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S. Jaishankar: इराण कनेक्शन की अमेरिकेचा हलगर्जीपणा? 3 भारतीय खलाशांचा मृत्यूवर जयशंकर यांनी रुबिओ यांना फटकारले

Updated On: Jun 13, 2026 | 11:05 AM IST
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सारांश

Jaishankar Lodges Protest Rubio: ओमानच्या किनाऱ्याजवळ अमेरिकेच्या नौदलाच्या एका कारवाईत तीन भारतीय खलाशी शहीद झाले. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी मार्को रुबियो यांच्याकडे तीव्र निषेध नोंदवत ही घटना अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे.

3 indian sailors killed gulf oman us navy jaishankar protests marco rubio trump iran

Jaishankar : आखातात अमेरिकी नौदलाच्या कारवाईत ३ भारतीय ठार; जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव रुबिओ यांना फटकारले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू
  • जयशंकर यांनी अमेरिकेला फटकारले
  • राजनैतिक तणाव वाढला

Indian sailors killed in Gulf Oman 2026 : आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमांच्या सुरक्षेवरून आणि आखाती देशांमधील लष्करी हालचालींवरून भारत आणि अमेरिका या दोन महासत्तांमधील राजनैतिक तणाव आता कमालीचा वाढला आहे. ओमानच्या किनारपट्टीजवळ आंतरराष्ट्रीय जलमार्गामध्ये अमेरिकेच्या नौदलाने (US Navy) केलेल्या एका वादग्रस्त कारवाईदरम्यान तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या दुर्दैवी आणि गंभीर घटनेमुळे संपूर्ण भारतामध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, भारत सरकारने या मुद्द्यावर थेट अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय नियमांची आठवण करून देत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेला सुनावले खडे बोल

या आंतरराष्ट्रीय घटनेचे गांभीर्य आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी तातडीने सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो (Marco Rubio) यांच्याशी थेट दूरध्वनीवरून संपर्क साधला आणि या घटनेवर भारताचा तीव्र आक्षेप आणि रोष व्यक्त केला. जयशंकर यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दांत बजावले की, “व्यापारी किंवा नागरी जहाजांवर अशा प्रकारच्या हिंसक आणि प्राणघातक कारवाया करणे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि हे कृत्य कोणत्याही कारणास्तव समर्थनीय ठरू शकत नाही.” आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये व्यापारी जहाजांची आणि त्यावरील निष्पाप कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे, यावर त्यांनी जोर दिला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर या संभाषणाचा तपशील शेअर करताना त्यांनी या संपूर्ण प्रकाराला अत्यंत चिंताजनक आणि गंभीर म्हटले आहे.

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ओमानच्या किनारपट्टीवर नेमके काय घडले?

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या आठवड्यात ओमानच्या किनारपट्टीजवळून जाणाऱ्या आणि भारतीय कर्मचारी असलेल्या तीन वेगवेगळ्या व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले होते. बुधवारी झालेल्या यातील एका मोठ्या लष्करी कारवाईत दुर्दैवाने तीन भारतीय खलाशांना आपले प्राण गमवावे लागले. अमेरिकेचे नौदल आखाती प्रदेशात आणि विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर लष्करी तसेच निगराणी मोहीम राबवत असताना ही घटना घडली. या मोहिमेदरम्यान निष्पाप भारतीय खलाशांना लक्ष्य का आणि कसे करण्यात आले, याचा संपूर्ण तांत्रिक आणि सविस्तर अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र, या जीवितहानीमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय आणि धोरणात्मक संबंधांसमोर आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

भारताचा मास्टरस्ट्रोक: दिल्लीतील अमेरिकी राजदूतांना बोलावून विचारला जाब

भारत सरकारने हा विषय केवळ फोनवरील संभाषणापुरता मर्यादित न ठेवता राजनैतिक पातळीवर अत्यंत आक्रमकपणे उचलला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने नवी दिल्लीतील अमेरिकी दूतावासाच्या प्रभारी राजदूतांना (Charge d’Affaires) तत्काळ समन्स बजावून साऊथ ब्लॉकमध्ये बोलावून घेतले. भारताने अधिकृतपणे अमेरिकी प्रशासनाकडे या हलगर्जीपणाबद्दल आणि अविचाराने केलेल्या कृत्याबद्दल तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. भारतीय मुत्सद्यांच्या मते, अमेरिकेचे हे कृत्य थेट आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदे (International Maritime Laws) आणि जागतिक सुरक्षा नियमांचे उघड उल्लंघन आहे. शांततापूर्ण व्यापारी वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना अशा प्रकारे लष्करी कारवाईच्या विळख्यात आणणे हे जागतिक व्यापारासाठी घातक असल्याचे भारताने अमेरिकेला ठणकावून सांगितले आहे.

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डोनाल्ड ट्रम्प यांची एन्ट्री; इराणवर केला मोठा आरोप

भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये या घटनेवरून वाद पेटला असतानाच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी या वादात उडी घेतली आहे. यामुळे आखातातील परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आणि संवेदनशील बनली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकी नौदलाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत, या संपूर्ण प्रकरणाचा रोख इराणकडे वळवला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) प्रवास करणाऱ्या भारतीय जहाजांवर इराणने ड्रोनद्वारे छुप्या पद्धतीने हल्ले केल्याचा गंभीर आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. त्यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) या सोशल मीडिया अकाउंटवर लिहिले की, “भारतीय जहाजांवर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणारे असे भ्याड हल्ले अमेरिका कधीही सहन करणार नाही आणि इराणने आपल्या या हिंसक कारवायांना तात्काळ लगाम घालावा.” ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे आता या प्रकरणाला त्रिकोणी आंतरराष्ट्रीय युद्धाचे स्वरूप येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, संपूर्ण जगाचे लक्ष या वादाकडे लागले आहे.

Web Title: 3 indian sailors killed gulf oman us navy jaishankar protests marco rubio trump iran

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Published On: Jun 13, 2026 | 11:05 AM

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