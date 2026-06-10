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China Gaokao Exam: पोलिसांच्या गाड्यांना स्पर्श करून विद्यार्थी का जात आहेत परीक्षा केंद्रात? जाणून घ्या नेमके कारण …

Updated On: Jun 10, 2026 | 11:45 AM IST
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सारांश

China Gaokao Exam Viral Video: चीनमधील राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 'गाओकाओ' (Gaokao) चा एक अनोखा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये विद्यार्थी परीक्षेपूर्वी पोलिसांच्या वाहनांना स्पर्श करताना दिसत आहेत. जाणून घ्या यामागील रंजक कारण.

China exam

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

China Gaokao Exam Viral Video: चीनमधील राष्ट्रीय महाविद्यालयातील प्रवेश परीक्षा ‘गाओकाओ’ (Gaokao)शी संबंधीत एक व्हिडिओ सोशल मी़डियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये विद्यार्थी परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी पोलिसांचे बॅच, पोलिसांच्या मोटरसायकली आणि त्यांच्या वाहनांचा स्पर्श करताना दिसतात. तसेच यामध्ये अनेक पोलिस कर्मचारी हसतमुखाने विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देताना दिसतात. हा व्हिडिओ पाहून जगभरातील लोक चीनमधील परीक्षेची परंपरा आणि तेथील परीक्षा पध्दतीवर चर्चा करत आहेत.

व्हिडिओमध्ये दिसणारे ९८५ (985) आणि २११ (211)हे क्रमांक चीनमधील शिक्षणव्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. चीनमध्ये ‘प्रकल्प ९८५’अंतर्गत निवडक विद्यापीठाचा विकास करण्यात आला तर ‘प्रकल्प २११’ हा उच्च शिक्षण मजबूत करण्याचा उपक्रम होता. त्यामुळे या दोन क्रमांकाला स्पर्श केल्यामुळे परीक्षेत चांगले गुण मिळू शकतात, अशी विद्यार्थ्यांची श्रद्धा आहे.

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NEET-UG पेपर लीक विवादाशी तुलना

या व्हायरल व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर युजर्सनी चीन आणि भारताच्या परीक्षा पद्धतींची तुलना केली आहे. विशेषत: ‘नीट-युजी’ (NEET-UG) पेपर लीक विवादाचा संदर्भ देत चीन कोट्यावधी विद्यार्थ्यांची परीक्षा इतक्या सुरक्षितपणे कशी आयोजित करते. यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर काही युजर्सचे म्हणणे आहे की, भारताच झालेल्या परीक्षेतील गोंधळाच्या बातम्या आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहचवल्या आहेत. त्यामुळे एका व्हायरल व्हिडिओद्वारे त्या देशाच्या संपूर्ण परीेक्षा पद्धतीचे मूल्यमापन करता येत नाही.

भारतात सुरक्षेसाठी अभूतपूर्व पावले

हा व्हिडिओ अशा वेळी व्हायरल झाला आहे, जेव्हा भारतात नीट युजी परीक्षा सुरक्षेबाबत मोठी चर्चा सुरु आहे. आता २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट’ची पुनरपरीक्षेला (Re-Exam) सरकारने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. यामध्ये भारतीय हवाई दलाची विमाने आणि हेलिकॉप्टरद्वारे प्रश्नपत्रिका पोहोचवणे तसेच केंद्रीय सुरक्षा दालंची संभाव्य नियुक्ती करण्यात आली आहे.

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Web Title: China gaokao exam viral video police vehicles touching tradition neet ug comparison

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Published On: Jun 10, 2026 | 11:45 AM

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