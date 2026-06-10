Global Solar रँकिंगमध्ये अदाणींचा डंका! सर्वोच्च स्थान पटकावत रचला इतिहास; टॉप 10 मध्ये स्थान मिळवणारी देशातील एकमेव कंपनी

भारतीय कंपनी ‘अदानी सोलर’ने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील संशोधन आणि सल्लागार संस्था ‘वुड मॅकेन्झी’ द्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या ‘ग्लोबल सोलर फोटोव्होल्टेइक (PV) मॉड्यूल उत्पादक रँकिंग २०२६’ मध्ये अदानी सोलरने जागतिक स्तरावर सहावे स्थान मिळवले आहे. बुधवारी ही माहिती जाहीर करण्यात आली. वुड मॅकेन्झीने अदानी सोलरला ‘ग्रेड ए’ (Grade A) मानांकन दिले आहे. उत्पादन क्षमता, तंत्रज्ञान, आर्थिक बळ, पुरवठा साखळीतील स्थिरता आणि कार्यान्वित कामगिरी यांसारख्या निकषांवर उत्कृष्ट कामगिरी केल्यामुळे कंपनीला हे मानांकन मिळाले आहे.
ही कामगिरी विशेष उल्लेखनीय आहे कारण अदानी सोलर या यादीत स्थान मिळवणारी सर्वोच्च मानांकन असलेली भारतीय कंपनी ठरली आहे. भारताकडून देशांतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर वेगाने काम केले जात असतानाच हे यश मिळाले आहे. अदानी सोलर ही ‘अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ (ANIL) ची सौर ऊर्जा उत्पादन शाखा आहे. कंपनीने आपल्या मागील आठव्या स्थानात सुधारणा करत यावेळी सहावे स्थान पटकावले आहे. अहवालानुसार, जागतिक स्तरावरील पहिल्या १० कंपन्यांच्या यादीत स्थान मिळवणारी ही एकमेव भारतीय कंपनी आहे.
या अहवालात जगभरातील ४८ सौर मॉड्यूल उत्पादक कंपन्यांचे मूल्यांकन करण्यात आले. यामध्ये capacity utilization, तांत्रिक प्रगल्भता, आर्थिक कामगिरी, पुरवठा साखळीची मजबूती आणि कार्यान्वित क्षमता यांसारख्या विविध पैलूंचा विचार करण्यात आला. अदानी सोलर सध्या गुजरातच्या मुंद्रा येथील आपल्या एकात्मिक उत्पादन युनिटची क्षमता वार्षिक १० गिगावॅट (GW) पर्यंत वाढवण्यासाठी वेगाने काम करत आहे.
सध्या कंपनीकडे २ गिगावॅट (GW) इतकी ingot आणि wafer उत्पादन क्षमता आहे, तर सौर सेल आणि मॉड्यूल उत्पादन क्षमता प्रत्येकी ४ गिगावॅट (GW) इतकी आहे. दरम्यान, ‘अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ (ANIL) अंतर्गत कार्यरत असलेली ‘अदानी विंड’ (Adani Wind) देखील महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठत आहे. ‘ब्लूमबर्गएनईएफ’च्या (BloombergNEF) ‘जागतिक स्तरावरील शीर्ष १५ पवनचक्की (विंड टर्बाइन) उत्पादकांच्या’ यादीत स्थान मिळवणारी ही एकमेव भारतीय कंपनी आहे. याव्यतिरिक्त, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत कंपनीच्या देशांतर्गत सौर मॉड्यूलच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर ९५ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती १,४५९ मेगावॅटवर (MW) पोहोचली आहे.
‘किवा पीव्हीईएल’ (Kiwa PVEL) या स्वतंत्र संस्थेने घेतलेल्या सौर मॉड्यूलच्या विश्वासार्हता चाचण्यांमध्येही कंपनीची कामगिरी सातत्याने उत्कृष्ट राहिली आहे. ‘मॉर्गन स्टॅनली’च्या (Morgan Stanley) अलीकडील अहवालानुसार, परदेशी ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व संरचनात्मकदृष्ट्या कमी करण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या भारताच्या मध्यम-मुदतीच्या धोरणात ‘अक्षय ऊर्जा’ (renewable energy) हा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे. PLI – उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना आणि सीमा शुल्कांमुळे मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे देशातील सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमतेत वेगाने वाढ झाली आहे.
‘नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालया’च्या (MNRE) आकडेवारीनुसार, मार्च २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत भारताची सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता ३८ गिगावॅटवरून (GW) ७४ गिगावॅटपर्यंत वाढली, तर सौर सेल उत्पादन क्षमता ९ गिगावॅटवरून २५ गिगावॅटपर्यंत वाढली.