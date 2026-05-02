तोंडात टाकताच सहज जातील विरघळून! हापूस आंब्याचा वापर करून बनवा मँगो-रवा लाडू, नोट करून घ्या रेसिपी

मे महिन्याच्या सुरुवातीला बाजारात मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबे उपलब्ध होतात. हापूस आंब्याचे नाव ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. रसाळ आणि गोड चवीच्या आंब्यांपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. आमरस पुरी, आंब्याची पोळी, आंब्याचे रायत इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला हापूस आंब्याचा वापर करून मँगो रवा लाडू बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घरातील लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. आंब्याचा नैसर्गिक गोडवा आणि पिवळा रंग लाडूची चव वाढवण्यास मदत करेल. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये हे लाडू तुम्ही सहज बनवू शकता. पारंपरिक पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त साहित्य आणि जास्त वेळ लागत नाही. बऱ्याचदा नुसताच आंबा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही या पद्धतीने आंब्याचे चविष्ट लाडू बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया टेस्टी मँगो लाडू बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)
