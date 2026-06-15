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Share Market Today: गुंतवणूकदारांनोsss आज हे शेअर्स ठरू शकतात गेमचेंजर… बाजारातील तज्ज्ञांनी केली खरेदीची शिफारस

Updated On: Jun 15, 2026 | 08:30 AM IST
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सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजार आज हिरव्या रंगात उघडणार असल्याचा अंदाज बाजारातील तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. आठवड्याची सुरुवात सकारात्मक होणार असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये काहीसा उत्साह निर्माण झाला आहे. आज तज्ज्ञांनी खरेदी करण्यासाठी कोणत्या शेअर्सची शिफारस केली आहे, जाणून घेऊया.

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनोsss आज हे शेअर्स ठरू शकतात गेमचेंजर... बाजारातील तज्ज्ञांनी केली खरेदीची शिफारस

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनोsss आज हे शेअर्स ठरू शकतात गेमचेंजर... बाजारातील तज्ज्ञांनी केली खरेदीची शिफारस

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विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टी जवळपास 300 पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर ट्रेड होत असल्याने सेन्सेक्स आणि निफ्टी सकारात्मक सुरुवात करू शकतात.
  • शुक्रवारी सेन्सेक्स 1,695 अंकांनी आणि निफ्टी 461 अंकांनी वधारून जोरदार तेजीसह बंद झाले होते.
  • बाजारातील तज्ज्ञांनी किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स, रेमंड, उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक, आयओसी, जिंदाल स्टील आणि पॉलीकॅब इंडियासह अनेक शेअर्सची शिफारस केली आहे.
India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. भारतीय शेअर बाजारात आज १५ जून रोजी तेजी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज सकारात्मक पातळीवर उघडतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास ३०० पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २३,९८७ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

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शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार मोठ्या तेजीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,६०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स १,६९५.४० अंकांनी, म्हणजेच २.३० टक्क्यांनी वाढून ७५,५२७.९५ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४६१.३० अंकांनी, म्हणजेच १.९९ टक्क्यांनी वाढून २३,६२२.९० अंकांवर स्थिरावला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १,६३८.०५ अंकांनी, म्हणजेच २.९७ टक्क्यांनी वाढून ५६,८१४.८० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार वेदांत, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, केआयएमएस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नेस्ले इंडिया, पॉवर ग्रिड, मीशो, एनएलसी इंडिया, डॉ. रेड्डीज या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स, एफएसएन ई-कॉमर्स व्हेंचर्स, ग्रीव्हज कॉटन, ब्रिगेड एंटरप्रायझेस आणि रेमंड हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.

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प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक, एल अँड टी फायनान्स आणि आयओसी यांचा समावेश आहे. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना ट्रेडिंगसाठी जिंदालस्टेल, व्हीटीएल आणि ब्लूजेट या तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे यांनी सल्ला दिला आहे की, आज गुंतवणूकदार हिंदुस्तान युनिलिव्हर, इटरनल आणि पॉलीकॅब इंडिया हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Experts recommend these stocks as indian share market signal a strong opening

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Published On: Jun 15, 2026 | 08:30 AM

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