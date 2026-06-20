कल्याणमध्ये जमीन घोटाळ्याची खळबळ; मृत व्यक्तीला जिवंत दाखवत जमीन रजिस्टर केल्याचा आरोप; सात जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा

kalyan News Marathi : कल्याण पश्चिमेतील खडकपाडा पोलीस ठाण्यात जमीन व्यवहाराशी संबंधित कथित फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शिंदे सेनेचे माजी नगरसेवक सुनील वायले यांच्यासह सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे कल्याणच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार कल्याणच्या उंबडे गावातील जागेत मयत व्यक्तीची बनावट घोषणापत्र बनवून मयतांच्या खोट्या सह्या मारून जागेचे रजिस्टर केले आहे त्याच बरोबर मयत झालेल्या व्यक्तीची जिवंत असल्याचे घोषणा पत्र देऊन फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. कल्याण पश्चिमेतील खडकपाडा पोलीस ठाण्यात जमीन व्यवहाराशी संबंधित कथित फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शिंदे सेनेचे माजी नगरसेवक सुनील वायले यांच्यासह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे कल्याणच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
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फिर्यादी प्रमोद विश्वनाथ गायकवाड यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, ८ मार्च २०२२ ते १८ जून २०२६ या कालावधीत कल्याण परिसरातील एका जमीन व्यवहारात आरोपींनी संगनमत करून बनावट कागदपत्रांचा वापर करत त्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. फिर्यादी हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याची माहिती असतानाही त्यांच्याशी अन्यायकारक वागणूक देण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात निर्मला रविकांत वायले, अलका मनोहर वायले, सुनील राजाराम वायले, किसान नधू वायले, शिरीष ढवकी, सुनील मोहनदास हीरेचंदानी आणि जिगी लालचंदानी या सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधकअधिनियमासह इतर संबंधित कायद्यांनुसार गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
तक्रारीमध्ये जमीन व्यवहारासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून दिशाभूल करण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले असून, पोलिसांनी या आरोपांच्या अनुषंगाने तपास सुरू केला आहे. संबंधित जमीन व्यवहाराची कागदपत्रे, पुरावे आणि तक्रारीतील सर्व बाबींची सखोल छाननी करण्यात येत असल्याची माहिती खडकपाडा पोलिसांनी दिली.
खडकपाडा पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत. राजकीय आणि आर्थिक हेतूने मला गुंतवले जात असल्याचे सांगत शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकाने आरोप फेटाळले कायद्याचा दुरुपयोग होतोय असे सुनील वायले यांनी सांगितले. जयंती भोईर यांच्या कडून आम्ही जागा विकत घेतली आहे. गायकवाड कुटुंबियांशी आमचा कुठलाही व्यवहार झालेला नाही.आमची सर्व कागदपत्रे खरी असल्याचा दावा सुनील वायले यांनी केला आहे.
फिर्यादी हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याची माहिती आरोपींना असतानाही त्यांच्याशी अन्यायकारक वागणूक देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम अंतर्गतही गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
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या प्रकरणात खालील सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे:
निर्मला रविकांत वायले
अलका मनोहर वायले
सुनील राजाराम वायले
किसान नधू वायले
शिरीष ढवकी
सुनील मोहनदास हीरेचंदानी
जिगी लालचंदानी
खडकपाडा पोलिसांनी विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. संबंधित जमीन व्यवहारातील कागदपत्रे, घोषणापत्रे, सह्या आणि नोंदणी प्रक्रियेची पडताळणी केली जात असून, या कथित फसवणुकीमागील संपूर्ण साखळी उघड करण्यासाठी पोलीस तपास करत आहेत. या प्रकरणात न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर पुढे कोणती कारवाई होते, याकडे आता कल्याणसह संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.