Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • After Hdfc Bank Other Major Banks Hike Mclr Interest Rates Loan Emi Increases See More Details

बँक ग्राहकांना मोठा झटका! कर्ज आणखी महागले; HDFC नंतर ‘या’ बड्या बँकांनीही वाढवले व्याजदर

Updated On: Jun 13, 2026 | 04:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील बँकेने, म्हणजेच HDFC बँकेने अलीकडेच आपल्या 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR) मध्ये ५ ते १० बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. याचा परिणाम म्हणून, ज्या दराशी बहुतांश retail loans जोडलेली असतात, तो 'एक-वर्षीय MCLR' ८.३५% वरून ८.४०% पर्यंत वाढला आहे.

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Bank Interest Rate: देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील बँकेने, म्हणजेच HDFC बँकेने अलीकडेच आपल्या ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट’ (MCLR) मध्ये ५ ते १० बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. याचा परिणाम म्हणून, ज्या दराशी बहुतांश retail loans जोडलेली असतात, तो ‘एक-वर्षीय MCLR’ ८.३५% वरून ८.४०% पर्यंत वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, दोन वर्षांच्या कालावधीच्या कर्जांवरील दरात १० बेसिस पॉइंट्सची सर्वाधिक वाढ झाली असून, तो दर आता ८.५५% झाला आहे.

याड लागलं… लंडनपासून सौदी अरेबियापर्यंत, भारताच्या आंब्यांचं जगाला वेड; तोतापुरी, लंगडा, दशहरी यांचा बोलबाला

बँकांच्या निर्णयाचा थेट परिणाम यावर

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, RBI ने अलीकडेच रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवला असूनही, निधी उभारणीच्या खर्चावरील दबावामुळे बँकांनी आपला MCLR वाढवला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या मासिक EMI वर होणार आहे.

या बँकांनीही वाढवले व्याजदर

बँक ऑफ बडोदा या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने आपल्या व्याजदरांमध्ये बदल केला आहे. नवीन दर श्रेणी लागू केली आहे. यामध्ये पाच वेगवेगळ्या कालावधींच्या कर्जांवरील व्याजदरात ०.०५% ची वाढ करण्यात आली आहे. बँकेचा १-वर्षाचा MCLR ८.७०% वरून ८.७५% पर्यंत वाढला आहे. ६-महिन्यांचा MCLR ८.४५% वरून ८.५०% झाला आहे. ३-महिन्यांचा MCLR पूर्वीच्या ८.१५% वरून ८.२०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, १-महिना आणि १-दिवस कालावधीचे MCLR दर अनुक्रमे ७.९५% आणि ७.८५% पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.

कॅनरा बँक – कॅनरा बँकेनेही अलीकडेच आर्थिक आढाव्यानंतर व्याजदरात वाढ केली आहे. बँकेचा १-दिवसाचा MCLR ७.९०% वरून ७.९५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. १-महिन्याचा MCLR ७.९५% वरून ८.००% पर्यंत आणि ३-महिन्याचा MCLR ८.२०% वरून ८.२५% पर्यंत वाढला आहे. ६-महिन्यांचा दर ८.५५% वरून ८.६०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

इंडियन बँक – इंडियन बँकेने आपला १-वर्षाचा MCLR १० बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ८.५५% केला आहे.

बँक ऑफ इंडिया – बँक ऑफ इंडियानेही आपला १-वर्षाचा MCLR ८.७५% निश्चित केला आहे.

ग्राहकांवर होणारा परिणाम

जर तुमचे सध्याचे गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज MCLR-शी जोडलेल्या ‘फ्लोटिंग रेट’वर आधारित असेल, तर कर्जाच्या ‘रीसेट’ तारखेला तुमचा EMI वाढेल किंवा कर्जाचा कालावधी वाढवला जाईल. बँकांच्या या निर्णयामुळे, नवीन ग्राहकांना आता पूर्वीपेक्षा जास्त व्याजदराने वैयक्तिक कर्ज किंवा गृहकर्ज दिले जाईल.

Petrol-Diesel New Rule : पेट्रोल पंपांवरील ‘त्या’ नियमामुळे खळबळ; जाणून घ्या नक्की काय आहे प्रकरण ?

Web Title: After hdfc bank other major banks hike mclr interest rates loan emi increases see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 04:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

याड लागलं… लंडनपासून सौदी अरेबियापर्यंत, भारताच्या आंब्यांचं जगाला वेड; तोतापुरी, लंगडा, दशहरी यांचा बोलबाला
1

याड लागलं… लंडनपासून सौदी अरेबियापर्यंत, भारताच्या आंब्यांचं जगाला वेड; तोतापुरी, लंगडा, दशहरी यांचा बोलबाला

Petrol-Diesel New Rule : पेट्रोल पंपांवरील ‘त्या’ नियमामुळे खळबळ; जाणून घ्या नक्की काय आहे प्रकरण ?
2

Petrol-Diesel New Rule : पेट्रोल पंपांवरील ‘त्या’ नियमामुळे खळबळ; जाणून घ्या नक्की काय आहे प्रकरण ?

EPFO Update: PF खात्यात कधी जमा होणार व्याजाचे पैसे? समोर आली महत्त्वाची अपडेट…
3

EPFO Update: PF खात्यात कधी जमा होणार व्याजाचे पैसे? समोर आली महत्त्वाची अपडेट…

मस्कोनॉमी… अनेक देशांच्या GDP लाही टाकलं मागे, 1 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली मस्कची संपत्ती
4

मस्कोनॉमी… अनेक देशांच्या GDP लाही टाकलं मागे, 1 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली मस्कची संपत्ती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बँक ग्राहकांना मोठा झटका! कर्ज आणखी महागले; HDFC नंतर ‘या’ बड्या बँकांनीही वाढवले व्याजदर

बँक ग्राहकांना मोठा झटका! कर्ज आणखी महागले; HDFC नंतर ‘या’ बड्या बँकांनीही वाढवले व्याजदर

Jun 13, 2026 | 04:23 PM
Government Jobs : नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; सेंट्रल बँकेची 4500 पदांसाठी मेगा भरती

Government Jobs : नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; सेंट्रल बँकेची 4500 पदांसाठी मेगा भरती

Jun 13, 2026 | 04:20 PM
Purandar Airport भूसंपादनाला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ! सात गावांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Purandar Airport भूसंपादनाला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ! सात गावांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Jun 13, 2026 | 04:13 PM
Assam Plane Crash : देशाला मोठा धक्का! आसाम प्लेन क्रॅशमध्ये 5 जवान शहीद, एअरफोर्सकडून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश

Assam Plane Crash : देशाला मोठा धक्का! आसाम प्लेन क्रॅशमध्ये 5 जवान शहीद, एअरफोर्सकडून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश

Jun 13, 2026 | 03:52 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
ADAS Technology: भारतीय रस्त्यांवर AI ची जादू! आता 15 लाखांच्या गाड्यांमध्येही मिळणार ‘आलिशान’ सुरक्षा; पाहा फीचर्स

ADAS Technology: भारतीय रस्त्यांवर AI ची जादू! आता 15 लाखांच्या गाड्यांमध्येही मिळणार ‘आलिशान’ सुरक्षा; पाहा फीचर्स

Jun 13, 2026 | 03:45 PM
Nanded Crime: ‘सक्षम ताटे हत्याकांडाला नवं वळण! मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल सासर सोडून गेली; आई म्हणाली- आता मी एकटीच उरले

Nanded Crime: ‘सक्षम ताटे हत्याकांडाला नवं वळण! मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल सासर सोडून गेली; आई म्हणाली- आता मी एकटीच उरले

Jun 13, 2026 | 03:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा