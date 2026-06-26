नव्या हायब्रिड सिस्टीमसह आणि हाय-टेक फीचर्ससह 2027 Hyundai Elantra चे अनावरण!

ह्युंदाईने कोरियामधील ‘२०२६ बुसान मोबिलिटी शो’मध्ये आपल्या नवीन पिढीच्या एलेंट्रा (Elantra) सेडान कारचे अधिकृत अनावरण केले आहे. कोरियाच्या बाजारपेठेत ही कार ‘अव्हांते’ (Avante) नावाने विकली जाते. या नव्या मॉडेलमध्ये कंपनीने कारच्या डिझाईनमध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल केला आहे.
आकर्षक आणि स्पोर्ट्स लूक
नव्या एलेंट्राचे डिझाईन जुन्या मॉडेलच्या तुलनेत अधिक आक्रमक आणि आधुनिक करण्यात आले आहे. कारच्या पुढील भागात स्लिम एलईडी लाईट स्ट्रिप्स आणि मस्कुलर बंपर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे कारला स्पोर्टी लुक मिळतो. बाजूने पाहिल्यास यात शार्प कॅरेक्टर लाईन्स आणि वेगळ्या डिझाईनचा C-पिलर दिसतो. मागच्या भागात कनेक्टेड एलईडी टेल लॅम्प्स आणि एक लहान डकटेल स्पॉयलर देण्यात आला आहे, जो या सेडानला अधिक प्रीमियम बनवतो.
ह्युंडाईच्या ३० व्या वर्षानिमित्त २४ जूनपासून ‘स्मार्ट केअर क्लिनिक’ सुरू; मोफत ३० पॉइंट चेक-अपसह कार मेंटेनन्स आणि पार्ट्सवर सूट!
आकाराने मोठी आणि प्रशस्त
नवे मॉडेल पूर्वीपेक्षा अधिक मोठे आहे. या कारची लांबी ५५ मिमी आणि रुंदी ३० मिमीने वाढवण्यात आली आहे, तर व्हीलबेस ३० मिमी मोठा करण्यात आला आहे. यामुळे कारच्या केबिनमध्ये, विशेषतः मागील सीटवर प्रवाशांना अधिक चांगली जागा आणि आराम मिळेल.
हाय-टेक केबिन आणि ‘ग्लिओ एआय‘ (Gleo AI)
कारच्या डॅशबोर्डला पूर्णपणे नवा लुक देण्यात आला आहे. यात कंपनीची नवी ‘प्लिओस कनेक्ट’ सिस्टीम असलेली १७-इंची मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आणि ९.९-इंची डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले मिळतो. ड्रायव्हिंग सोपे व्हावे यासाठी काही फिजिकल बटणे तशीच ठेवली आहेत. तसेच, यात ‘ग्लिओ एआय’ हा जनरेटिव्ह एआय असिस्टंट दिला आहे, जो व्हॉईस कमांडद्वारे कारचे अनेक फीचर्स नियंत्रित करू शकतो.
Hyundai च्या ‘या’ 3 कार्सने बाजारात गाडले झेंडे! तुफानी वेगाने विक्री क्रेटाची उडवली झोप
अपडेटेड हायब्रिड इंजिन
या कारमध्ये अपडेटेड १.६-लीटर ड्युअल-मोटर हायब्रिड इंजिन मिळण्याची शक्यता आहे, जे सुमारे १५५ PS ची पॉवर जनरेट करेल. हे इंजिन उत्तम मायलेज, दमदार परफॉर्मन्स आणि प्रगत रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टीमसह सज्ज असेल.
भारतात लाँच होणार का?
ही कार आधी कोरियामध्ये आणि नंतर इतर जागतिक बाजारपेठांमध्ये लाँच केली जाईल. भारतात सेडान कारची मागणी कमी झाल्यामुळे ह्युंदाईने एलेंट्रा आधीच बंद केली आहे, त्यामुळे ही नवीन कार भारतात लाँच होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.