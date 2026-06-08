Parali Crime : तु माझ्याबरोबर पळून चल, नाहीतर मी…; परळीतील संतापजनक प्रकार

परळी वैद्यनाथ : माझ्यासोबत पळून नाही आलीस तर तुझ्या मामांना, आजी आजोबाला जिवंत सोडणार नाही. तुझे फोटो व्हायरल करील असे म्हणत एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग व पाठलाग करून धमकी दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात एका तरुणाविरुद्ध पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी कृष्णा बाबुराव शिंदे (रा. बेलांबा ता. परळी) याने एका अल्पवयीन मुलीला मैत्री करण्यासाठी वारंवार त्रास दिला. मुलीने त्याला नकार दिल्यानंतर आरोपीने तिचा पाठलाग करणे सुरू ठेवले. गल्लीमध्ये पीडित मुलगी दूध आणण्यासाठी गेलेली असताना पाठीमागे येऊन त्याने तिला पकडून तिच्या मनाला लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केले. तसेच तू माझ्याशी बोलत नाहीस, तू माझ्यासोबत पळून नाही आलीस तर तुझे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करीन. त्याचप्रमाणे तुझ्या मामा व आजी आजोबांना जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकी दिली. ही घटना ७ जुलै २०२५ ते २२ एप्रिल २०२६ या कालावधीत बेलांबा परिसरात घडल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. मुलीने घडलेला प्रकार आपल्या कुटुंबीयांना सांगितल्यानंतर त्यांनी परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली.
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लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे
याप्रकरणी दिनांक ५ रोजी आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ७४, ७५, ७८, ३५१(२) तसेच लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यातील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
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तळेगाव दाभाडेतील संतापजनक प्रकार
एका १२ वर्षीय मुलीचे नग्नावस्थेतील फोटो व्हायरल करून तिचा विनयभंग केला. तसेच धमकावत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार तळेगाव दाभाडे येथे घडला आहे. विपुल विश्वकर्मा (वय १९, रा. वराळे, ता. मावळ, जि. पुणे), कोझी कॅफेचे चालक यांच्यासह एका १७ वर्षीय मुलाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित १२ वर्षीय मुलीच्या आईने याप्रकरणी ३ जून २०२६ रोजी तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.