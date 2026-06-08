अवैध पार्किंग करणाऱ्यांना हाळुंगे वाहतूक विभागाचा दणका; पाच महिन्यांत तब्बल...

चाकण : औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती वाहतूक कोंडी, अवैध पार्किंग आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात महाळुंगे वाहतूक विभागाने धडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. जानेवारी ते मे २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत विभागाने विविध नियमभंग प्रकरणांमध्ये एकूण ३ हजार १५४ वाहनचालकांवर कारवाई करत २८ लाख ५३ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
महाळुंगे वाहतूक विभागाच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहती आणि नामांकित कंपन्या असल्याने जड-अवजड वाहनांची सतत वर्दळ असते. अनेक वाहनचालकांकडून रस्त्याच्या कडेला अवैधरित्या पार्किंग केले जात असल्याने वाहतूक कोंडी वाढण्याबरोबरच अपघातांचा धोका निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेऊन वाहतूक विभागाने विशेष मोहीम राबवत नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू केली. या मोहिमेदरम्यान रस्त्याच्या कडेला अवैधरित्या पार्क केलेल्या जड-अवजड तसेच इतर वाहनांवर १ हजार ११७ कारवाया करण्यात आल्या. या कारवाईतून १४ लाख ३१ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन
तसेच, वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट लावून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधातही विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत २ हजार ३७ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून १४ लाख २१ हजार ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. याशिवाय मॉडिफाइड सायलेन्सर असलेल्या बुलेट मोटारसायकली, नो-पार्किंगमध्ये उभी केलेली वाहने, ब्लॅक फिल्मचा वापर करणारी वाहने तसेच इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सातत्याने कारवाई सुरू असल्याचे वाहतूक विभागाने स्पष्ट केले.
नियमांविषयी जनजागृती करणे आवश्यक
वाहतूक कोंडी कमी करणे, रस्ते अपघातांना आळा घालणे आणि वाहनचालकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी जनजागृती करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे महाळुंगे वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नीलेश वाघमारे यांनी सांगितले. नियमभंग करणाऱ्यांविरोधातील कारवाई आगामी काळात आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
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पाच महिन्यांतील कारवाईचा आढावा
अवैध पार्किंग प्रकरणे : १,११७
अवैध पार्किंग दंड : १४,३१,५००
फॅन्सी नंबर प्लेट कारवाई : २,०३७
फॅन्सी नंबर प्लेट दंड : १४,२१,५००
एकूण कारवाई : ३,१५४
एकूण दंड : २८,५३,०००