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Mumbai Accident: दादरनंतर आता कांदिवलीत बेस्ट बसचा कहर; भरधाव बसने दोघांना उडवलं; थरार CCTV मध्ये कैद

Updated On: Jun 10, 2026 | 02:54 PM IST
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सारांश

मुंबईतील कांदिवली येथे भरधाव बेस्ट बसने दोन पादचाऱ्यांना जोरदार धडक दिल्याची धक्कादायक घटना घडली. या अपघातात 24 वर्षीय तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून पोलिसांकडून चालक आणि बसच्या तांत्रिक बाबींचा तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • कांदिवलीतील पोईसर डेपोजवळ भरधाव बेस्ट बसने दोन पादचाऱ्यांना धडक दिली.
  • अपघातात सोनम मौर्य गंभीर जखमी, तर आदर्श यादव किरकोळ जखमी झाला.
  • संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद; पोलिसांकडून तपास सुरू.
मुंबई: मुंबईतील दादर येथील भीषण अपघाताची घटना ताजी असतानाच आता कांदिवलीत पुन्हा एकदा बेस्ट बसच्या बेफाम वेगाने थरार निर्माण केला आहे. भरधाव बेस्ट बसने दोन पादचाऱ्यांना जोरदार धडक दिल्याचे समोर आले आहे. या भीषण अपघातात 24 वर्षीय तरुणी गंभीर जखमी झाली असून संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. ही घटना ८ जून रोजी सकाळच्या सुमारास ११ वाजून ४० मिनिटांनी कांदिवलीच्या पोईसर डेपोजवळ घडली.

कसा झाला अपघात?

सोनम मौर्य (वय २४) आणि आदर्श हिरालाल यादव (वय २४) या अपघातात जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. अपघाताच्या वेळी बसवर इव्ही ट्रान्स कंपनीचे चालक आणि बेस्टचे वाहक कर्तव्यावर होते. सोनम आणि आदर्श हे दोघेही रस्ता ओलांडत होते. त्यावेळी गोराई डेपोच्या बसने या दोघांना जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात दोघेही गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर बसच्या वाहकाने तातडीने दोन्ही जखमींना उपचारासाठी जवळच्या शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले.

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रुणीची प्रकृती चिंताजनक

या अपघातात सोनमच्या डोक्याला आणि पायाला अत्यंत गंभीर दुखापत झाली आहे. ती अद्याप बेशुद्ध अवस्थेत आहे. तिच्यावर सध्या शताब्दी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. तर आदर्शच्या खांद्याला आणि उजव्या डोळ्याजवळ किरकोळ दुखापत झाली असून, त्याची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांच्यावर रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केले जात आहेत.

सीसीटीव्ही फुटेज समोर

या अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहे. हा अपघात चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला की बसमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला होता, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली.

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Frequently Asked Questions

  • Que: हा अपघात नेमका कुठे घडला?

    Ans: कांदिवलीतील पोईसर डेपोजवळ हा अपघात घडला.

  • Que: अपघातात किती जण जखमी झाले?

    Ans: या अपघातात दोन पादचारी जखमी झाले.

  • Que: पोलिस कोणत्या बाबींचा तपास करत आहेत?

    Ans: चालकाची निष्काळजीपणा किंवा बसमध्ये तांत्रिक बिघाड होता का, याचा तपास सुरू आहे.

Web Title: Mumbai accident after dadar now a best bus rampage in kandivali speeding bus mows down two people harrowing incident captured on cctv

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Published On: Jun 10, 2026 | 02:54 PM

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