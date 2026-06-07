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Defense Stocks : 3.5 लाख कोटींची ऑर्डर बुक! डिफेन्स क्षेत्रातील ‘या’ 3 शेअर्सवर तज्ज्ञांची नजर

Updated On: Jun 07, 2026 | 07:35 PM IST
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सारांश

भारताचे संरक्षण क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. भारतीय संरक्षण कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून चांगली कामगिरी करताना दिसत आहे. या कंपन्यांनी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना भरीव परतावा देखील दिला आहे. भारत सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमाचा संरक्षण क्षेत्राला फायदा होत आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Defense Stocks: भारताचे संरक्षण क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. भारतीय संरक्षण कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून चांगली कामगिरी करताना दिसत आहे. या कंपन्यांनी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना भरीव परतावा देखील दिला आहे. भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाचा संरक्षण क्षेत्राला फायदा होत आहे. तीन संरक्षण कंपन्यांकडे ₹३.५ लाख कोटींच्या वर्क ऑर्डर्स आहेत. नेमक्या कोणत्या आहेत या कंपन्या ज्यांनी गुंतवणुकदारांना मालामाल केलंय?

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१- हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स

या कंपनीकडे ₹२५४,५३८ कोटींच्या वर्क ऑर्डर्स आहेत. यापैकी, नवीन ऑर्डर्स ₹९७,०२८ कोटींच्या होत्या. कंपनीच्या वर्क ऑर्डर्समध्ये वार्षिक ३४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, कंपनीच्या महसुलात वार्षिक ७ टक्क्यांनी वाढ झाली. या कंपनीच्या दृष्टिकोनातून, वर्क ऑर्डर्स पूर्ण करणे हे अजूनही एक आव्हान आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये १५ ते २०LCA विमानांचा पुरवठा करण्याचे तिचे उद्दिष्ट असेल. तथापि, हे मोठ्या प्रमाणावर GE वर अवलंबून असेल.शेअर्सची कामगिरी कशी?
शुक्रवारी, HAL चे शेअर्स BSE वर 0.6 टक्क्यांनी वाढून ₹4216.75 वर बंद झाले. गेल्या वर्षभरात कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत 16 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

2- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

या संरक्षण कंपनीचा अंदाजित व्यवसाय ₹73,882 कोटींचा आहे. कंपनीच्या ऑर्डर बुकमध्ये वार्षिक 3.6 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 साठी कंपनीचा एकूण ऑपरेटिंग महसूल ₹27,480 कोटी होता, जो वार्षिक 16 टक्क्यांनी वाढला आहे. मागील आर्थिक वर्षात कंपनीचा करानंतरचा नफा ₹6,048 कोटी होता.
शुक्रवारी, कंपनीचे शेअर्स BSE वर ₹408.05 वर बंद झाले. गेल्या वर्षभरात कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत 3.64 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो, गेल्या ५ वर्षांत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या शेअरच्या किमतीत ७०२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

३- भारत डायनॅमिक्स

या कंपनीकडे एकूण ₹२,६०० कोटींची वर्क ऑर्डर आहे. तिच्या ऑर्डर बुकमध्ये वर्षानुवर्ष १४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शुक्रवारी, बीएसईवर तिचे शेअर्स ₹१,२०७ वर बंद झाले. गेल्या वर्षभरात, कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत ३६ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

(हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. शेअर बाजारात जोखीम असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्या.)

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Web Title: Top three defense stocks have order book of 3 point 5 lakh crore marathi news

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Published On: Jun 07, 2026 | 07:35 PM

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