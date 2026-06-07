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Jalna Crime: ‘पोहता येत नाही’ माहिती असूनही पाण्यात उतरवलं; पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणीचा मृत्यू

Updated On: Jun 07, 2026 | 11:37 AM IST
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सारांश

जालन्यातील अंबड येथे पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या 19 वर्षीय प्रीती भाकड हिचा खदाणीतील पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. पोहता येत नसतानाही तिला सरावासाठी पाण्यात उतरवण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणी प्रशिक्षण अकादमीचे संचालक आणि ट्रेनरविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणीचा खदाणीतील पाण्यात बुडून मृत्यू.
  • पोहता येत नसतानाही पाण्यात उतरवल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप.
  • अकादमी संचालक आणि ट्रेनरविरोधात अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल.
जालना: जालन्यातील अंबड तालुक्यातून एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. पोलीस दलात भरती होऊन खाकी वर्दी परिधान करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या 19 वर्षीय तरुणीचा खदाणीतील खोल पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे, पोलीस भरती प्रक्रियेत पोहण्याची कोणतीही अट नसतानाही प्रशिक्षण अकादमीकडून तिला पाण्यात उतरवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून प्रशिक्षण केंद्राच्या निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

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काय घडलं नेमकं?

प्रीती भाकड असे मृत्यू झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. प्रीती नेहमीप्रमाणे गुरुवारी पहाटे अकादमीच्या इतर विद्यार्थ्यांसोबत शारीरिक सरावासाठीअंबड शहराच्या जवळील वलखेडा शिवार येथील खंडण परिसरात गेली होती. पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये पोहण्याची कोणतीही अट किंवा अनिवार्य सराव नसतानाही अकादमीचे संचालक गोकुळ बारवाल आणि ट्रेनर गणेश भागवत वायसे यांनी प्रीतीला खदाणीच्या खोल पाण्यात उतरण्यास भाग पाडले.प्रीतीला पोहोत येत नव्हते. याची माहिती प्रशिक्षण देणाऱ्यांना होती तरीही पाण्यात उतरायला लावले. पाण्यात उतरल्यानंतर पाण्याचा खोलीचा अंदाज न आल्याने प्रीती बुडू लागली, तिला वाचवण्याचा सहकाऱ्यांनी प्रयत्न केला, परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही.हा मोठा निष्काळजीपणा असल्याचे समोर आले आहे.

प्रीतीला तात्काळ अंबड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र तिथे पोहोचण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला होता. याची घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि पंचनामा केला. प्रीतीच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नातेवाईक आणि ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.

गुन्हा दाखल

या प्रकरणी प्रीतीचे वडील अंशीराम एकनाथ भाकड यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीवरून अंबड पोलीस ठाण्यात अकादमीचे संचालक गोकुळ बारवाल आणि ट्रेनर गणेश भागवत वायसे यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 105 आणि 3(5) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणीचे नाव काय होते?

    Ans: मृत तरुणीचे नाव प्रीती भाकड असे होते.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जालन्यातील अंबड तालुक्यातील वलखेडा शिवारातील खदान परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: पोलिसांनी कोणाविरोधात गुन्हा दाखल केला?

    Ans: अकादमीचे संचालक गोकुळ बारवाल आणि ट्रेनर गणेश वायसे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Jalna crime young woman preparing for police recruitment dies after being made to enter the water despite it being known that she did not know how to swim

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Published On: Jun 07, 2026 | 11:37 AM

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