Mumbai Crime: अंधेरीत धक्कादायक घटना! माझ्या पोटात खूप दुखतंय…; पतीच्या मारहाणीत पत्नीचा मृत्यू

Updated On: May 24, 2026 | 08:22 AM IST
सारांश

अंधेरीतील वर्सोवा परिसरात घरगुती वादातून पती शहानुद्दीन शेख याने पत्नी रुकसाना यांच्या पोटात लाथ मारल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. उपचारादरम्यान प्रकृती खालावल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असून पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे.

विस्तार
  • घरगुती वादातून पतीने पत्नीला मारहाण केली.
  • पोटाला गंभीर दुखापत झाल्याने महिलेचा मृत्यू झाला.
  • पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली.
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादाय घटना समोर आली आहे. पतीच्या मारहाणीमुळे पत्नीचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना अंधेरी पश्चिम येथील वर्सोवा परिसरात घडली. पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली असून त्याच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

रुकसाना शहानुद्दीन शेख ( वय 42) असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. तर आरोपी पतीचे नाव शहानुद्दीन शेख असे आहे. हे दांपत्य सात बंगला परिसरातील सागर कुटीर संघ येथे राहत होते. त्यांना दोन मुली आहेत. रुक्षणाचे यापूर्वी तीन वेळा सिजेरियन प्रस्तुती झाली होती तसेच त्या लो बीपीच्या त्रासानंही ग्रस्त होत्या. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीकडे कुटुंबीय विशेष लक्ष देत होते. 18 मे रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास रुकसाना आणि तिचा पती यांच्यात घरगुती कारणावरून वाद झाला. हा वाद वाढला आणि तिच्या पतीने रुकसानाच्या पोटात जोरात लात मारला, असा आरोप करण्यात आलाय. या घटनेनंतर नुकसानाने आपल्या बहिणीला फोन करून पोटात असेही वेदना होत असल्याचे सांगितले होते. कुटुंबीयांनी तातडीने तिला कूपर रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तिच्यावर शस्त्रक्रिया केली मात्र उपचारादरम्यान तिची प्रकृती खालावत गेली.

आरोपी अटकेत

शस्त्रक्रिया नंतर तिला शुद्ध आली नाही आणि 20 मे रोजी डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. शवविच्छेदन अहवालात पोटावर गंभीर मार लागल्याने आतड्यांना इजा झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर संसर्ग वाढून तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी अहवालात नमूद केले. यानंतर पोलिसांनी आरोपी पतीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्याला अटक केली. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत महिलेचे नाव काय होते?

    Ans: रुकसाना शहानुद्दीन शेख असे मृत महिलेचे नाव होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: अंधेरी पश्चिम येथील वर्सोवा परिसरात घटना घडली.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर कोणता गुन्हा दाखल केला?

    Ans: पोलिसांनी आरोपी पतीविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला.

