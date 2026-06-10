Mumbai Accident: दादरनंतर आता कांदिवलीत बेस्ट बसचा कहर; भरधाव बसने दोघांना उडवलं; थरार CCTV मध्ये कैद

कसा झाला अपघात?
सोनम मौर्य (वय २४) आणि आदर्श हिरालाल यादव (वय २४) या अपघातात जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. अपघाताच्या वेळी बसवर इव्ही ट्रान्स कंपनीचे चालक आणि बेस्टचे वाहक कर्तव्यावर होते. सोनम आणि आदर्श हे दोघेही रस्ता ओलांडत होते. त्यावेळी गोराई डेपोच्या बसने या दोघांना जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात दोघेही गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर बसच्या वाहकाने तातडीने दोन्ही जखमींना उपचारासाठी जवळच्या शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले.
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तरुणीची प्रकृती चिंताजनक
या अपघातात सोनमच्या डोक्याला आणि पायाला अत्यंत गंभीर दुखापत झाली आहे. ती अद्याप बेशुद्ध अवस्थेत आहे. तिच्यावर सध्या शताब्दी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. तर आदर्शच्या खांद्याला आणि उजव्या डोळ्याजवळ किरकोळ दुखापत झाली असून, त्याची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांच्यावर रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केले जात आहेत.
सीसीटीव्ही फुटेज समोर
या अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहे. हा अपघात चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला की बसमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला होता, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली.
मुंबईच्या कांदिवलीत पुन्हा अपघात, बेस्ट बसने दोघांना चिरडलं pic.twitter.com/3dVxV2CevN — News18 Marathi (@News18_marathi) June 10, 2026
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Ans: कांदिवलीतील पोईसर डेपोजवळ हा अपघात घडला.
Ans: या अपघातात दोन पादचारी जखमी झाले.
Ans: चालकाची निष्काळजीपणा किंवा बसमध्ये तांत्रिक बिघाड होता का, याचा तपास सुरू आहे.