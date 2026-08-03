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Nashik News: नाशिकमध्ये जलसंकट टळले! मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये ८८.०७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

Updated On: Aug 03, 2026 | 12:25 PM IST
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सारांश

Nashik News:  संपूर्ण जून महिना कोरडा गेल्यानंतर जुलैमध्ये झालेल्या दमदार पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये २ ऑगस्टअखेर ८८.०७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाबाबतची चिंता मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे.

नाशिकमध्ये जलसंकट टळले! मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये ८८.०७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

नाशिकमध्ये जलसंकट टळले! मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये ८८.०७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

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विस्तार
  • जुलैच्या मुसळधार पावसाने नाशिककरांना दिलासा
  • नाशिक जिल्ह्यातील धरणात एकूण ८७.३६ टक्के साठा
  • आळंदी, वाघाड, ओझरखेड, भावली १०० टक्के भरले
नाशिक: संपूर्ण जून महिना कोरडा गेल्यानंतर जुलै महिण्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील मोठे व मध्यम धरणामध्ये 2 ऑगस्ट रोजी तब्ब्लल ८८.०७ टक्के इतका विक्रमी उपयुक्त पाणी साठा झाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी जलसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचे पाण्याची चिंता मिटण्याची चिंता आहे. या वर्षी अल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून उशिराने दाखल होणार, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली होती. त्यानुसार संपूर्ण जून महिना कोरडा गेल्यानंतर जुलैमध्ये पावसाने जिल्हयात सर्वदूर दमदार हजेरी लावून कसर भरून काढली आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या व सिंचनाचा प्रश्न मिटणार आहे. (Nashik News)

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अशी आहे पालखेड , दारणा समूहातील स्थिती

पालखेड धरण समूहात करंजवण ८६.९ टक्के व वाघाड १०० टक्के पूर्ण भरले आहे. तसेच ओझरखेड व तिसगाव धरणेही १०० टक्के भरले आहे. दारणा धरणामध्ये ६ हजार १४३ दलघफू (८५.९३ % ) पाणीसाठा उपलब्द आहे. तर भावली आणि वालदेवी १०० टक्के भरली आहे.

गिरणा खोरे समूहात ९४.६० टक्के पाणीसाठा

गिरणा खोऱ्यातील प्रकल्पांमध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा येवा झाला आहे. चणकापूर, हरणबारी, केळझर आणि गिरणाचे धरणे पावसाच्या पाण्याने तुडुंब भरली आहे. गिरणा धरणात १८ हजार १०१ दलघफू (९७.८४ %) पाणीसाठा जमा झाला असून गिरणा खोरे समूहात एकूण ९४.६० टक्के पाणीसाठा नोंदविला गेला आहे.

अमृतस्नानासाठी करावे लागणार नियोजन

नाशिक जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गोदावरी आणि गिरणा खोऱ्यातील प्रकल्पांमध्ये पाण्याची आवक वेगाने सुरु आहे. सात मोठे व १९ मध्यम प्रकल्पांची एकूण उपयुक्त पाणीसाठा क्षमता ७० हजार ६१९ दलघफू एवढी असून, आजमितीस त्यामध्ये ६२ हजार १९१ दलघफू म्हणजेच ८८.०७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागील वर्षी याच दिवशी ७५.२० टक्के पाणीसाठा होता, जो यंदा १२. ८७ टक्यांनी अधिक आहे. मात्र असे असले तरी पाण्याचे नियोजन करताना प्रशासनाला आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा व अमृतस्नानाच्या पर्वणीसाठी सोडाव्या लागणाऱ्या पाण्याचा विचार करून नियोजन करावे लागणार आहे.

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Web Title: Nashik dams water storage reaches 88 percent after heavy july rains

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Published On: Aug 03, 2026 | 12:25 PM

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