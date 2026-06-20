NEET UG Re-Exam 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी(NTA) कडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या नीट यूजी फेरपरीक्षेसाठी सरकार पूर्णपणे पाठिंबा देत आहे. तरी एनटीएकडून काही ना काही घटना घडत आहेत. त्यामुळे आता एनटीएच्या प्रणालीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
आताचे ताजे प्रकरण महाराष्ट्रातील नागपूरचा रहिवासी असलेल्या ‘अब्दुल्लाह’ नावाच्या विद्यर्थ्यांशी संबंधित आहे, २१ जून रोजी होणाऱ्या NEET UG फेरपरीक्षेसाठी त्याला संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) अबूधाबी येथील परीक्षा केंद्र नेमून देण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत भारतात राहून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याला थेट परदेशात केंद्र मिळाल्यामुळे एजन्सीच्या कारभारावर आणि केंद्र वाटप प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
एनटीएच्या या मोठ्या निष्काळजीपणामुळे अब्धुलाह नावाच्या विद्यार्थ्यासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. या विद्यार्थ्यांने नीट परीक्षा केंद्रासाठी आपल्या पसंतीक्रमात नागपूर आणि वर्धा या शहरांचा समावेश केला होता. परंतु, त्याला युएई अबूधाबी येथे परीक्षा केंद्र देण्यात आले आहे.
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नीट यूजी फेरपरीक्षा होण्यासाठी आता अवघा एक दिवस उरला असून एनटीएकडून ही सर्वात मोठी चूक झाली आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्याकडे पासपोर्ट नसून त्याला परदेशात जाऊन परीक्षा देणे शक्य नसल्याचे विद्यार्थ्यांने सांगितले. तसेच त्याने आपली तक्रार एनटीएच्या हेल्पलाइनवर नोंदवली आहे.
यावर एनटीएच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही एक तांत्रिक चूक असल्याने शनिवारी सकाळपर्यंत ही चूक सुधारली जाईल आणि संबंधित विद्यर्थ्यांला नवीन प्रवेशपत्र जारी केली जाईल.
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परंतु, जोपर्यंत NTA कडून कोणतेही अधिकृत माहिती किंवा सुधारित प्रवेशपत्र जारी केले जात नाही. तोपर्यंत विद्यार्थी आणि त्याचे कुटुंब प्रचंड चिंतेत असतील. आता एजन्सी या समस्येचे निवारण किती लवकर करते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) दिलेल्या नीट फेरपरीक्षेच्या प्रवेशपत्रामध्ये परीक्षा केंद्र वाटपाबाबत किंवा इतर कोणतीही त्रुटी असल्यास उमेदवार एनटीएच्या अधिकृत हेल्पलाईन क्रमांक 011-40759000 किंवा 011-69227700 यावर संपर्क साधू शकतात.