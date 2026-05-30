  • Youth Dies On The Spot After Receiving Severe Electric Shock While Washing Car Incident In Shikrapur

कार धुताना विजेचा बसला जोरदार झटका; तरुणाचा जागीच मृत्यू

Updated On: May 30, 2026 | 01:11 PM IST
नागरिकांनी त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. अजय बाळासाहेब थिटे यांच्या मृत्यूने एकच खळबळ उडाली आहे.

कार धुताना विजेचा बसला जोरदार झटका; तरुणाचा जागीच मृत्यू

कार धुताना विजेचा बसला जोरदार झटका; तरुणाचा जागीच मृत्यू (File Photo : electricity-shock)

शिक्रापूर : सणसवाडी (ता.शिरुर) येथे वॉशिंग सेंटरमध्ये कार धूत असताना विजेचा जोरदार धक्का बसला. यामध्ये तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली असून, अजय बाळासाहेब थिटे (वय ३७, सध्या रा. सणसवाडी ता. शिरुर जि. पुणे मूळ रा. लोणार गल्ली किल्ले धारूर रा. धारुर जि. बीड) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. विजेच्या धक्क्याने अशाप्रकारे मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

सणसवाडी (ता.शिरुर) येथील श्री स्वामी समर्थ वॉशिंग सेंटरचे संचालक अजय थिटे ते वाहने धूत असताना शुक्रवारी (दि.२९) सायंकाळच्या सुमारास अचानक विजेचा तीव्र झटका बसला. यानंतर अजय निपचित जमिनीवर पडले होते. दरम्यान, नागरिकांनी त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. अजय बाळासाहेब थिटे यांच्या मृत्यूने एकच खळबळ उडाली आहे.

याबाबत निलेश विश्वनाथ थिटे (वय ३४, रा. लोणार गल्ली किल्ले धारूर रा. धारुर जि. बीड) यांनी शिक्रापूर पोलीस स्टेशन येथे खबर दिल्याने पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक वेरणनाथ मुत्तनवार हे करत आहे.

शेतात विजेच्या धक्क्याने मृत्यू

दुसऱ्या एका घटनेत, बाजारगावच्या शिवा (सावंगा) येथील शेतशिवारात विजेच्या धक्क्याने दोन तरुण मजुरांचा मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना काही दिवसांपूर्वीच रात्री साडेदहाच्या सुमारास उघडकीस आली. अजयकुमार विक्रमजित कोरी (वय 18 वर्षे, रा. बोधाई का पुर्वा, गढा माफी, दर्पीपूर, जिल्हा अमेठी, उत्तर प्रदेश) आणि अनिश स्वाभिवाथ कनोजीया (25 वर्षे, रा. अमीया, तालुका गौरीगंज, जिल्हा अमेठी, उत्तर प्रदेश) अशी मृतांची नावे आहेत. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून, कोंढाळी पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली.

नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

बारामती बसस्थानकाचा राज्यात डंका! 'अ' वर्गात प्रथम क्रमांक, मिळाले १ कोटींचे पारितोषिक

"सुसंस्कृत महाराष्ट्राची 'उडता महाराष्ट्र' कडे वाटचाल," पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना 'देश प्रथम'चा संदेश

India-Myanmar Ties: म्यानमारचे राष्ट्रपती 5 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर; दिल्ली ते मुंबईपर्यंत व्यापार आणि सुरक्षेवर होणार मोठे करार

कार धुताना विजेचा बसला जोरदार झटका; तरुणाचा जागीच मृत्यू

DK Shivakumar: राजकारणाच्या मैदानावर शिक्षणाचा 'मास्टरस्ट्रोक'; एकदा वाचाच कर्नाटकच्या नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांचा शैक्षणिक प्रवास!

सोनाली बेंद्रे–अली फजल यांची क्राईम थ्रिलर 'राख' अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी सज्ज; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येईल

Sai Sudarshan: अरे देवा आता तर सगळी हद्दच पार! दुसऱ्यांदा विचित्र पद्धतीने गेली विकेट, शुभमनची तीव्र नाराजी कॅमेऱ्याने टिपली

Devendra Fadnavis : "ओबीसींना घाबरण्याची गरज नाही आणि मराठा…", जरांगेंचं उपोषणानंतर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यावर जिवघेणा हल्ला, कोयत्याने सपासप वार; नेमकं काय घडलं?

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

