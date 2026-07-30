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चिकनगुनिया झाल्यानंतर मृत्यू होतो? गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ लक्षणे, इनफेक्शन दूर करण्यासाठी उपाय

Updated On: Jul 30, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

चिकनगुनिया झाल्यानंतर सांध्यांमध्ये वेदना, ताप येणे, उलट्या आणि अशक्तपणा इत्यादी लक्षणे दिसून येतात. त्यामुळे शरीरात दिसणाऱ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

चिकनगुनिया झाल्यानंतर मृत्यू होतो? गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात 'ही' लक्षणे, इनफेक्शन दूर करण्यासाठी उपाय

चिकनगुनिया झाल्यानंतर मृत्यू होतो? गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात 'ही' लक्षणे, इनफेक्शन दूर करण्यासाठी उपाय

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विस्तार

चिकनगुनियाची लक्षणे?
चिकनगुनिया कशामुळे होतो?
चिकनगुनियामुळे हाडांचे आरोग्य बिघडते का?

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आजारपण वाढू लागतात. सर्दी, खोकला, ताप, डेंग्यू, मलेरिया किंवा इतर आजार होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे पावसाळ्यात शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. पावसाळ्यात चिकुनगुनियाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होते. चिकुनगुनिया झाल्यानंतर वेळीच लक्ष देणे फार आवश्यक आहे, अन्यथा जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. चिकुनगुनिया झाल्यानंतर शरीरात वेगवेगळी लक्षणे दिसून येतात. पावसाळ्यातील दमट वातावरण, एडिस इजिप्ती आणि एडिस अल्बोपिक्टस डासांची पैदास, साचून राहिलेले पाणी इत्यादी कारणांमुळे चिकुनगुनिया होण्याची जास्त शक्यता असते. हा विषाणू डास चावल्यानंतर शरीरात थेट प्रवेश करतो. रुग्णाशेजारी बसल्याने, एकत्र जेवल्याने, पाणी प्यायल्याने किंवा काळजी घेतल्याने शरीराला चिकुनगुनियाची लागण होत नाही. चला तर जाणून घेऊया चिकुनगुनिया झाल्याने मृत्यू होतो का? चिकुनगुनियाची लक्षणे? जाणून घ्या याबद्दल सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

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चिकुनगुनिया झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

  • अचानक ताप येणे.
  • तापासोबत मनगट, हात, टाचा, गुडघे आणि पायांच्या सांध्यांमध्ये प्रचंड वेदना
  • डोकेदुखी, स्नायूदुखी, थकवा, मळमळ, अंगावर लाल पुरळ येणे.
  • सांध्यांना सूज येणे.
  • ताप गेल्यानंतर सुद्धा सांध्यांमध्ये वेदना, कडकपणा जाणवणे
चिकुनगुनिया झाल्यानंतर हाडांमध्ये वेदना किंवा कडकपणा जाणवतो. पण या वेदनांमुळे हाडांचे कोणतेही नुकसान किंवा हाडांसंबंधित कोणताही गंभीर आजार होत नाही. चिकुनगुनिया झाल्यानंतर फक्त सांध्याभोवतीच्या उतींना सूज येणे, ज्याच्या परिणामामुळे हालचाली करताना सांधे दुखणे किंवा सूज आल्यासारखे वाटू लागते. याशिवाय काहींच्या शरीरात महिनाभर किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ हाडांमधील वेदना कायम टिकून राहू शकतात. चिकनगुनिया झाल्यानंतर तो लवकर बरा होत नाही. पण या आजारात मृत्यूचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. सतत तीव्र ताप राहणे, तीव्र डिहायड्रेशन, वारंवार उलट्या , छातीत दुखणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, गोंधळ उडणे, लघवीचे प्रमाण कमी होणे किंवा शरीरात खूप जास्त थकवा जाणवत असेल तर तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत.

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नवजात बालके, वयोवृद्ध, गरोदर महिला आणि मधुमेह, हृदयविकार, मूत्रपिंडाचे आजार असल्या व्यक्तींनी शरीरात दिसून येणाऱ्या कोणत्याही लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये. अन्यथा शरीरसंबंधित आजारांचा धोका आणखीनच वाढू शकतो. चिकनगुनिया झाल्यानंतर शरीराची ताकद कमी होऊन जाते. कमी झालेली ऊर्जा वाढवण्यासाठी प्रोटीन, फळे, पालेभाज्या आणि इतर आवश्यक पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: चिकनगुनिया म्हणजे काय?

    Ans: चिकनगुनिया हा संक्रमित एडिस (Aedes) डासांच्या चाव्यामुळे पसरणारा विषाणूजन्य आजार आहे. यामध्ये ताप, तीव्र सांधेदुखी आणि अंगदुखी ही प्रमुख लक्षणे दिसून येतात.

  • Que: चिकनगुनियामुळे मृत्यू होऊ शकतो का?

    Ans: बहुतेक रुग्ण पूर्णपणे बरे होतात आणि मृत्यूचे प्रमाण अत्यंत कमी असते. मात्र वृद्ध व्यक्ती, लहान मुले किंवा आधीपासून गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींमध्ये गुंतागुंत होण्याची शक्यता वाढू शकते. गंभीर लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

  • Que: चिकनगुनियावर उपचार काय आहेत?

    Ans: या आजारासाठी विशिष्ट अँटीव्हायरल औषध उपलब्ध नाही. पुरेशी विश्रांती, भरपूर द्रवपदार्थ, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ताप आणि वेदनांसाठी औषधे घेणे तसेच शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Can chikungunya be fatal these symptoms appear following severe illness remedies to treat the infection

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Published On: Jul 30, 2026 | 05:30 AM

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