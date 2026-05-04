वाघोलीतून आणखी एक ड्रग्ज रॅकेट उघड, 6 जणांना ठोकल्या बेड्या; 34 लाखांचे एमडी पकडले

वोघीली परिसरातून पुन्हा एकदा ड्रग्ज रॅकेट उघडकीस आले असून, दोन वेगवेगळ्या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल सहा जणांना अटक केली आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 01:25 PM
पुणे : वोघीली परिसरातून पुन्हा एकदा ड्रग्ज रॅकेट उघडकीस आले असून, दोन वेगवेगळ्या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल सहा जणांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून तब्बल ३४ लाखांचे मेफेड्रोन जप्त करण्यात आले आहे. लोणीकंदमधील काटेवाडी फाटा व पेरणे फाटा या परिसरात कारवाया करण्यात आल्या आहेत.

 

पुंपाजी जयचंद्र चौधरी (वय ४०, रा. बुलढाणा), राजेंद्र केरू टेळे (वय ३५, रा. शिक्रापूर), करन सचिन मोहिते (वय २१, सणसवाडी), भागीरथसिंग सज्जनसिंग राजपुरोहित (वय २८), आदिनाथ दशरथ शिर्के (वय २९, मांजरी) आणि योगेश लक्ष्मण चव्हाण (वय ३७, रा. सातारा) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. ही कारवाई परिमंडळ सातचे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक सुनिता रोकडे, उपनिरीक्षक अर्जुन बेंदगुडे तुकाराम सुरवसे, पोलिस अंमलदार कैलास सांळुके, स्वप्नील जाधव व त्यांच्या पथकाने केली आहे.

शहरातील पसरलेले ड्रग्जचे जाळे मोडून काढण्यासाठी पोलिसांकडून जोरदार कारवाई सुरू आहे. मात्र, हे जाळे उपनगरांत देखील मोठ्या प्रमाणात पसरल्याचे दिसत आहे. विशेषत: महामार्गालगत असलेल्या वाघोली, लोहगाव, लोणीकंद, लोणी काळभोर अशा परिसरात या तस्करांनी अड्डाच थाटल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, वाघोली पोलिसांना पहिल्या कारवाईत काटेवाडी फाटा येथे पुंपाजी चौधरी याच्याबाबत माहिती मिळाली. त्याला ताब्यात घेऊन झडती घेतली असता त्याच्याकडे साडे चार लाखांचे मेफेड्रोन जप्त करण्यात आले. त्याच्यावर लोणीकंद पोलिसांत गुन्हा नोंद केला आहे.

दुसऱी कारवाई पेरणे फाटा येथे करण्यात आली आहे. करण मोहिते व राजेंद्र टेळे यांच्याबाबत माहिती मिळाली होती. या माहितीवरून दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून ११ लाख ८३ हजारांचे एमडी जप्त केले. त्यांच्याकडे केलेल्या तपासानंतर भागीरथसिंग आणि आदिनाथ शिर्के यांना पकडण्यात आले. त्यांच्याकडूनही सव्वा चार लाखांचे एमडी जप्त करण्यात आले आहे. या आरोपींकडे केलेल्या सखोल तपासातून योगेश चव्हाण याच्याबाबत माहिती मिळाली. पोलिसांनी त्याला पकडून तब्बल १४ लाख ५० हजारांचे एमडी जप्त केले आहे.

वाघोली तसेच लोणीकंद परिसरात राहून किरकोळ स्वरूपात हे ड्रग्ज विकत असल्याचे समोर आले आहे. आता पिणाऱ्या व हे एमडी विक्री करणाऱ्या या आरोपींना कोण पुरवत होते, याची साखळी शोधण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. याप्रकरणात दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंदवले आहेत. त्याचा अधिक तपास वाघोली पोलिस करत आहेत.

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
May 16, 2026 | 09:17 PM
May 16, 2026 | 09:07 PM
May 16, 2026 | 08:56 PM
May 16, 2026 | 08:49 PM
May 16, 2026 | 08:35 PM
May 16, 2026 | 08:30 PM

May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
May 16, 2026 | 03:10 PM