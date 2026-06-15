Pune Crime : तरुणाकडून दहा लाखांचा गांजा जप्त; रेंजहिल्स परिसरात पोलिसांची मोठी कारवाई

पोलिसांच्या माहितीनुसार, शनिवारी (१३ जून) मध्यरात्री पोलिसांचे पथक रेंजहिल्स परिसरात गस्त घालत होते. तेथील फुटबॉल मैदानाजवळ नीरज मलिक पिशवी घेऊन थांबला होता. पोलिसांना पाहताच मलिक तेथून गडबडीत निघाला. पोलिसांना संशय आल्याने मलिक याची चौकशी केली. त्याच्याकडील पिशवीची तपासणी केली. तेव्हा पिशवीत गांजा सापडला. मलिक याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन अटक केली आहे. मलिक मूळचा जळगावचा रहिवासी आहे. त्याने गांजा कुठून आणला, तसेच तो कोणाला विक्री करणार होता, यादृष्टीने तपास करण्यात येत आहे.
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गांजा बाळगणारा अल्पवयीन ताब्यात
गांजा बाळगणाऱ्या एका अल्पवयीनाला नांदेड सिटी पोलिसांनी ताब्यात घेत त्याच्याकडून एक किलो ६४ ग्रॅम गांजा जप्त केला आहे. ताब्यात घेण्यात आलेला १५ वर्षीय मुलगा मूळचा बीडमधील आनंदनगरचा रहिवासी आहे. याबाबत पोलिस हवालदार संग्राम शिनगारे यांनी नांदेड सिटी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. धायरीतील बारंगणी मळा रस्त्यावर ११ जून रोजी सकाळी पावणेअकराच्या अल्पवयीन थांबला असून, त्याच्याकडे गांजा असल्याची माहिती तपास पथकाला मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतली. त्याच्याकडे असलेल्या पिशवीची तपासणी करण्यात आली. तेव्हा पिशवीत गांजा सापडला. गांजाची किंमत ३० हजार रुपये आहे. त्याच्याकडून गांजा, पिशवी, तसेच मोबाइल संच जप्त करण्यात आला. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अतुल भोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दत्तात्रय सावंत तपास करत आहेत.
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