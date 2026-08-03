सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Case Has Been Registered Against A Builder Couple In Pune

फ्लॅट विक्रीतील 2.64 कोटींच्या अपहाराचा आरोप; बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल

Updated On: Aug 03, 2026 | 12:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

बावधन येथील जमीन विकसित करून मिळालेल्या हिस्स्यातील तीन फ्लॅटची विक्री केल्यानंतर सुमारे २ कोटी ६४ लाख ८० हजार रुपये न देता फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून कोथरूड पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

फ्लॅट विक्रीतील 2.64 कोटींच्या अपहाराचा आरोप; बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • फ्लॅट विक्रीतील 2.64 कोटींच्या अपहाराचा आरोप
  • बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल
  • पोलिसांकडून तपास सुरु
पुणे : राज्यात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, दररोज वेगवेगळ्या भागात फसवणुकीच्या घटना घडत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बावधन येथील जमीन विकसित करून मिळालेल्या हिस्स्यातील तीन फ्लॅटची विक्री केल्यानंतर सुमारे २ कोटी ६४ लाख ८० हजार रुपये न देता फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून कोथरूड पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

 

याप्रकरणी तुषार गणपत दगडे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार रुपेश हरिभाऊ कुंबरे आणि कांचन रुपेश कुंबरे यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम *३१६(२), ३१६(५), ३५१(२), ३१८(४) आणि ३(५)* अन्वये १ ऑगस्ट २०२६ रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. एफआयआरनुसार, दगडे कुटुंबीयांच्या बावधन बुद्रुक येथील वडिलोपार्जित जमिनीच्या विकासासाठी २०११ मध्ये संबंधित विकासक कंपनीसोबत करार करण्यात आला होता. या जागेवर उभारण्यात आलेल्या ‘आर. के. ग्रेसिया’ इमारतीतील काही फ्लॅट जमीन मालकांच्या वाट्याला आले होते. हे फ्लॅट अधिक दराने विकून देण्याचे आश्वासन देत विकासकांनी कुलमुखत्यारपत्र घेतल्याचा दावा फिर्यादीने केला आहे.

हे सुद्धा वाचा : सिल्लोडमधील खुनाचा अखेर उलगडा; पोलिसांनी पत्नीसह तिघांना ठोकल्या बेड्या

फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या एकत्रित हिस्स्यातील फ्लॅट क्रमांक ३०१, ९०२ आणि ११०२ यांची विक्री करून एकूण ५ कोटी २९ लाख ६१ हजार ३०० रुपये प्राप्त झाले. त्यातील स्वतःच्या वाट्याची २ कोटी ६४ लाख ८० हजार ६५० रुपयांची रक्कम मिळाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. रकमेची मागणी केल्यानंतर आरोपींनी टाळाटाळ केली तसेच जीवे मारण्याची आणि खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप फिर्यादीने केला आहे. हा कथित प्रकार २०११ ते १२ मार्च २०२६ या कालावधीत घडल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक रवींद्र एकनाथ आळेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. एफआयआरमधील आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसून पुढील तपास कोथरूड पोलीस करीत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : लक्ष्मी चौकात अनधिकृत होर्डिंग हटवताना क्रेन कोसळली; PMRDA च्या अवाजवी नियोजनाचा स्थानिकांना फटका

Web Title: A case has been registered against a builder couple in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sillod Murder Case : सिल्लोडमधील खुनाचा अखेर उलगडा; पोलिसांनी पत्नीसह तिघांना ठोकल्या बेड्या
1

Sillod Murder Case : सिल्लोडमधील खुनाचा अखेर उलगडा; पोलिसांनी पत्नीसह तिघांना ठोकल्या बेड्या

फुरसुंगी भागात मजुरावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार, दोघांना अटक; नेमकं काय घडलं?
2

फुरसुंगी भागात मजुरावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार, दोघांना अटक; नेमकं काय घडलं?

तुझी इन्स्टा आयडी दे, मला तुझ्यासोबत…; अल्पवयीन तरुणीला भर रस्त्यात मारहाण
3

तुझी इन्स्टा आयडी दे, मला तुझ्यासोबत…; अल्पवयीन तरुणीला भर रस्त्यात मारहाण

किरकोळ वादातून दुचाकीस्वारावर चाकूने वार, बाणेरमधील घटनेनं मोठी खळबळ; आता पोलिसांनी…
4

किरकोळ वादातून दुचाकीस्वारावर चाकूने वार, बाणेरमधील घटनेनं मोठी खळबळ; आता पोलिसांनी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Actor in Old Age Home: थलपती विजयसोबत झळकलेला अभिनेत्याची दयनीय अवस्था; औषधांसाठीही नाहीत पैसे, वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ

Actor in Old Age Home: थलपती विजयसोबत झळकलेला अभिनेत्याची दयनीय अवस्था; औषधांसाठीही नाहीत पैसे, वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ

Aug 03, 2026 | 12:41 PM
फ्लॅट विक्रीतील 2.64 कोटींच्या अपहाराचा आरोप; बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल

फ्लॅट विक्रीतील 2.64 कोटींच्या अपहाराचा आरोप; बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल

Aug 03, 2026 | 12:41 PM
Nashik News: नाशिकमध्ये जलसंकट टळले! मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये ८८.०७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

Nashik News: नाशिकमध्ये जलसंकट टळले! मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये ८८.०७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

Aug 03, 2026 | 12:25 PM
Indian Rupee Rise: ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारताला मोठा फायदा! रुपयाची मजबूत झेप; पण सामान्यांवर काय होणार परिणाम?

Indian Rupee Rise: ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारताला मोठा फायदा! रुपयाची मजबूत झेप; पण सामान्यांवर काय होणार परिणाम?

Aug 03, 2026 | 12:09 PM
Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

Aug 03, 2026 | 12:02 PM
US Iran Talks: इराण-अमेरिका चर्चा आज सुरू; संपूर्ण जगाचे लक्ष होर्मुझ आणि अणुकरारावर, सौदी-कतारच्या मध्यस्थीला यश

US Iran Talks: इराण-अमेरिका चर्चा आज सुरू; संपूर्ण जगाचे लक्ष होर्मुझ आणि अणुकरारावर, सौदी-कतारच्या मध्यस्थीला यश

Aug 03, 2026 | 11:58 AM
Jalgaon News: पावसाळ्यातच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई; जळगावकरांसमोर मोठं आव्हान

Jalgaon News: पावसाळ्यातच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई; जळगावकरांसमोर मोठं आव्हान

Aug 03, 2026 | 11:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा