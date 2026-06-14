इमारतीवरून उडी मारून सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची आत्महत्या; सोबत असलेलं 6 महिन्यांचं बाळ सुखरूप

हैदराबाद : हैदराबादच्या मियापूर परिसरात एका ३७ वर्षीय महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने आपल्या ६ महिन्यांच्या बाळाला सोबत घेऊन इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी मारली. या भीषण घटनेत महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर बालक चमत्कारिकरीत्या बचावला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच अपार्टमेंटमधील रहिवाशांनी घटनास्थळी धाव घेतली. महिला गंभीर जखमी अवस्थेत रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती, तर बाळ जिवंत होते. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहेत.
ईशा साहू (वय ३७) असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्या पेशाने सॉफ्टवेअर इंजिनिअर होत्या आणि आपल्या पतीसह व कुटुंबासोबत मियापूर येथील एका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये राहत होत्या. ईशा आणि त्यांचे पती दोघेही खासगी क्षेत्रात कार्यरत होते. त्यांनी इमारतीवरून उडी मारत आत्महत्या केली. प्राथमिक तपासात समोर आले की, दुसऱ्या बाळाच्या जन्मानंतर ईशा गंभीर मानसिक तणावात होती. तिला गेल्या अनेक दिवसांपासून झोप न येण्याचा त्रास होता. त्यामुळे तिची प्रकृती बिघडत गेली. याच तणावातून तिने आत्महत्या केली असावी, असा अंदाज सध्या लावला जात आहे. मात्र, पोलिसांकडून आता सर्व बाबींची शक्यता लक्षात घेऊन तपास केला जात आहे.
दरम्यान, सायबराबाद पोलिसांनुसार, महिलेने ६ महिन्यांच्या बाळाला कडेवर घेऊन इमारतीवरून उडी मारली. खाली पडत असताना बाळ तिच्या हातांतून सुटले आणि कुंपणावर पडले. कुंपणावर पडल्यामुळे बाळाला गंभीर दुखापत होण्यापासून संरक्षण मिळाले. सध्या बाळ धोक्याबाहेर असून त्याला डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे.
पुण्यातही आयटी कर्मचाऱ्याची आत्महत्या
दुसऱ्या एका घटनेत, हिंजवडीतील आयटी कंपनीत कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. या प्रकरणाने आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सततचा मानसिक छळ, खोट्या तक्रारी आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा अपमान यामुळेच आपण हे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचा उल्लेख संबंधित कर्मचाऱ्याने सुसाइड नोटमध्ये केल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीसह टीसीएसमधील दोन महिला कर्मचाऱ्यांविरोधात भोसरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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