Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Cbi Raid Chandigarh Delhi Ncr 661 Crore Rupees Fraud Case See More Details

661 कोटींच्या हेराफेरीप्रकरणी मोठी धरपकड! चंदीगड ते दिल्ली- NCR पर्यंत CBI ची छापेमारी, प्रकरण काय?

Updated On: Jun 07, 2026 | 02:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

६६१ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी, सीबीआयने आज चंदीगड, पंचकुला आणि दिल्ली-एनसीआर (NCR) परिसरातील सहा ठिकाणी छापे टाकले. आजच्या दिवसातील ही सगळ्यात मोठी कारवाई मानली जात आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे? समजून घेऊयात.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CBI Raid in Bank Fraud Case: हरियाणा सरकार आणि चंदीगड प्रशासनाच्या विविध विभागांमधील सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याच्या कथित ६६१ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी, सीबीआयने आज चंदीगड, पंचकुला आणि दिल्ली-एनसीआर (NCR) परिसरातील सहा ठिकाणी छापे टाकले. आजच्या दिवसातील ही सगळ्यात मोठी कारवाई मानली जात आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे? समजून घेऊयात.

IDFC First Bank आणि AU Finance Bank येथील निधीच्या कथित गैरवापराबाबत सुरू असलेल्या तपासाचा एक भाग म्हणून, सीबीआयच्या पथकाने सगळ्यात अगोदर या निधीच्या वाटपात सहभागी असलेल्या हरियाणा सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले.

उपासमारीचे दिवस येण्याची भीती? तांदळाचेही भाव वाढले? हवामानाचा फटका, बांगलादेशात पिकांचं नुकसान; भारतात काय परिस्थिती?

नोएडामध्ये पोहोचली CBI ची टीम

या तपास एजन्सीच्या निशाण्यावर नोएडास्थित ‘विपम कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि तिच्या संचालक देखील आहे. ज्यांच्या मदतीने फंट डायवर्ड केल्याचा संशय आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, या फसवणुकीचा फटका हरियाणा सरकारच्या आठ विभागांना आणि चंदीगड केंद्रशासित प्रदेशातील दोन विभागांना बसला आहे.

तपासादरम्यान समोर आले पुरावे

आज टाकलेल्या छाप्यांमध्ये, सीबीआयने अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे जसं की लॅपटॉप, फोन आणि ‘बेनामी’ मालमत्तेशी संबंधित नोंदी हस्तगत केल्या. एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून असे दिसून येते की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बँक खाती उघडणे, निधीचे हस्तांतरण करणे आणि त्यानंतर तो पैसा अन्य ठिकाणी वळवणे या प्रक्रियेत मदत केली गेली आहे.”

का करण्यात आली ही कारवाई?

तपासातून असे समोर आले आहे की, IDFC फर्स्ट बँक आणि AU स्मॉल फायनान्स बँकेतील भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांनी हरियाणा सरकारच्या आठ विभागांमधील आणि चंदीगड प्रशासनाच्या दोन विभागांमधील अधिकाऱ्यांसोबत मिळून सार्वजनिक वापर आणि विकासकामांसाठी असलेली निधीची रक्कम या बँकांमध्ये FD मध्ये जमा करण्यात आली.

कसा करण्यात आला होता प्लॉन?

त्यानंतर, आरोपींनी बनावट चेक आणि डॉक्यूमेंट्सचा वापर करून हा निधी ‘शेल कंपन्या’ म्हणजेच केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या कंपन्या आणि खाजगी खात्यांमध्ये वळवला. या प्रकरणात आतापर्यंत १६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. CBI यापूर्वीच १५ मुख्य आरोपींविरुद्ध पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे; यामध्ये बँकेचे सहा कर्मचारी आणि तीन सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. आजच्या रेडमध्ये मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे एक पूरक आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे.

तबाही… Share Market मध्ये तुफानाचे संकेत, अमेरिकन बाजारात मोठी घसरण; आता भारताचा नंबर?

Web Title: Cbi raid chandigarh delhi ncr 661 crore rupees fraud case see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

६ हजारांची नोकरी अन् घरात दडवलं होतं कोट्यवधींचं ‘काळं साम्राज्य’; ओडिशातील इंजिनिअरच्या मालमत्तेने उडवली सर्वांची झोप
1

६ हजारांची नोकरी अन् घरात दडवलं होतं कोट्यवधींचं ‘काळं साम्राज्य’; ओडिशातील इंजिनिअरच्या मालमत्तेने उडवली सर्वांची झोप

पाटस पोलिस ॲक्शन मोडवर; गोळीबार प्रकरणातील आरोपींची काढली धिंड
2

पाटस पोलिस ॲक्शन मोडवर; गोळीबार प्रकरणातील आरोपींची काढली धिंड

फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत 12 वर्षीय मुलीवर अत्याचार; तळेगाव दाभाडेतील संतापजनक प्रकार
3

फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत 12 वर्षीय मुलीवर अत्याचार; तळेगाव दाभाडेतील संतापजनक प्रकार

उपासमारीचे दिवस येण्याची भीती? तांदळाचेही भाव वाढले? हवामानाचा फटका, बांगलादेशात पिकांचं नुकसान; भारतात काय परिस्थिती?
4

उपासमारीचे दिवस येण्याची भीती? तांदळाचेही भाव वाढले? हवामानाचा फटका, बांगलादेशात पिकांचं नुकसान; भारतात काय परिस्थिती?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
661 कोटींच्या हेराफेरीप्रकरणी मोठी धरपकड! चंदीगड ते दिल्ली- NCR पर्यंत CBI ची छापेमारी, प्रकरण काय?

661 कोटींच्या हेराफेरीप्रकरणी मोठी धरपकड! चंदीगड ते दिल्ली- NCR पर्यंत CBI ची छापेमारी, प्रकरण काय?

Jun 07, 2026 | 02:45 PM
Varanasi History: राजा देवोदासामुळे शिवांनी काशी का सोडली? काय आहे स्कंदपुराणातील आख्यायिका

Varanasi History: राजा देवोदासामुळे शिवांनी काशी का सोडली? काय आहे स्कंदपुराणातील आख्यायिका

Jun 07, 2026 | 02:40 PM
महागडे स्किन केअर वापरून त्वचा खराब झाली आहे? मग ‘या’ पद्धतीने घरीच करा टोमॅटो फेशिअल, डेड स्किन होईल गायब

महागडे स्किन केअर वापरून त्वचा खराब झाली आहे? मग ‘या’ पद्धतीने घरीच करा टोमॅटो फेशिअल, डेड स्किन होईल गायब

Jun 07, 2026 | 02:30 PM
कॅनडात भारतीय तरुणासोबत वादग्रस्त प्रकार; वृद्ध महिलेकडून अपमानास्पद टिप्पणी, VIDEO VIRAL

कॅनडात भारतीय तरुणासोबत वादग्रस्त प्रकार; वृद्ध महिलेकडून अपमानास्पद टिप्पणी, VIDEO VIRAL

Jun 07, 2026 | 02:22 PM
CBSE OSM Scam: “मंत्रालयाची काळी गुपिते आता …”शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काँग्रेसने सादर केले पुरावे!

CBSE OSM Scam: “मंत्रालयाची काळी गुपिते आता …”शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काँग्रेसने सादर केले पुरावे!

Jun 07, 2026 | 02:09 PM
Beed Crime: संतापजनक! पळून येऊन लग्न कर, नाहीतर फोटो व्हायरल करीन; धमकी देत अल्पवयीन मुलीचा छळ

Beed Crime: संतापजनक! पळून येऊन लग्न कर, नाहीतर फोटो व्हायरल करीन; धमकी देत अल्पवयीन मुलीचा छळ

Jun 07, 2026 | 01:53 PM
IND Vs AFG; गिल-राहुलची शतकी जुगलबंदी; अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताची मजबूत पकड, पहिला डाव 564 वर घोषित

IND Vs AFG; गिल-राहुलची शतकी जुगलबंदी; अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताची मजबूत पकड, पहिला डाव 564 वर घोषित

Jun 07, 2026 | 01:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें