फ्लॅट विक्रीतील 2.64 कोटींच्या अपहाराचा आरोप; बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल

याप्रकरणी तुषार गणपत दगडे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार रुपेश हरिभाऊ कुंबरे आणि कांचन रुपेश कुंबरे यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम *३१६(२), ३१६(५), ३५१(२), ३१८(४) आणि ३(५)* अन्वये १ ऑगस्ट २०२६ रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. एफआयआरनुसार, दगडे कुटुंबीयांच्या बावधन बुद्रुक येथील वडिलोपार्जित जमिनीच्या विकासासाठी २०११ मध्ये संबंधित विकासक कंपनीसोबत करार करण्यात आला होता. या जागेवर उभारण्यात आलेल्या ‘आर. के. ग्रेसिया’ इमारतीतील काही फ्लॅट जमीन मालकांच्या वाट्याला आले होते. हे फ्लॅट अधिक दराने विकून देण्याचे आश्वासन देत विकासकांनी कुलमुखत्यारपत्र घेतल्याचा दावा फिर्यादीने केला आहे.
हे सुद्धा वाचा : सिल्लोडमधील खुनाचा अखेर उलगडा; पोलिसांनी पत्नीसह तिघांना ठोकल्या बेड्या
फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या एकत्रित हिस्स्यातील फ्लॅट क्रमांक ३०१, ९०२ आणि ११०२ यांची विक्री करून एकूण ५ कोटी २९ लाख ६१ हजार ३०० रुपये प्राप्त झाले. त्यातील स्वतःच्या वाट्याची २ कोटी ६४ लाख ८० हजार ६५० रुपयांची रक्कम मिळाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. रकमेची मागणी केल्यानंतर आरोपींनी टाळाटाळ केली तसेच जीवे मारण्याची आणि खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप फिर्यादीने केला आहे. हा कथित प्रकार २०११ ते १२ मार्च २०२६ या कालावधीत घडल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक रवींद्र एकनाथ आळेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. एफआयआरमधील आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसून पुढील तपास कोथरूड पोलीस करीत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : लक्ष्मी चौकात अनधिकृत होर्डिंग हटवताना क्रेन कोसळली; PMRDA च्या अवाजवी नियोजनाचा स्थानिकांना फटका