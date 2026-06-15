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Palghar Crime: भरदिवसा तरुणीवर हल्ला करून फरार, आरोपीचे आत्महत्येचे दोन प्रयत्न फसले; अखेर पोलिसांच्या ताब्यात

Updated On: Jun 15, 2026 | 09:24 AM IST
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सारांश

पालघरच्या गोल्ड सिनेमा परिसरात 27 वर्षीय स्नेहल सावंतवर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करून फरार झालेल्या अमोल मुळे याला पोलिसांनी अटक केली. आरोपीने केळवा बीच परिसरात आत्महत्येचे दोन प्रयत्न केले होते. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • स्नेहल सावंतवर कोयत्याने हल्ला करणारा आरोपी अमोल मुळे अटकेत.
  • आरोपीने गळफास आणि विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
  • पालघर पोलिसांकडून हल्ल्यामागील कारणांचा सखोल तपास सुरू.
पालघर: पालघर शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गोल्ड सिनेमा परिसरात भरदिवसा २७ वर्षीय तरुणीवर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. यांनतर त्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्याचे दोन्ही प्रयत्न फसले. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याच्यावर पोलीस बंदोबस्तात उपचार सुरु आहे.

नेमकं काय प्रकरण?

पालघर शहरातील गोल्ड सिनेमा परिसरात भरदिवसा 27 वर्षीय स्नेहल सावंत नावाच्या तरुणीवर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याचे समोर आले. या प्रकरणातील आरोपीचे नाव अमोल मुळे असे आहे. हल्ला केल्यानंतर तो तिथून फरार झाला. त्यांनतर अमोल हा केळवा बीच परिसरात गेला होता. तेथे त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र,गळफासासाठी वापरलेली दोरी तुटल्याने तो बचावला. त्यानंतरही त्याने कथितरित्या विष प्राशन करून आत्महत्येचा दुसरा प्रयत्न केला.

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तो वरखुंटी परिसरातील एका वाडीत बसला. पोलिसांना संशयास्पद अवस्थेत एक व्यक्ती बसल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे तात्काळ दखल घेत पालघर पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीची चौकशी केली असता तोच कोयता हल्ला प्रकरणातील फरार आरोपी अमोल मुळे असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले.

आरोपीवर पोलीस बंदोबस्तात उपचार सुरु

विष प्राशन केल्यामुळे आरोपीची प्रकृती खालावली. पोलिसांनी तातडीने पालघर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार केल्यांनतर त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती दिली. आरोपीवर वैद्यकीय उपचार सुरू असून पोलिसांच्या बंदोबस्तात त्याला ठेवण्यात आले आहे. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून या हल्ल्यामागील नेमके कारण काय? याची चौकशी आरोपीची प्रकृती सुधारल्यानंतर करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांकडून करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी अमोल मुळे कुठे सापडला?

    Ans: तो पालघरच्या वरखुंटी परिसरातील एका वाडीत संशयास्पद अवस्थेत आढळला.

  • Que: आरोपीने आत्महत्येचा प्रयत्न कसा केला?

    Ans: त्याने प्रथम गळफास घेण्याचा आणि नंतर विष प्राशन करण्याचा प्रयत्न केला.

  • Que: हल्ल्यानंतर पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी विशेष पथके तयार करून आरोपीचा शोध घेत अखेर त्याला अटक केली.

Web Title: Palghar crime accused flees after attacking a young woman in broad daylight two suicide attempts fail finally taken into police custody

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Published On: Jun 15, 2026 | 09:24 AM

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