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पावसात EV चालवणे अन् चार्ज करणे सुरक्षित आहे का? जाणून घ्या काय घ्यावी नेमकी खबरदारी…

Updated On: Jun 13, 2026 | 11:22 AM IST
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सारांश

आधुनिक ईव्ही सर्व प्रकारच्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या आहेत. त्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरी, वायरिंग आणि चार्जिंग सिस्टीम अनेक सुरक्षा स्तरांनी सुसज्ज असतात.

पावसात EV चालवणे अन् चार्ज करणे सुरक्षित आहे का? जाणून घ्या काय घ्यावी नेमकी खबरदारी...

पावसात EV चालवणे अन् चार्ज करणे सुरक्षित आहे का? जाणून घ्या काय घ्यावी नेमकी खबरदारी... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

नवी दिल्ली : सध्या भारतात इलेक्ट्रिक वाहने (EV) झपाट्याने लोकप्रिय होताना दिसत आहेत. मात्र, दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसात ईव्हीबद्दल विविध चर्चा सुरू होतात. पावसात इलेक्ट्रिक कार चालवणे धोकादायक असू शकते, तर काहींना भीती वाटते की पाण्यात ईव्ही चार्ज केल्याने विजेचा धक्का लागण्याचा धोका वाढतो. यामुळेच पावसाळ्यात अनेक नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदार चिंतेत असतात.

आधुनिक ईव्ही सर्व प्रकारच्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या आहेत. त्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरी, वायरिंग आणि चार्जिंग सिस्टीम अनेक सुरक्षा स्तरांनी सुसज्ज असतात. त्यामुळे, सोशल मीडियावर किंवा अफवांमध्ये ऐकलेली प्रत्येक गोष्ट खरी नसते. पावसाळ्यात ईव्ही वापरणे पूर्णपणे सुरक्षित असू शकते, जर तुम्ही वाहन निर्मात्याच्या सूचनांचे पालन केले आणि काही आवश्यक खबरदारी घेतली.

पावसाचे पाणी इलेक्ट्रिक वाहनाच्या बॅटरी सिस्टीमपर्यंत पोहोचू शकते आणि धोका निर्माण करू शकते. मात्र, वास्तव वेगळे आहे. आधुनिक ईव्हीमधील बॅटरी पॅक पूर्णपणे सीलबंद असतो आणि पाणी व धुळीपासून त्याचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष सुरक्षा मानकांची पूर्तता करण्याकरिता डिझाइन केलेला असतो. यामुळेच सामान्य पावसात किंवा ओल्या रस्त्यांवर ईव्ही चालवणे ही समस्या नाही.

अनेक देशांत ईव्हीचा वापर मोठा

जगभरातील अनेक देशांमध्ये, अगदी मुसळधार पाऊस आणि बर्फवृष्टी होणाऱ्या भागांमध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा यशस्वीपणे वापर केला जात आहे. मात्र, कोणत्याही वाहनाप्रमाणे, जास्त पाणी साचलेल्या भागांमध्ये गाडी चालवणे टाळावे. रस्त्यावरील पाण्याची उच्च पातळी ईव्ही तसेच पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे, नेहमी सर्वसाधारण खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे.

पावसात ईव्ही चार्ज करणे सुरक्षित आहे का?

ईव्हीबद्दलचा सर्वात मोठा गैरसमज चार्जिंगशी संबंधित आहे. अनेक लोकांना भीती वाटते की पावसात चार्जिंग केल्याने विजेचा धक्का बसू शकतो. मात्र, आधुनिक चार्जिंग सिस्टीम अनेक सुरक्षा तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतात. चार्जिंग कनेक्टर आणि पोर्ट्स पाण्याच्या संपर्कात आल्यावरही सुरक्षित राहतील अशा प्रकारे डिझाइन केलेले असतात. सार्वजनिक आणि घरगुती चार्जिंग स्टेशन्स देखील स्थापित सुरक्षा मानकांनुसार तयार केलेली असतात. चार्जिंग करण्यापूर्वी चार्जिंग उपकरण चांगल्या स्थितीत आणि कोणत्याही नुकसानीपासून मुक्त असल्याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.

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Web Title: Is it safe to drive and charge an ev in the rain find out exactly what precautions to take

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Published On: Jun 13, 2026 | 11:22 AM

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