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Vasai News : गोळीबाराने केला दारुधंद्याचा भांडाफोड, रिसॉर्टमालकावर कारवाईचा फार्स; ग्रामस्थांचा संताप

Updated On: Aug 03, 2026 | 11:40 AM IST
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सारांश

Vasai News : नालासोपारा पश्चिमेकडील कळंब येथील तुळसी रिसॉर्टमध्ये एका सरपंचाच्या पतीने केलेल्या हवेत गोळीबाराच्या घटनेने वसई-विरार किनारपट्टीवरील बेकायदा दारूविक्रीचा गोरखधंदा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. बार परवाना नसतानाही पर्यटकांना उघडपणे दारू पुरवली जात असल्याचे उघड झालं आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गोळीबाराने झाला दारुधंद्याचा भांडाफोड
  • रिसॉर्टचालकावर कारवाईचा फार्स
  • मद्यविक्रीचा गोरखधंदा पुन्हा उजेडात
Vasai News : नालासोपारा पश्चिमेकडील कळंब येथील तुळसी रिसॉर्टमध्ये झालेल्या हवेत गोळीबाराच्या घटनेने वसई तालुक्यात वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या बेकायदा मद्यविक्रीचा गोरखधंदा पुन्हा एकदा उजेडात आला आहे. मात्र, अर्नाळा पोलिसांनी रिसॉर्टचे मालक अंकुर अनिल मेहेर यांच्याविरुद्ध कोणतीही कागदपत्रे न घेता, जागेचा वापर करू देण्यासह महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम कलम ६८ चा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. हा नसून काही अपवाद वगळता बहुतांश प्रकार केवळ एका रिसॉर्टपुरता मर्यादित रिसॉर्टमध्ये सुरु असल्याच्या स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक आणि हॉटेल व्यावसायिकांच्या तक्रारी आहेत.

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बेकायदेशीर गावठी कट्ट्यातून हवेत गोळीबार

२९ जुलैच्या भिवंडीतील कवाडखुर्द ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मयुरी गुरव यांचे पती संदेश गुरव मित्रांसह तुळशी रिसॉर्टमध्ये आले होते. मद्यधुंद अवस्थेत त्यांनी स्वतःकडील बेकायदेशीर गावठी कट्ट्यातून हवेत गोळीबार केला. गोळीबाराची माहिती मिळाल्यावर अर्नाळा पोलिसांनी रिसॉर्टवर छापा टाकला. या कारवाईत बार परवाना नसतानाही ग्राहकांना मद्य पुरवले जात असल्याचे उजेडात आले आहे. मात्र, बेकायदा दारु पुरवण्याचा गुन्हा दाखल करण्याऐवजी थातूरमातूर गुन्हा दाखल करून कारवाईचा फार्स केल्याचे उजेडात आले आहे. वसई तालुक्यातील कळंब, राजोडी, नवापूर, अर्नाळा, रानगाव, भुईगाव, चिंचोटी, समुद्रकिनारी आणि फार्महाऊस परिसरातील अनेक रिसॉर्टमध्ये रात्री उशिरापर्यंत मद्यपार्ट्स सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आहेत.

पर्यटकांना खुलेआम दारू उपलब्ध

अनेक ठिकाणी मद्यविक्रीचा कोणताही वैध परवाना नसतानाही पर्यटकांना खुलेआम दारू उपलब्ध करून दिली जाते, अशा तक्रारी आहेत. वसई हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने यापूर्वीच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे लेखी तक्रारी करून बेकायदा बार आणि रिसॉर्टवर कारवाईची मागणी केली होती. पण, त्यावर कोणतीच कडक कारवाई न झाल्याने बहुतांश रिसॉर्टमध्ये खुलेआम मद्यविक्री आणि मद्यप्राशन केले जात असल्याचे दिसून येते. परवानाधारक व्यावसायिकांवर कठोर नियम लादले जात असताना बेकायदा बार मात्र राजरोस सुरू असल्याने कायद्याचे पालन करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे.

समुद्रकिनाऱ्यावर रात्री टेंट उभारुन मद्यपार्त्या

राजोडी आणि कळंब समुद्रकिनाऱ्यावर रात्री टेंट उभारून मद्यपार्ट्स आयोजित केल्या जातात. काही ठिकाणी डीजे, हुक्का, रात्री उशिरापर्यंत धिंगाणा आणि सार्वजनिक शांततेचा भंग होतो. सुट्टीच्या दिवशी शेकडो पर्यटक येथे येत असल्याने स्थानिक गावकऱ्यांना वाहतूक कोंडीसह इतर अनेक समस्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे.

राजकीय संरक्षण आणि प्रशासनाचे पाठबळ

धक्कादायक बाब म्हणजे, राजकीय संरक्षण आणि काही प्रशासनाच्या पाठबळामुळे अशा रिसॉर्टवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून वारंवार केला जात आहे. गोळीबारासारखी गंभीर घटना घडल्यावरच पोलिसांची कारवाई होते; मात्र उत्पादन शुल्क विभाग, ग्रामपंचायत, महसूल विभाग आणि इतर यंत्रणा नियमित तपासणी का करत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

फार्महाऊस, पार्टी स्पॉटची संयुक्त तपासणी व्हावी

तुळशी रिसॉर्ट प्रकरणामुळे वसई तालुक्यातील रिसॉर्टमध्ये सुरु असलेल्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. केवळ थातूरमातूर कारवाई करुन न प्रश्न प्रश्न सुटणार नाही, तर परवानगीशिवाय मद्यविक्री करणाऱ्या रिसॉर्ट, फार्महाऊस आणि पार्टी स्पॉटची संयुक्त तपासणी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

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Web Title: Vasai news nalasopara resort firing incident expose illegal liquor trade

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Published On: Aug 03, 2026 | 11:40 AM

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