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Hingoli Crime: निर्दयी कृत्य! पाच दिवसांच्या बाळाला झुडपात टाकून पळ काढला; पोलिसांचा तपास सुरू

Updated On: Jun 09, 2026 | 09:04 AM IST
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सारांश

हिंगोली शहरात एका पाच दिवसांच्या नवजात अर्भकाला अज्ञात व्यक्तीने काटेरी झुडपात फेकून दिल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. बालकाच्या रडण्याचा आवाज ऐकून नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी बालकाला रुग्णालयात दाखल केले असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • हिंगोलीत नवजात बालक काटेरी झुडपात बेवारस अवस्थेत आढळले.
  • नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे चिमुकल्याचे प्राण वाचले.
  • पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात तपास सुरू केला आहे.
हिंगोली: हिंगोली येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. पाच दिवसांच्या नवजात अर्भकाला अज्ञात व्यक्तीने काटेरी झुडपात फेकून दिल्याचे समोर आले आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या समोरील महसूल विभागाच्या निवासस्थानाजवळ हा अर्भक मिळाला आहे. नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे या नवजाताचे प्राण वाचले.

काय घडलं नेमकं?

शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेसमोरील महसूल विभागाच्या निवासस्थानाजवळ काटेरो झुपांमध्ये बालकाच्या रडण्याचा आवाज येत होता. या आवाजामुळे सतर्क नागरिकांचे लक्ष वेधले गेले. नागरिकांनी तात्काळ धाव घेऊन पाहणी केली असता त्यांना कपड्यांत गुंडाळलेले आणि खात्यांमध्ये पडलेले ते नवजात अर्भक आढळून आले. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने धाव घेतली आणि बालकाला ताब्यात घेऊन उपचारासाठी शाहसकीय रुग्णालयात दाखल केले.

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उपचार सुरु

डॉक्टरांच्या देखरेखेखाली उपचार सुरु आहे. त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. पोलीस या नवजात बालकाच्या पालकांचा शोध घेत आहेत. हिंगोली शहर पोलीस ठाण्याचे पथक या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. आसपासच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे.

जेवायला जातो’ म्हणत घराबाहेर पडला, अटल सेतूवरून घेतली समुद्रात उडी; कारण अद्याप अस्पष्ट

पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अटल सेतू पुलावरून समुद्रात २८ वर्षीय तरुणाने उडी मारल्याची घटना समोर आली आहे. शोधमोहीम हाती घेऊनही पोलिसांना त्याची बॉडी मिळालेली नाही आहे. ही घटना रविवारी ( ७ जून) च्या मध्यरात्री घडली. त्याने आपल्या कुटुंबियांना बाहेर जेवणासाठी जात असल्याचे सांगितले आणि घराबाहेर पडला. तो थेट कार घेऊन उडी अटळ सेतूवर गेला आणि थेट समुद्रात उडी मारली. त्याने आत्महत्या का केली याचा शोध अद्याप लागलेला नाही आहे.

चोरीच्या संशयावरून दलित तरुणाला विहिरीत उलटे करून मारले, कायद्याचे राज्य आणि मानवाधिकारांवर गंभीर प्रश्न ?

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना हिंगोली शहरातील भारतीय स्टेट बँकेसमोरील परिसरात घडली.

  • Que: बालक कसे सापडले?

    Ans: काटेरी झुडपातून रडण्याचा आवाज आल्याने नागरिकांनी पाहणी केली असता बालक आढळले.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी बालकाला रुग्णालयात दाखल करून अज्ञात व्यक्तींचा शोध सुरू केला आहे.

Web Title: Hingoli crime heartless act five day old baby abandoned in the bushes police investigation underway

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Published On: Jun 09, 2026 | 09:04 AM

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