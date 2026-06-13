बँक ग्राहकांना मोठा झटका! कर्ज आणखी महागले; HDFC नंतर ‘या’ बड्या बँकांनीही वाढवले व्याजदर

Bank Interest Rate: देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील बँकेने, म्हणजेच HDFC बँकेने अलीकडेच आपल्या ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट’ (MCLR) मध्ये ५ ते १० बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. याचा परिणाम म्हणून, ज्या दराशी बहुतांश retail loans जोडलेली असतात, तो ‘एक-वर्षीय MCLR’ ८.३५% वरून ८.४०% पर्यंत वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, दोन वर्षांच्या कालावधीच्या कर्जांवरील दरात १० बेसिस पॉइंट्सची सर्वाधिक वाढ झाली असून, तो दर आता ८.५५% झाला आहे.
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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, RBI ने अलीकडेच रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवला असूनही, निधी उभारणीच्या खर्चावरील दबावामुळे बँकांनी आपला MCLR वाढवला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या मासिक EMI वर होणार आहे.
बँक ऑफ बडोदा या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने आपल्या व्याजदरांमध्ये बदल केला आहे. नवीन दर श्रेणी लागू केली आहे. यामध्ये पाच वेगवेगळ्या कालावधींच्या कर्जांवरील व्याजदरात ०.०५% ची वाढ करण्यात आली आहे. बँकेचा १-वर्षाचा MCLR ८.७०% वरून ८.७५% पर्यंत वाढला आहे. ६-महिन्यांचा MCLR ८.४५% वरून ८.५०% झाला आहे. ३-महिन्यांचा MCLR पूर्वीच्या ८.१५% वरून ८.२०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, १-महिना आणि १-दिवस कालावधीचे MCLR दर अनुक्रमे ७.९५% आणि ७.८५% पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
कॅनरा बँक – कॅनरा बँकेनेही अलीकडेच आर्थिक आढाव्यानंतर व्याजदरात वाढ केली आहे. बँकेचा १-दिवसाचा MCLR ७.९०% वरून ७.९५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. १-महिन्याचा MCLR ७.९५% वरून ८.००% पर्यंत आणि ३-महिन्याचा MCLR ८.२०% वरून ८.२५% पर्यंत वाढला आहे. ६-महिन्यांचा दर ८.५५% वरून ८.६०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
इंडियन बँक – इंडियन बँकेने आपला १-वर्षाचा MCLR १० बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ८.५५% केला आहे.
बँक ऑफ इंडिया – बँक ऑफ इंडियानेही आपला १-वर्षाचा MCLR ८.७५% निश्चित केला आहे.
जर तुमचे सध्याचे गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज MCLR-शी जोडलेल्या ‘फ्लोटिंग रेट’वर आधारित असेल, तर कर्जाच्या ‘रीसेट’ तारखेला तुमचा EMI वाढेल किंवा कर्जाचा कालावधी वाढवला जाईल. बँकांच्या या निर्णयामुळे, नवीन ग्राहकांना आता पूर्वीपेक्षा जास्त व्याजदराने वैयक्तिक कर्ज किंवा गृहकर्ज दिले जाईल.
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