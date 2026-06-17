बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • She Left Home Saying She Was Going To The Ground A Teachers Body Was Found Within Hoursshockwaves In Chhatrapati Sambhajinagar

‘मैदानावर जाते’ म्हणत घराबाहेर पडली, काही तासांत शिक्षिकेचा मृतदेह सापडला; छ. संभाजीनगरात खळबळ

Updated On: Jun 17, 2026 | 01:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

छत्रपती संभाजीनगरातील गोगाबाबा टेकडी परिसरात 27 वर्षीय शिक्षिका रेणुका गांगुर्डे हिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. टेकडीवर नागरिकांना तिचा मृतदेह आढळला. आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गोगाबाबा टेकडीवर 27 वर्षीय शिक्षिकेचा गळफास घेतलेला मृतदेह आढळला.
  • मृत रेणुका गांगुर्डे या शहरातील शाळेत सहाय्यक शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या.
  • आत्महत्येचे कारण अद्याप समोर आले नसून पोलिस तपास सुरू आहे.
छत्रपति संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गोगोबाबा टेकडी परिसरात एका २७ वर्षीय शिक्षिकेने गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. दुर्गम ठिकाणी मृतदेह असल्याने पोलीस कर्मचारी आणि रुग्णवाहिका चालकाने सुमारे दोन किलोमीटरचा डोंगराळ मार्ग पार करून मृतदेह स्ट्रेचरवरून खाली आणला. आत्महत्या करणारी शिक्षिका अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून शिक्षिका बनली होती. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

नेमकं काय घडलं?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव रेणुका शांताराम गांगुर्डे (वय २७) असे आहे. ती मूळची स्थानिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यातील शिवारे येथील रहिवासी होती. उच्च शिक्षणासाठी ती तीन वर्षांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथे आली होती. तिने एम.पी.एड.चे शिक्षण पूर्ण केले होते आणि शहरातील शारदा मंदिर कन्या प्रशालेत सहाय्यक शिक्षिका म्हणून कार्यरत होती.

रेणुकाचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती जीवन जगत होते. तिचे आई- वडील आणि भाऊ गावात मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करत होती. कठीण परिस्थितीवर मात करत तिने शिक्षण पूर्ण केले आणि शिक्षिकेची नोकरी मिळवली होती. सोमवारी सायंकाळी सुमारे सहाच्या दरम्यान काही नागरिक गोगाबाबा टेकडीवर ट्रेकिंगसाठी गेले तेव्हा एका लिंबाच्या झाडाला तरुणीने गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे समोर आले. त्यांनी तातडीने पोलिसांना याची माहिती दिली. माहिती मिळताच बेगमपुरा आणि छावणी पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले.

Kalyan Crime: काहीतरी भलतंच! जमीन पत्नीच्या नावावर, नातेवाईकांनी केलं जगणं मुश्किल; राग अनावर होत नवऱ्याने केला बायकोचा खून

अत्यंत काळजीपूर्वक मृतदेह खाली आणला

डोंगराच्या उंच भागात घटनास्थळ असल्याने रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नव्हती. त्यामुळे रुग्णवाहिका पायथ्याशी उभी करून दोन किलोमीटरचा कठीण डोंगराळ मार्ग पायी पार करून मृतदेह स्ट्रेचरवर ठेवला आणि अत्यंत काळजीपूर्वक खाली आणला. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला तेव्हा त्यांना पॅन कार्ड, शाळेचे ओळखपत्र आणि मोबाईल फोन मिळून आला. या कागदपत्रांच्या आधारे तिची ओळख निश्चित करण्यात आली. याची माहिती तिच्या कुटुंबियांना देण्यात आले. माहिती मिळताच नाशिकहून तिचे आई- वडील आणि नातेवाईक छत्रपती संभाजीनगर येथे पोहोचले. घाटी रुग्णालयात त्यांनी केलेला आक्रोश उपस्थितांना पाहून हेलावून गेला.

कुटुंबीयांची केली विचारपूस

घटनेच्या एका दिवस आधी रेणुकाने आपल्या लहान भावाला फोन करून आई- वडील आणि कुटुंबीयांची विचारपूस केल्याची माहिती समोर आली आहे. सोमवारी दुपारी ती “मैदानावर सरावासाठी जात आहे,” असे सांगून राहत्या ठिकाणाहून बाहेर पडली होती. मात्र, त्यानंतर ती गोगाबाबा टेकडीवर गेली आणि तेथे लिंबाच्या झाडाला गळफास घेतले.

आत्महत्या करण्यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. या प्रकरणी बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास करत आहे. अत्यंत संघर्षमय परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करून रेणुका शिक्षिका बनली होती. या घटनेने कुटुंबीयांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Bihar News : आगीच्या ज्वाळांनी वृद्धाला वेढले… पाहून पोलिसही हादरले, संतप्त जमावाने आयुक्तांना केली मारहाण

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव काय होते?

    Ans: रेणुका शांताराम गांगुर्डे असे तिचे नाव होते.

  • Que: रेणुका गांगुर्डे कोणत्या व्यवसायात होत्या?

    Ans: त्या छत्रपती संभाजीनगरातील शारदा मंदिर कन्या प्रशालेत सहाय्यक शिक्षिका होत्या.

  • Que: पोलिसांना घटनास्थळी काय आढळले?

    Ans: पोलिसांना तिची बॅग, पॅन कार्ड, शाळेचे ओळखपत्र आणि मोबाईल फोन आढळून आला.

Web Title: She left home saying she was going to the ground a teachers body was found within hoursshockwaves in chhatrapati sambhajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 01:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Smart City SPV Maharashtra: स्मार्ट सिटी मिशन संपले तरी ‘SPV’ संस्था कायम राहणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, महापालिका आयुक्तांकडे
1

Smart City SPV Maharashtra: स्मार्ट सिटी मिशन संपले तरी ‘SPV’ संस्था कायम राहणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, महापालिका आयुक्तांकडे

Kalyan Crime: काहीतरी भलतंच! जमीन पत्नीच्या नावावर, नातेवाईकांनी केलं जगणं मुश्किल; राग अनावर होत नवऱ्याने केला बायकोचा खून
2

Kalyan Crime: काहीतरी भलतंच! जमीन पत्नीच्या नावावर, नातेवाईकांनी केलं जगणं मुश्किल; राग अनावर होत नवऱ्याने केला बायकोचा खून

Sangli Crime: नशेत झाला वाद अन् संपला जीव! बापानेच केली मोठ्या मुलाची हत्या; मदतीला धावला धाकटा मुलगा
3

Sangli Crime: नशेत झाला वाद अन् संपला जीव! बापानेच केली मोठ्या मुलाची हत्या; मदतीला धावला धाकटा मुलगा

Solapur Crime: आमच्या महिलांच्या पाठीमागे लागला आहेस…; झोपलेल्या तरुणावर चाकूने सपासप वार, तरुणाचा जागीच मृत्यू
4

Solapur Crime: आमच्या महिलांच्या पाठीमागे लागला आहेस…; झोपलेल्या तरुणावर चाकूने सपासप वार, तरुणाचा जागीच मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मैदानावर जाते’ म्हणत घराबाहेर पडली, काही तासांत शिक्षिकेचा मृतदेह सापडला; छ. संभाजीनगरात खळबळ

‘मैदानावर जाते’ म्हणत घराबाहेर पडली, काही तासांत शिक्षिकेचा मृतदेह सापडला; छ. संभाजीनगरात खळबळ

Jun 17, 2026 | 01:43 PM
अरे व्वा! ही तर साडीतली मायकल जॅक्शन, महिलेने देसी अंदाजात केला राॅकिंग डान्स… पाहून यूजर्स झाले थक्क; Video Viral

अरे व्वा! ही तर साडीतली मायकल जॅक्शन, महिलेने देसी अंदाजात केला राॅकिंग डान्स… पाहून यूजर्स झाले थक्क; Video Viral

Jun 17, 2026 | 01:40 PM
G7 Summit मध्ये भारताचा दबदबा; फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून PM मोदींचे खास स्वागत, पहा PHOTOS

G7 Summit मध्ये भारताचा दबदबा; फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून PM मोदींचे खास स्वागत, पहा PHOTOS

Jun 17, 2026 | 01:35 PM
Education Loan घेण्याचा विचार करताय? जून 2026मध्ये कोणती बँक देतेय सर्वात कमी व्याजदर? जाणून घ्या सविस्तर

Education Loan घेण्याचा विचार करताय? जून 2026मध्ये कोणती बँक देतेय सर्वात कमी व्याजदर? जाणून घ्या सविस्तर

Jun 17, 2026 | 01:35 PM
UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट परीक्षेचे हॉल तिकीट जारी! प्रवेशपत्र डाऊनलोड करायच्या सोप्या स्टेप्स पहा एका क्लिकवर…

UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट परीक्षेचे हॉल तिकीट जारी! प्रवेशपत्र डाऊनलोड करायच्या सोप्या स्टेप्स पहा एका क्लिकवर…

Jun 17, 2026 | 01:31 PM
US-Iran War : ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ कोणाची? अखेर ‘हा’ देश घेणार जागतिक अर्थव्यवस्था ताब्यात; अमेरिकेचा गुप्तचर अहवाल प्रसिद्ध

US-Iran War : ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ कोणाची? अखेर ‘हा’ देश घेणार जागतिक अर्थव्यवस्था ताब्यात; अमेरिकेचा गुप्तचर अहवाल प्रसिद्ध

Jun 17, 2026 | 01:25 PM
सोशल मीडियापासून दूर राहणं झालं सोपं! या कंपनीने लाँच केला अनोखा ‘डिजिटल डिटॉक्स’ स्मार्टफोन… फीचर्स वाचून व्हाल चकित

सोशल मीडियापासून दूर राहणं झालं सोपं! या कंपनीने लाँच केला अनोखा ‘डिजिटल डिटॉक्स’ स्मार्टफोन… फीचर्स वाचून व्हाल चकित

Jun 17, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा