Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भारतीय सण आणि वाहन खरेदीची परंपरा; काय आहे हे अतूट नातं? समजून घ्या

Updated On: Jun 12, 2026 | 03:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय संस्कृतीत सणांच महत्त्व अगदी अनन्यसाधारण आहे. आनंद, उत्साह आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या या सणांशी वाहन खरेदीची परंपराही घट्टपणे जोडलेली आहे. आजच्या आधुनिक ऑटोमोबाईल युगातही अनेक भारतीय कुटुंबे नवीन कार, दुचाकी किंवा व्यावसायिक वाहन खरेदीसाठीही सणांच्या काळाचीच निवड करतात.

भारतीय सण आणि वाहन खरेदीची परंपरा; काय आहे हे अतूट नातं? समजून घ्या
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतीय संस्कृतीत सणांच महत्त्व अगदी अनन्यसाधारण आहे. आनंद, उत्साह आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या या सणांशी वाहन खरेदीची परंपराही घट्टपणे जोडलेली आहे. आजच्या आधुनिक ऑटोमोबाईल युगातही अनेक भारतीय कुटुंबे नवीन कार, दुचाकी किंवा व्यावसायिक वाहन खरेदीसाठीही सणांच्या काळाचीच निवड करतात.

विशेषतः गुढीपाडवा, अक्षय तृतीया, दसरा, दिवाळी आणि धनत्रयोदशी हे वाहन खरेदीसाठी शुभ मानले जाणारे सण आहेत. या दिवशी खरेदी केलेली वस्तू समृद्धी, प्रगती आणि सौभाग्य घेऊन येते, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे अनेक जण नवीन वाहन घरी आणून त्याची पूजा करतात आणि वाहनाला कुटुंबातील महत्त्वाच्या सदस्याप्रमाणे मान देतात.

India Heritage: देशाचे वैभव परतले! कोहिनूर वादाच्या पार्श्वभूमीवर महासत्तेकडून भारताला मोठी भेट; 657 प्राचीन कलाकृतींची घरवापसी

ऑटोमोबाईल उद्योगासाठीही सणांचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या काळात वाहन कंपन्या आकर्षक सवलती, एक्सचेंज ऑफर्स, कमी व्याजदरावरील कर्ज आणि विविध भेटवस्तूंच्या योजना जाहीर करतात. त्यामुळे ग्राहकांना वाहन खरेदीसाठी अधिक प्रोत्साहन मिळते. अनेक वाहन उत्पादक आणि डीलरशिप्स त्यांच्या वार्षिक विक्रीपैकी मोठा हिस्सा सणासुदीच्या महिन्यांमध्ये नोंदवतात.

ग्रामीण भागात शेतकरी गुढीपाडवा किंवा दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर किंवा इतर कृषी वाहने खरेदी करतात. तर शहरी भागात कार, एसयूव्ही आणि दुचाकींची मागणी वाढलेली दिसते. अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांनाही सणांच्या काळात मोठी मागणी मिळत असून पर्यावरणपूरक पर्यायांकडे ग्राहकांचा कल वाढत आहे.

पेंच नदीच्या कुशीत दडलीय संस्कृती, प्राचीन शिलाश्रयांची कहाणी, राणी घाटची रहस्यमयी गुहा प्राचीन इतिहासाची साक्ष

सण आणि वाहन खरेदी यांचे नाते केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरते मर्यादित नाही, तर ते भारतीय अर्थव्यवस्था आणि ऑटोमोबाईल उद्योगालाही चालना देणारे आहे. सणांच्या काळातील वाढती विक्री उत्पादन, रोजगार आणि वाहन वित्तपुरवठा क्षेत्राला बळकटी देते.

भारतीय सणांशी जोडलेली वाहन खरेदीची ही परंपरा आजही तितकीच मजबूत आहे. परंपरा, श्रद्धा आणि आधुनिक ऑटोमोबाईल संस्कृती यांचा सुंदर संगम या परंपरेत पाहायला मिळतो.

Web Title: Indian festivals vehicles purchasin relation auto sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 03:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

झेप्टो, स्विगी, झोमॅटो  सारख्या डिलिव्हरी अॅप्सच्या यशामागील ‘स्कूटर क्रांती’ : ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा एक नवा अध्याय
1

झेप्टो, स्विगी, झोमॅटो  सारख्या डिलिव्हरी अॅप्सच्या यशामागील ‘स्कूटर क्रांती’ : ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा एक नवा अध्याय

शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या 10 अवजड वाहनांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? आत्ताच जाणून घ्या
2

शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या 10 अवजड वाहनांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? आत्ताच जाणून घ्या

तुमच्या ट्रॅक्टरवर मिळू शकते 40 ते 50 टक्क्यांची सबसिडी!कृषी वाहनांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘या’ अनुदान योजना तुम्हाला माहित आहेत का?
3

तुमच्या ट्रॅक्टरवर मिळू शकते 40 ते 50 टक्क्यांची सबसिडी!कृषी वाहनांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘या’ अनुदान योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा किती टक्के वाटा आहे? जाणून घ्या!
4

भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा किती टक्के वाटा आहे? जाणून घ्या!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतीय सण आणि वाहन खरेदीची परंपरा; काय आहे हे अतूट नातं? समजून घ्या

भारतीय सण आणि वाहन खरेदीची परंपरा; काय आहे हे अतूट नातं? समजून घ्या

Jun 12, 2026 | 03:59 PM
FIFA World Cup 2026: विश्वचषकाची रंगत वाढली; मेस्सी -रोनाल्डो कधी उतरणार मैदानात? अर्जेंटिना-पोर्तुगालचा पहिला सामना कधी?

FIFA World Cup 2026: विश्वचषकाची रंगत वाढली; मेस्सी -रोनाल्डो कधी उतरणार मैदानात? अर्जेंटिना-पोर्तुगालचा पहिला सामना कधी?

Jun 12, 2026 | 03:57 PM
इतिहासाचा प्रेरणादायी संघर्ष रंगमंचावर, ‘पाण्याने पेटला वणवा’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; चवदार तळे सत्याग्रहाचा संघर्ष उलगडणार

इतिहासाचा प्रेरणादायी संघर्ष रंगमंचावर, ‘पाण्याने पेटला वणवा’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; चवदार तळे सत्याग्रहाचा संघर्ष उलगडणार

Jun 12, 2026 | 03:47 PM
Raigad News: पावसाळ्यापूर्वी आरोग्य विभाग अलर्ट; मलेरिया, डेंग्यू रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना

Raigad News: पावसाळ्यापूर्वी आरोग्य विभाग अलर्ट; मलेरिया, डेंग्यू रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना

Jun 12, 2026 | 03:44 PM
Shreyas Iyer: बापरे, भाडं आहे की घराची किंमत? श्रेयस अय्यरने तब्बल ७.१४ कोटींचा करार करत मुंबईत घेतलं आलिशान घर!

Shreyas Iyer: बापरे, भाडं आहे की घराची किंमत? श्रेयस अय्यरने तब्बल ७.१४ कोटींचा करार करत मुंबईत घेतलं आलिशान घर!

Jun 12, 2026 | 03:41 PM
Lajja Gauri : चेहरा नाही, तरी होते देवीची पूजा; कोण आहे लज्जा गौरी? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Lajja Gauri : चेहरा नाही, तरी होते देवीची पूजा; कोण आहे लज्जा गौरी? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Jun 12, 2026 | 03:38 PM
कोल्ड ड्रिंक्सला म्हणा बाय! उष्णतेपासून बचाव करतील हे 5 देशी पेय; आजच करा ट्राय

कोल्ड ड्रिंक्सला म्हणा बाय! उष्णतेपासून बचाव करतील हे 5 देशी पेय; आजच करा ट्राय

Jun 12, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा