC) आणि डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (MSF) यांनी संघर्षातील सर्व पक्षांना आंतरराष्ट्रीय मानवीय कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. युद्ध कोणत्याही कारणासाठी असले, तरी रुग्णालये आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य बनवू नये, अशी भूमिका या संस्थांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. युद्धाच्या धगधगत्या वातावरणात रुग्णालये ही आशेची शेवटची ठिकाणे मानली जातात. तीच जर असुरक्षित झाली, तर त्याची सर्वात मोठी किंमत सामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागते. त्यामुळे आरोग्य सेवांचे संरक्षण हा आता केवळ मानवी हक्कांचा नव्हे, तर जागतिक जबाबदारीचाही प्रश्न बनला आहे.

Web Title: Global crisis hospitals scorched by the fires of war healthcare systems targeted from ukraine to gaza

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:45 PM

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