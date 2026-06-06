नवीन कार घ्यायची गरज नाही, ‘या’ सोप्या टिप्स फॉलो केलात तर जुनी कार पण देईल चांगलं मायलेज

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत असताना, प्रत्येक कार मालकाला आपली गाडी अधिक मायलेज द्यावी असे वाटते. जुन्या कारमधून चांगली इंधन कार्यक्षमता मिळू शकत नाही असा अनेकांचा समज असतो, परंतु हे पूर्णपणे खरे नाही. अनेकदा आपल्याच काही छोट्या-छोट्या चुकांमुळे इंधनाचा वापर वाढतो. चांगली गोष्ट म्हणजे, काही साधे बदल करून आणि योग्य ड्रायव्हिंगच्या सवयी स्वतःमध्ये लावून जुन्या कारचेही मायलेज सुधारता येऊ शकतं. नेमकं कसं समजून घेऊयात.
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नवीन कार खरेदी करण्याची किंवा मोठा खर्च करण्याची गरज नाही. नियमित देखभाल, योग्य पद्धतीने गाडी चालवणे आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देऊन तुम्ही दर महिन्याला इंधनावरील पैशांची मोठी बचत करू शकता. जर तुमची कार नेहमीपेक्षा जास्त इंधन वापरत असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.
गाडीचे मायलेज केवळ इंजिनवरच नाही, तर तुमच्या गाडी चालवण्याच्या पद्धतीवरही अवलंबून असते. वेगाने वेग वाढवणे आणि वारंवार किंवा अचानक ब्रेक लावणे यामुळे इंधनाचा वापर वाढतो. गाडी चालवताना वेग स्थिर ठेवण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात. अनावश्यक वेगाने गाडी चालवणे टाळा आणि ट्रॅफिकमध्ये गाडी थांबलेली असताना इंजिन चालू ठेवू नका; कारण गाडी थांबलेली असतानाही इंजिन चालू राहिल्याने इंधनाचा अपव्यय होतो.
याव्यतिरिक्त, योग्य वेळी गिअर बदलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कमी वेगात उच्च गिअरचा किंवा जास्त वेगात कमी गिअरचा वापर केल्यास इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो. दररोज या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास मायलेजमध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. या पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी कोणताही खर्च येत नाही आणि कोणताही चालक ती सहजपणे अंमलात आणू शकतो.
चांगल्या मायलेजसाठी गाडीची नियमित सर्व्हिसिंग करणे आवश्यक आहे. खराब झालेले एअर फिल्टर, झिजलेले स्पार्क प्लग आणि निकृष्ट दर्जाचे इंजिन ऑईल यामुळे इंधनाचा वापर वाढू शकतो. टायरमधील हवा योग्य दाबावर ठेवणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे; टायरमध्ये हवा कमी असल्यास इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो आणि इंधनाचा वापर वाढतो. गाडीत गरजेपेक्षा जास्त सामान ठेवल्यानेही मायलेज कमी होऊ शकते, कारण अतिरिक्त वजनामुळे इंजिनला अधिक जोर लावावा लागतो.
याव्यतिरिक्त, तुम्ही वेळोवेळी व्हील अलाइनमेंट आणि बॅलन्सिंग तपासून घेतले पाहिजे. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य देखभाल आणि गाडी चालवण्याच्या योग्य सवयींमुळे जुन्या गाडीचे मायलेजही लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते. त्यामुळे, नवीन गाडी घेण्यापूर्वी या सोप्या उपाययोजना नक्की करून पहा; तुमची सध्याची गाडी पूर्वीपेक्षा अधिक fuel-efficient ठरू शकते.
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