बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Maharashtra Agriculture Degree Courses Deadline Extended Mht Cet Admission 2026

MHT CET Admission 2026: कृषी अभ्यासक्रम प्रवेश नोंदणीला मुदतवाढ; ऑनलाईन अर्जासाठी ‘ही’ आहे नवीन अंतिम तारीख!

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:44 AM IST
जाहिरात
सारांश

MHT CET Admission 2026: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. MHT CET, JEE आणि NEET पात्र विद्यार्थ्यांनी mahacet.org वर अर्ज कसा करावा? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच.

cet

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कृषी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ
  • प्रवेश नोंदणीची अंतिमतारीख ३१ जुलै २०२६
  • आजपर्यंत राज्यात २१ हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी
सोनाजी गाढवे, पुणे

MHT CET Admission 2026:  महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेशासाठी कृषीशिक्षणाच्या अंतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी, बी.एस्सी. (ऑनर्स) उद्यानविद्या, बी.एस्सी. (ऑनर्स) वनविद्या, बी.एफ.एस्सी. मत्स्य विज्ञान, बी. टेक. कृषी अभियांत्रिकी, बी. टेक. अन्न तंत्रज्ञान,बी.एस्सी (ऑनर्स)सामुदायिक विज्ञान, बी.टेक. जैवतंत्रज्ञान बीएससी (ऑनर्स) कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन या नऊ पदवी व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षासाठी केंद्रीभूत प्रवेशाच्या नोंदणीस दिनांक ३१ जुलै २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखा वगळता इतर सर्व विद्याशाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश पात्रतेमध्ये MHT-CET / JEE याबरोबरच NEET सामायिक प्रवेश परीक्षेचा समावेश आहे. तरी पात्र विद्यार्थ्यांनी केंद्रीभूत प्रवेशासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे.

कृषी अभ्यासक्रम नोंदणीच्या अंतिम तारखेत वाढ

कृषी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेशाच्या नोंदणीस दिनांक १० जुलै २०२६ पासून सुरुवात झाली आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीची अंतिम तारीख २५ जुलै २०२६ होती, त्यास ३१ जुलै २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमास आजपर्यंत २१ हजार ४२७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. मागील वर्षी २०२५-२६ साली २३ हजार ३६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.

NEET Result Controversy: NTA पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली! बिंदुश्री पवारचे NEET पुनर्रपरीक्षेच्या निकालावर गंभीर आरोप!

राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांतर्गत नऊ विद्याशाखेमध्ये हे चार वर्षाचे व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रम शिकविले जातात. राज्यात १९५ कृषी महाविद्यालयात प्रथम वर्षाची प्रवेश क्षमता १७ हजार ५८६ आहे.

ऑनलाईन नोंदणी करता येणार

एमएचटी-सीईटी २०२६ तसेच संबंधित अभ्यासक्रमांसाठी विहित इतर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण/पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या www.mahacet.org या संकेतस्थळावरील संबंधित लिंकद्वारे विहित मुदतीत ऑनलाईन नोंदणी करून अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे स्कॅन करून अपलोड करणे बंधनकारक राहील.

Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

प्रवेश प्रक्रियेबाबतची सविस्तर माहिती, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, प्रवेश नियमावली, वेळापत्रक तसेच वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या सूचना www.mahacet.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांनी सदर संकेतस्थळास नियमित भेट देऊन अद्ययावत सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे.

Web Title: Maharashtra agriculture degree courses deadline extended mht cet admission 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 08:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Agriculture News: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! युरियाची टंचाई आता कायमची संपणार! ‘या’ नवीन खताला मिळाली मंजुरी
1

Agriculture News: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! युरियाची टंचाई आता कायमची संपणार! ‘या’ नवीन खताला मिळाली मंजुरी

Engineering Admission 2026: अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या खिशावर दरोडा! सीईटी सेलकडून १७ कोटींऐवजी १०६ कोटी जमा करण्याचा डाव
2

Engineering Admission 2026: अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या खिशावर दरोडा! सीईटी सेलकडून १७ कोटींऐवजी १०६ कोटी जमा करण्याचा डाव

Medical Admissions 2026: नीट यूजी २०२६ चे कौन्सिलिंग कधी सुरू होणार? जाणून घ्या एमबीबीएस प्रवेशाची सविस्तर….
3

Medical Admissions 2026: नीट यूजी २०२६ चे कौन्सिलिंग कधी सुरू होणार? जाणून घ्या एमबीबीएस प्रवेशाची सविस्तर….

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MHT CET Admission 2026: कृषी अभ्यासक्रम प्रवेश नोंदणीला मुदतवाढ; ऑनलाईन अर्जासाठी ‘ही’ आहे नवीन अंतिम तारीख!

MHT CET Admission 2026: कृषी अभ्यासक्रम प्रवेश नोंदणीला मुदतवाढ; ऑनलाईन अर्जासाठी ‘ही’ आहे नवीन अंतिम तारीख!

Jul 29, 2026 | 08:44 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: विदर्भाला पुढील ४८ तास मुसळधार पावसाचा इशारा

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: विदर्भाला पुढील ४८ तास मुसळधार पावसाचा इशारा

Jul 29, 2026 | 08:41 AM
मुंबई लोकलच्या विस्ताराला गती मिळणार! एमआरव्हीसीचे भागभांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटींवर, राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई लोकलच्या विस्ताराला गती मिळणार! एमआरव्हीसीचे भागभांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटींवर, राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Jul 29, 2026 | 08:34 AM
Mercedes-Benz C-Class vs BMW 3 Series vs Audi A4! लक्झरी आणि स्टेटसच्या हायफाय विषयात कोण असेल श्रीमंतांची पहिली पसंती ?

Mercedes-Benz C-Class vs BMW 3 Series vs Audi A4! लक्झरी आणि स्टेटसच्या हायफाय विषयात कोण असेल श्रीमंतांची पहिली पसंती ?

Jul 29, 2026 | 08:34 AM
Guru Purnima: भारतीय संस्कृतीचे आदिगुरू महर्षी वेदव्यास कोण होते? जाणून घ्या त्यांचे महान कार्य

Guru Purnima: भारतीय संस्कृतीचे आदिगुरू महर्षी वेदव्यास कोण होते? जाणून घ्या त्यांचे महान कार्य

Jul 29, 2026 | 08:30 AM
Share Market Today: आजच्या ट्रेडिंगमध्ये कमाईची संधी? तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांसाठी निवडले ‘हे’ महत्त्वाचे शेअर्स

Share Market Today: आजच्या ट्रेडिंगमध्ये कमाईची संधी? तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांसाठी निवडले ‘हे’ महत्त्वाचे शेअर्स

Jul 29, 2026 | 08:28 AM
Priyanka Gandhi Loksabha: बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला शिक्षण मंत्री पद…; प्रियांका गांधींची जहरी टिका

Priyanka Gandhi Loksabha: बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला शिक्षण मंत्री पद…; प्रियांका गांधींची जहरी टिका

Jul 29, 2026 | 08:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा