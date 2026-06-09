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CBSE 10th Second Exam Result: सीबीएसई १० वीचा दुसरा बोर्ड निकाल ‘या’ दिवशी लागणार? जाणून घ्या कसा आणि कुठे पाहता येणार निकाल!

Updated On: Jun 09, 2026 | 10:51 AM IST
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सारांश

CBSE 10th Second Board Exam Result 2026: सीबीएसई १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल कधी जाहीर होणार? कसा चेक करायचा? जाणून घ्या थेट लिंक्स आणि सोप्या स्टेप्स.

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

CBSE 10th Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंंडळाकडून या वर्षापासून दोन बोर्ड परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले आहे. 10 वी दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. या अंतर्गत पहिल्या बोर्ड परीक्षेत सर्वांची उपस्थिती अनिवार्य असते. तर दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेत फक्त तेच विद्यार्थी भाग घेऊ शकतात, ज्यांना पहिल्या परीक्षेतील एखाद्या विषयात कमी गुण असून ते सुधारण्याची इच्छा आहे. यावर्षी 10वीची दुसरी बोर्ड परीक्षा 15 मे ते 21 मे 2026 या कालावधीत पार पडली. या परीक्षेस बसलेले विद्यार्थी आता निकालाची वाट पाहत आहेत. लवकरच 10वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊ शकतो. हा निकाल विद्यार्थी सीबीएससीच्या बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटच्या माध्यमातून पाहू शकतात. तसेच तो डाउनलोड करू शकतात.

सीबीएसईचा इयत्ता 10वीच्या बोर्डाचा निकाल म्हणजेच 15 जून ते 20 जून 2026 दरम्यान लागण्याची दाट शक्यता आहे. सीबीएसई हा निकाल अधिकृत वेबसाइटशिवाय इतर विविध प्लॅटफॉर्मवर देखील घोषित करू शकते. मात्र, बोर्डाने अजूनही अधिकृतपणे कोणतीही तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी वेबसाइटला भेट देत रहावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

बीएसईच्या ‘या’ वेबसाइटवर विद्यार्थी निकाल पाहू शकतात.

  • cbse.gov.in
  • cbseresults.nic.in
  • cbse.nic.in
  • www.digilocker.gov.in
  • web.umang.gov.in
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असा चेक करा निकाल

1) सर्व प्रथम सीबीएसईच्या अधिकृत वेबसाइटला cbseresults.nic.in भेट द्यावी.

2) होमपेजवर ‘सीबीएसई 10वी सेकंड बोर्ड निकाल 2026’ (CBSE 10th Second Board Result 2026) ची लिंक दिसेल, त्यावर विद्यार्थ्यांनी क्लिक करावे.

3) यानंतर विद्यार्थ्यांनी तेथे आपला रोल नंबर स्कूल नंबर आणि कार्ड वरील तपशील (Details) भरावा. लॉगिन केल्यानंतर स्क्रिनवर निकाल दिसेल. येथे तुम्ही विषयानुसार गुण देखील पाहू शकता.

4) तसेच विद्यार्थी 10वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल पाहण्यासोबतच ते आपली गुणपत्रिका डाउनलोड करू शकतात.

मात्र, विद्यार्थ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की ऑनलाईन डाउनलोड केली जाणारी मार्कशीट ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असते मात्र मूळ मार्कशीट ही शाळेकडून दिली जाते. परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थी शाळेत जाऊन आपली मूळ मार्कशीट मिळवू शकतात.

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Web Title: Cbse 10th second board exam result 2026 date how to check marathi news

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Published On: Jun 09, 2026 | 10:51 AM

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