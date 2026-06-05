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Solapur ZP Wari Planning: वारी सेवेत तडजोड नाही, वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठल सेवा; जि.प. अध्यक्ष दीपक वैद्य यांचे आदेश

Updated On: Jun 05, 2026 | 10:00 PM IST
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सारांश

सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली आषाढी वारी २०२६ च्या नियोजनासाठी स्थायी समितीची बैठक पार पडली. वारी मार्गावर २४ तास रुग्णवाहिका, पाणी टँकर आणि रस्ते दुरुस्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Solapur ZP Wari Planning

Solapur ZP Wari Planning

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विस्तार
  • आषाढी वारीसाठी सोलापूर जिल्हा परिषद सज्ज!
  • वारी सेवेत तडजोड नाही
  • वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठल सेवा
सोलापूर: वारकरी संप्रदायाची सेवा करणे ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब असून, आषाढी वारीसाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केले.

जिल्हा परिषद सभागृहात झालेल्या सभेत आगामी आषाढी वारी २०२६ च्या नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. लाखो वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी जिल्हा परिषद प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

वारी मार्गावरील रस्त्यांची तातडीने डागडुजी पूर्ण करणे, वाहतूक व्यवस्थेसाठी पोलीस व आरटीओ विभागाशी समन्वय ठेवणे, मार्गावर ठिकठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, फिरते पाणी टँकर आणि स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.

याशिवाय पालखी मार्गावर आरोग्य तपासणी शिबिरे, प्राथमिक उपचार केंद्रे आणि २४ तास रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. वारकऱ्यांच्या निवारा व विश्रांतीसाठी तात्पुरते शेड व मंडप उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आली. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून कोणतीही अडचण तातडीने सोडवावी, असे स्पष्ट निर्देश अध्यक्ष दीपक वैद्य यांनी दिले.

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सभेत शासन निर्णयांची नोंद, विविध विभागांच्या विकासकामांचा आढावा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या जमा-खर्चास मंजुरी, जिल्हा ग्रामीण विकास निधीच्या प्रस्तावांना मान्यता तसेच मे २०२६ मधील विषय समित्यांच्या कार्यवृत्तांना मंजुरी देण्यात आली.

या सभेस जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम सभापती इंद्रजीत पवार, शिक्षण व आरोग्य सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत, कृषी सभापती रामप्पा चिवडशेट्टी, महिला व बालकल्याण सभापती अमृता वाघे, समाजकल्याण सभापती संस्कृती सातपुते, सदस्या शांभवी कल्याणशेट्टी, बालाजी नरोटे, रमेश भांजे, प्रशासकीय अधिकारी स्मिता पाटील, वित्त अधिकारी मिनाक्षी वाकडे तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

वारकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय

  • वारी मार्गावरील रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती
  • पिण्याच्या पाण्याची व टँकरची व्यवस्था
  • स्वच्छतागृह उभारणी
  • आरोग्य तपासणी शिबिरे व प्राथमिक उपचार केंद्रे
  • २४ तास रुग्णवाहिका सेवा
  • तात्पुरते निवारा शेड व विश्रांती मंडप
  • पोलीस व आरटीओ विभागाशी समन्वयातून वाहतूक नियोजन
  • वारकऱ्यांची सेवा म्हणजे विठ्ठलाची सेवा हा संदेश देत जिल्हा परिषद प्रशासनाने आषाढी वारीच्या तयारीला वेग दिला आहे.
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Web Title: Solapur zp president deepak vaidya reviews ashadhi wari 2026 planning and facilities

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Published On: Jun 05, 2026 | 10:00 PM

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