चारित्र्याच्या संशयातून उचलले क्रूर पाऊल! पतीने झोपेतच पत्नीला दिला इलेक्ट्रीक शाॅक, अपघाती मृत्यूचा रचला कट

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी धनुक राम बर्मन आणि मृत चंद्रकांता बर्मन यांनी दोन वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह केला होता. मात्र आरोपीला आपल्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. २० ऑगस्ट २०२४ च्या रात्री यावरुनच दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झाले ज्यानंतर आरोपीने आपल्या पत्नीला संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्याने प्लॅनिंग करत खूनाचा हा डाव अपघात वाटावा यासाठी आतोनात प्रयत्न केले. रात्रीच्या दोन वाजता पत्नी गाढ झोपेत असताना त्याने विजेच्या तारांनी तिच्या दोन्ही पायांना शाॅक दिला. यानंतर गळा दाबून त्याने तिचा जीव घेतला.
आपल्या या आरोपाला अपघातात बदलण्यासाठी त्याने शिताफीने पलंगावर इलेक्ट्रिक बोर्ड आणि तारा पसरवल्या. पुरावा नष्ट करण्यासाठी, त्याने घरातील एका बॉक्समागे मुख्य तार लपवली. सकाळी जणू आपल्याला काही माहितीच नाही असे दाखवत त्याने दार उघडले परंतु शवविच्छेदनादरम्यान त्याचा संपूर्ण कट उघडकीस आला. तहसीलदार आणि साक्षीदारांनी मृतदेहावर काळे डाग पाहिले होते ज्यामुळे पतीवर संशय घेण्यात आला. पोलिसांच्या सखोल चाैकशीत अखेर त्याने आपला गुन्ह्यावर कबूली दिली.
या गुन्ह्यासाठी न्यायालयाने आरोपीला दंड संहितेच्या कलम 103(1) अंतर्गत खुनासाठी जन्मठेपाची शिक्षा दिली आहे. याशिवाय 2,000 रुपयांचा दंड, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 238(a) अंतर्गत पुरावा लपवल्याबद्दल 7 वर्षांची सक्त कारावासाची शिक्षा, 1,000 रुपयांचा दंड, विद्युत कायद्याच्या कलम 135(1)(a) अंतर्गत अवैध वीज चोरीसाठी 3 वर्षांची सक्त कारावासाची शिक्षा आणि 1,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.