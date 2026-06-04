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Shreyas Iyer: कॅप्टन्सीच्या रेसमध्ये सर्वात पुढे नाव, T20 साठी लवकरच लागणार वर्णी, सूर्यकुमार Out, गौतमच्या होकाराची प्रतिक्षा

Updated On: Jun 04, 2026 | 09:59 AM IST
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सारांश

श्रेयस अय्यर गेल्या अडीच वर्षांपासून टी-२० फॉरमॅटमध्ये भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. पण आता तो कर्णधारपदासाठी जनतेची पहिली पसंती आहे, नक्की कारण काय

सूर्यकुमारचा डच्चू, तर कॅप्टन्सीच्या रेसमध्ये श्रेयस अय्यर पुढे (फोटो सौजन्य - X.com)

सूर्यकुमारचा डच्चू, तर कॅप्टन्सीच्या रेसमध्ये श्रेयस अय्यर पुढे (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • कॅप्टन्सीच्या रेसमध्ये श्रेयस अय्यरचे नाव सर्वात पुढे 
  • अजित आगरकरला बनवायचे आहे श्रेयसला कॅप्टन तर गौतमच्या होकाराची आहे प्रतिक्षा 
  • अजूनही गंभीरचा होकार आलेला नाही 
हे निश्चित आहे की सूर्यकुमार यादवला त्याचे टी-२० कर्णधारपद गमावण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. कर्णधार म्हणून भारतीय संघातून त्याचे जाणे निश्चित आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म अजिबात नाही आणि आयपीएलमध्येही त्याचा फॉर्म दिसला नाही. पण सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, सूर्याची जागा कोण घेणार? 

२०२८ च्या टी-२० विश्वचषकाचा विचार करता, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर एका विशिष्ट नावावर सहमत होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या वृत्तांनुसार, वरिष्ठ पुरुष निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकरची निवड श्रेयस अय्यर आहे, तर गौतम गंभीरने याबाबत अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

सूर्यकुमार यादवला डावलणार

टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार, विद्यमान कर्णधार सूर्यकुमार यादवला डावलले जाण्याची शक्यता लक्षात घेता, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) आशा आहे की मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर देखील अजित आगरकरच्या मताशी सहमत होतील. अहवालात म्हटले आहे की, खराब फलंदाजी आणि मनगटाच्या दुखापतीमुळे सूर्यकुमार दबावाखाली आहे, मात्र मुंबई इंडियन्सच्या या फलंदाजाने कोणतीही दुखापत झाल्याचे नाकारले असून, लॉस एंजेलिस २०२८ ऑलिम्पिक्स हे आपले लक्ष्य असल्याचे त्याने यापूर्वी म्हटले आहे.

मुंबईचा रहिवासी श्रेयस अय्यरकडे चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज म्हणून पाहिले जात आहे, ज्यामुळे सूर्यकुमारचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान निश्चित होईल. तथापि, अहवालात असे म्हटले आहे की आगरकर आणि गंभीर यांच्यामध्ये राष्ट्रीय संघातील अनेक बाबींवर मतभेद आहेत, जसे की कसोटी संघात तज्ज्ञ खेळाडूंचा वापर. त्यामुळे अजूनही कोणत्याही नावावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. 

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काय सांगतात सूत्र 

अहवालात एका नाव न सांगण्याच्या अटीवर उच्चपदस्थ सूत्राच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, “अजित एक अत्यंत खंबीर मुख्य निवडकर्ता आहे, आतापर्यंतच्या सर्वात खंबीर निवडकर्त्यांपैकी एक तो आहे. त्याने भविष्याचा विचार करून काही कठीण निर्णय घेतले आहेत आणि आपल्या संघासोबत टी-२० आंतरराष्ट्रीय कर्णधारपद आणि भविष्यातील रणनीती आधीच आखली आहे. म्हणूनच श्रेयसला एकदिवसीय सामन्यांमध्ये उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि टी-२० विश्वचषकापूर्वीच्या भारताच्या शेवटच्या द्विपक्षीय मालिकेसाठी संघात स्थान देण्यात आले. आता प्रश्न असा आहे की, तो प्रशिक्षकाची निवड आहे का? की त्याच्या मनात आणखी कोणी आहे? आणि तो निवड समितीची निवड असेल का? हे चर्चेचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.” 

सूत्राने पुढे सांगितले की, कर्णधारपदासाठी इतर संभाव्य उमेदवारांमध्ये शुभमन गिल, अक्षर पटेल, ईशान किशन आणि तिलक वर्मा यांचा समावेश आहे. वृत्तानुसार, संजू सॅमसनला फारसे महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता नाही. श्रेयसचे नाव तर अधिकच मजबूत आहे कारण त्याने कर्णधार म्हणून आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे आणि मागच्यावर्षी अंतिम सामन्यातही कर्णधारपद भूषवले आहे. तो या लीगमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या सर्वात अनुभवी कर्णधारांपैकी एक आहे. त्यामुळे सध्या त्याचे नाव सर्वात पुढे आहे. 

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Web Title: Sarpanch sahab aka shreyas iyer name leading in india captaincy race in t20

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Published On: Jun 04, 2026 | 09:59 AM

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