Share Market Today: गुंतवणूकदारांनोsss आज हे शेअर्स ठरू शकतात गेमचेंजर... बाजारातील तज्ज्ञांनी केली खरेदीची शिफारस

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शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार मोठ्या तेजीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,६०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स १,६९५.४० अंकांनी, म्हणजेच २.३० टक्क्यांनी वाढून ७५,५२७.९५ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४६१.३० अंकांनी, म्हणजेच १.९९ टक्क्यांनी वाढून २३,६२२.९० अंकांवर स्थिरावला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १,६३८.०५ अंकांनी, म्हणजेच २.९७ टक्क्यांनी वाढून ५६,८१४.८० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार वेदांत, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, केआयएमएस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नेस्ले इंडिया, पॉवर ग्रिड, मीशो, एनएलसी इंडिया, डॉ. रेड्डीज या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स, एफएसएन ई-कॉमर्स व्हेंचर्स, ग्रीव्हज कॉटन, ब्रिगेड एंटरप्रायझेस आणि रेमंड हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.
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प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक, एल अँड टी फायनान्स आणि आयओसी यांचा समावेश आहे. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना ट्रेडिंगसाठी जिंदालस्टेल, व्हीटीएल आणि ब्लूजेट या तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे यांनी सल्ला दिला आहे की, आज गुंतवणूकदार हिंदुस्तान युनिलिव्हर, इटरनल आणि पॉलीकॅब इंडिया हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.