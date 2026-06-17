Chandrapur Crime: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! आई उपचार घेत असताना 8 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; त्याच दिवशी आईचीही प्राणज्योत मालवली

काय घडलं नेमकं?
केता दीपक सूर्यवंशी (३०) आणि वंश दीपक सूर्यवंशी (८) असे मृत्यू झालेल्या आई व मुलाची नावे आहेत. बल्लारपूर येथील रहिवासी असलेल्या केता सूर्यवंशी या 8 जून रोजी घरात स्वयंपाक करत असताना अचानक लागलेल्या आगीत गंभीररीत्या भाजल्या होत्या. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना तातडीने बल्लारपूरच्या ग्रामीण रुग्णलयात आणि त्यांनतर जिल्ह्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना नागपूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
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बाहेर पडला आणि…
८ वर्षांचा चिमुरडा वंश हा त्याचे आजोबा शीतल सूर्यवंशी यांच्यासोबत घरी राहत होता.शनिवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास वंश अचानक घरातून बाहेर पडला आणि बेपत्ता झाला. बराच शोध घेऊनही त्याचा कुठेच पत्ता न लागल्याने आणि तो सायंकाळपर्यंत घरी न परतल्याने आजोबांनी पोलिसांत तो हरविल्याची तक्रार नोंदवली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांच्या शेजाऱ्यांनी वंशाचा मृतदेह सापडल्याची माहिती दिली. घराजवळ असलेल्या एका नाल्यामध्ये वंशाचा मृतदेह तरंगतांना आढळून आला. खेळता खेळता पाय घसरून नाल्यात पडल्याने त्याचा बुडून मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
एकाच दिवशी आई आणि चिमुकल्याचा मृत्यू
ज्या दिवशी वंशाचा नाल्यात पडून मृत्यू झाला त्याच दिवशी नागपूरच्या रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देणारी त्याची आई केता सूर्यवंशी यांचाही मृत्यू झाला.एकाच दिवशी वेगवेगळ्या ठिकाणी या दोन घटना घडल्या. या घटनेने सूर्यवंशी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. बल्लारपूर पोलिसांनी या प्रकरणी मृत्यूची नोंद केली असून पोलीस या दोन्ही घटनांचा सखोल तपास करत आहेत. पोलीस घातपाताच्या अँगलने देखील तपास करत आहे.
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