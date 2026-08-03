Vasai News : गोळीबाराने केला दारुधंद्याचा भांडाफोड, रिसॉर्टमालकावर कारवाईचा फार्स; ग्रामस्थांचा संताप

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२९ जुलैच्या भिवंडीतील कवाडखुर्द ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मयुरी गुरव यांचे पती संदेश गुरव मित्रांसह तुळशी रिसॉर्टमध्ये आले होते. मद्यधुंद अवस्थेत त्यांनी स्वतःकडील बेकायदेशीर गावठी कट्ट्यातून हवेत गोळीबार केला. गोळीबाराची माहिती मिळाल्यावर अर्नाळा पोलिसांनी रिसॉर्टवर छापा टाकला. या कारवाईत बार परवाना नसतानाही ग्राहकांना मद्य पुरवले जात असल्याचे उजेडात आले आहे. मात्र, बेकायदा दारु पुरवण्याचा गुन्हा दाखल करण्याऐवजी थातूरमातूर गुन्हा दाखल करून कारवाईचा फार्स केल्याचे उजेडात आले आहे. वसई तालुक्यातील कळंब, राजोडी, नवापूर, अर्नाळा, रानगाव, भुईगाव, चिंचोटी, समुद्रकिनारी आणि फार्महाऊस परिसरातील अनेक रिसॉर्टमध्ये रात्री उशिरापर्यंत मद्यपार्ट्स सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आहेत.
अनेक ठिकाणी मद्यविक्रीचा कोणताही वैध परवाना नसतानाही पर्यटकांना खुलेआम दारू उपलब्ध करून दिली जाते, अशा तक्रारी आहेत. वसई हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने यापूर्वीच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे लेखी तक्रारी करून बेकायदा बार आणि रिसॉर्टवर कारवाईची मागणी केली होती. पण, त्यावर कोणतीच कडक कारवाई न झाल्याने बहुतांश रिसॉर्टमध्ये खुलेआम मद्यविक्री आणि मद्यप्राशन केले जात असल्याचे दिसून येते. परवानाधारक व्यावसायिकांवर कठोर नियम लादले जात असताना बेकायदा बार मात्र राजरोस सुरू असल्याने कायद्याचे पालन करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे.
राजोडी आणि कळंब समुद्रकिनाऱ्यावर रात्री टेंट उभारून मद्यपार्ट्स आयोजित केल्या जातात. काही ठिकाणी डीजे, हुक्का, रात्री उशिरापर्यंत धिंगाणा आणि सार्वजनिक शांततेचा भंग होतो. सुट्टीच्या दिवशी शेकडो पर्यटक येथे येत असल्याने स्थानिक गावकऱ्यांना वाहतूक कोंडीसह इतर अनेक समस्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, राजकीय संरक्षण आणि काही प्रशासनाच्या पाठबळामुळे अशा रिसॉर्टवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून वारंवार केला जात आहे. गोळीबारासारखी गंभीर घटना घडल्यावरच पोलिसांची कारवाई होते; मात्र उत्पादन शुल्क विभाग, ग्रामपंचायत, महसूल विभाग आणि इतर यंत्रणा नियमित तपासणी का करत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तुळशी रिसॉर्ट प्रकरणामुळे वसई तालुक्यातील रिसॉर्टमध्ये सुरु असलेल्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. केवळ थातूरमातूर कारवाई करुन न प्रश्न प्रश्न सुटणार नाही, तर परवानगीशिवाय मद्यविक्री करणाऱ्या रिसॉर्ट, फार्महाऊस आणि पार्टी स्पॉटची संयुक्त तपासणी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
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