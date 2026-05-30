कार धुताना विजेचा बसला जोरदार झटका; तरुणाचा जागीच मृत्यू

शिक्रापूर : सणसवाडी (ता.शिरुर) येथे वॉशिंग सेंटरमध्ये कार धूत असताना विजेचा जोरदार धक्का बसला. यामध्ये तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली असून, अजय बाळासाहेब थिटे (वय ३७, सध्या रा. सणसवाडी ता. शिरुर जि. पुणे मूळ रा. लोणार गल्ली किल्ले धारूर रा. धारुर जि. बीड) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. विजेच्या धक्क्याने अशाप्रकारे मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
सणसवाडी (ता.शिरुर) येथील श्री स्वामी समर्थ वॉशिंग सेंटरचे संचालक अजय थिटे ते वाहने धूत असताना शुक्रवारी (दि.२९) सायंकाळच्या सुमारास अचानक विजेचा तीव्र झटका बसला. यानंतर अजय निपचित जमिनीवर पडले होते. दरम्यान, नागरिकांनी त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. अजय बाळासाहेब थिटे यांच्या मृत्यूने एकच खळबळ उडाली आहे.
याबाबत निलेश विश्वनाथ थिटे (वय ३४, रा. लोणार गल्ली किल्ले धारूर रा. धारुर जि. बीड) यांनी शिक्रापूर पोलीस स्टेशन येथे खबर दिल्याने पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक वेरणनाथ मुत्तनवार हे करत आहे.
शेतात विजेच्या धक्क्याने मृत्यू
दुसऱ्या एका घटनेत, बाजारगावच्या शिवा (सावंगा) येथील शेतशिवारात विजेच्या धक्क्याने दोन तरुण मजुरांचा मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना काही दिवसांपूर्वीच रात्री साडेदहाच्या सुमारास उघडकीस आली. अजयकुमार विक्रमजित कोरी (वय 18 वर्षे, रा. बोधाई का पुर्वा, गढा माफी, दर्पीपूर, जिल्हा अमेठी, उत्तर प्रदेश) आणि अनिश स्वाभिवाथ कनोजीया (25 वर्षे, रा. अमीया, तालुका गौरीगंज, जिल्हा अमेठी, उत्तर प्रदेश) अशी मृतांची नावे आहेत. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून, कोंढाळी पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली.
