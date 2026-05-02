Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

​ओतूर परिसरात महावितरणचा भोंगळ कारभार; वीज संकटामुळे शेतकरी मेटाकुटीला

जुन्नर तालुक्यातील ओतूर आणि परिसरातील गावागावांमध्ये सध्या महावितरणच्या गलथान कारभारामुळे शेतकरी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत.

Updated On: May 02, 2026 | 12:06 PM
​ओतूर परिसरात महावितरणचा भोंगळ कारभार; वीज संकटामुळे शेतकरी मेटाकुटीला

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

​ओतूर : जुन्नर तालुक्यातील ओतूर आणि परिसरातील गावागावांमध्ये सध्या महावितरणच्या गलथान कारभारामुळे शेतकरी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. कडाक्याच्या उन्हात पिकांना पाण्याची नितांत गरज असताना, दिवसा थ्री-फेज वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही. दुसरीकडे, रात्रीच्या वेळी बिबट्याच्या दहशतीखाली पाणी भरण्यासाठी शेतात जावे लागते, मात्र तिथेही ‘लो-व्होल्टेज’च्या (कमी दाबाच्या) समस्येमुळे विद्युत मोटारी जळून शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान होत आहे.

 

​दिवसा वीज गायब, रात्री बिबट्याचा फेरा

​ओतूर आणि परिसरात सध्या तापमानाचा पारा वाढलेला आहे. बागायत पिके, तरकारी आणि उन्हाळी पिकांना पाणी देणे अत्यावश्यक झाले आहे. शासनाच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र दिवसा वीज पुरवठा वारंवार खंडित केला जात आहे. त्यामुळे भर उन्हात पिकांना पाणी देणे अशक्य झाले आहे.

​मजबुरीने शेतकरी रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी भरण्यासाठी जातात. मात्र, ओतूर आणि आसपासचा परिसर बिबट्याप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. गेल्या काही दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा जीवघेण्या परिस्थितीत जीव मुठीत धरून शेतकरी शेतात जातात, पण तिथे गेल्यावर महावितरणच्या ‘लो-व्होल्टेज’चा झटका त्यांना बसतो.

​विद्युत उपकरणांची आणि मोटारींची राखरांगोळी

​कमी दाबाने मिळणाऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे शेतातील विद्युत मोटारी वारंवार गरम होऊन जळत आहेत. एका मोटारीच्या रिपेअरिंगसाठी पाच ते दहा हजार रुपये खर्च येतो. ओतूर परिसरातील अनेक गावांमध्ये घराघरांत आणि शेतांत हीच परिस्थिती आहे. केवळ मोटारीच नव्हे, तर घरातील विद्युत उपकरणेही या अनियमित दाबाच्या वीज पुरवठ्यामुळे निकामी होत आहेत. आधीच नैसर्गिक संकट आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी आता महावितरणच्या कारभारामुळे पार उद्ध्वस्त झाला आहे.

“आम्ही वीज बिल वेळेवर भरतो, मग आम्हाला दर्जेदार वीज का मिळत नाही? दिवसा वीज दिली तर बिबट्यापासून आमचा बचाव होईल. रात्रीच्या वेळी कमी व्होल्टेजमुळे मोटार जळाली की पुन्हा हजारो रुपयांचा फटका बसतो. याला जबाबदार कोण?” – एक त्रस्त शेतकरी, ओतूर.

​प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने?

​महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयात तक्रार केल्यावर केवळ ‘तांत्रिक बिघाड आहे’ किंवा ‘लोडशेडिंग आहे’ अशी उत्तरे दिली जातात. ओतूर उपकेंद्रांतर्गत येणाऱ्या अनेक रोहित्रांची (ट्रान्सफॉर्मर) क्षमता संपलेली आहे, तरीही त्यावर वाढीव भार दिला जात आहे. नवीन रोहित्र बसवण्याबाबत किंवा जुन्या तारांच्या दुरुस्तीबाबत प्रशासन ढिम्म आहे.

​शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

शेतीसाठी दिवसा सलग ८ तास पूर्ण क्षमतेने थ्री-फेज वीज पुरवठा मिळावा.

कमी दाबाच्या (Low Voltage) समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नवीन रोहित्र बसवावे.

वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण त्वरित कमी करावे.

बिबट्याप्रवण क्षेत्र असल्याने वीज पुरवठा सुरळीत करून मुबलक प्रमाणात वीज देण्यास प्राधान्य द्यावे.

​आंदोलनाचा इशारा

महावितरणने आपला हा भोंगळ कारभार त्वरित सुधारला नाही, तर ओतूर आणि परिसरातील सर्व गावांचे शेतकरी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. पिके डोळ्यादेखत करपून जात असताना महावितरणने डोळे मिटून राहू नये, अशी संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.

हे सुद्धा वाचा : बारामतीच्या पाणी प्रश्नावर युगेंद्र पवारांची भूमिका स्पष्ट, ‘पवार vs पवार’ निवडणुकीवरही मोठं विधान; तर सुनेत्रा पवारांच्या…

Web Title: Farmers in otur area are suffering due to power crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 12:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
1

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात
2

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

Onion Price : कांदा उत्पादकांचा संताप फुटला! टाकळी ढोकेश्वरमध्ये महामार्गावर कांदा ओतून ‘रस्ता रोको’; अहिल्यानगर जिल्हा पेटणार?
3

Onion Price : कांदा उत्पादकांचा संताप फुटला! टाकळी ढोकेश्वरमध्ये महामार्गावर कांदा ओतून ‘रस्ता रोको’; अहिल्यानगर जिल्हा पेटणार?

पुरंदर विमानतळासाठीच्या भूसंपादनासाठी 920 एकर जमिनीसाठी संमतीचे करार; मुळ शेतकऱ्यांना प्राधान्य
4

पुरंदर विमानतळासाठीच्या भूसंपादनासाठी 920 एकर जमिनीसाठी संमतीचे करार; मुळ शेतकऱ्यांना प्राधान्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM