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छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! 19 वर्षीय मुलाने झोपेतच वडिलांच्या डोक्यात दांडा घालून केली हत्या

Updated On: Jun 10, 2026 | 04:02 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कौटुंबिक वादातून 19 वर्षीय मुलाने झोपेत असलेल्या वडिलांच्या डोक्यात लाकडी दांड्याने वार करून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोपी मुलगा फरार झाला असून पोलिसांनी त्याच्या शोधासाठी विशेष पथके रवाना केली आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 19 वर्षीय मुलाकडून झोपेत असलेल्या वडिलांची लाकडी दांड्याने हत्या
  • घटना उघड होताच आरोपी मुलगा घरातून फरार
  • जिन्सी पोलिसांकडून खुनाचा गुन्हा दाखल; शोधमोहीम सुरू
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोटच्या मुलानेच आपल्या जन्मदात्या वडिलांची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. वडील झोपेत असतांना त्याने डोक्यात लाकडी दांड्याने वार करत निर्घृण हत्या केली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना छत्रपती संभाजीनगरमधील कटकट गेट परिसरात घडली.

नेमकं काय घडलं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव अजीऊल शेख असे आहे. तर मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव मती शेख असे आहे. मती शेखला मुलगी देखील आहे. तिचे नाव शाहिन असे आहे. शाहिन यांचे वडील शेख मती आणि भाऊ अजीऊल शेख हे पश्चिम बंगाल येथून मोलमजुरीसाठी शहरात आले होते. गेल्या सात महिन्यांपासून बाबर कॉलनी, कटकट गेट परिसरात ते भाड्याने राहत होते.

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8 जूनच्या रात्री तिघांनी एकत्र जेवण केले आणि त्यानंतर झोप घेतली. मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7.15 ते 7.30 वाजण्याच्या सुमारास शाहिन झोपेतून उठल्या आणि बाथरूममध्ये बाहेर आल्या. तेव्हा त्यांचे वडील बिछान्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आढळले. त्यांच्या डोक्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत होता. त्यांच्या जवळ एक लाकडी दांडा पडलेला होता. एवढेच नाही तर भाऊ अजीऊल हा देखील घरात नसल्याचे लक्षात आले.

पोलीस तपास सुरु

शाहिनने तत्काळ घरमालकांना बोलावून वडिलांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले. याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. शाहिन शेख यांच्या तक्रारीवरून जिन्सी पोलिस ठाण्यात भाऊ अजीऊल शेख याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी अजीऊल शेख घरातून पसार झाल्याचे समोर आले आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत असून ही हत्या नेमकी कौटुंबिक कारणातून झाली की त्यामागे आणखी काही कारण आहे? याचा तपास पोलिस करत आहेत.

‘दुसरी भाजी बनव’ म्हणताच बहिण संतापली; मुलाला बोलावून भावावर जीवघेणा हल्ला

छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दुसरी भाजी बनवून मागणं भावाला चांगलाच महागात पडलं आहे. दुसरी भाजी बनवून दे असे म्हणटल्याने बहीण संतापली आणि तिने वाद घालत आपल्या मुलाला बोलावून घेतले. मुलगा आला आणि थेट त्याने मामावरच चाकू हल्ला केला. यात मामा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहे. घडलेली घटना टाऊनहॉल परिसरात घडली. या घटनेनं शहरात खळबळ उडाली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: छत्रपती संभाजीनगरमधील कटकट गेट परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीने वडिलांची हत्या कशी केली?

    Ans: आरोपी मुलाने झोपेत असलेल्या वडिलांच्या डोक्यात लाकडी दांड्याने वार करून हत्या केली.

  • Que: घटनेनंतर पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपी मुलाविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्याच्या शोधासाठी विशेष पथके रवाना केली आहेत.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar shaken 19 year old kills father by striking him on the head with a rod while he slept

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Published On: Jun 10, 2026 | 04:02 PM

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