Satara Crime: ‘Good Bye All Of You…’ स्टेटस ठेवत महिला पोलिसाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सहकाऱ्यांच्या सतर्कतेने वाचले प्राण

काय घडलं नेमकं?
वडूज पोलीस ठाण्यातील महिला पोलीस कर्मचाऱ्याने तिच्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. मात्र तिच्या सहकाऱ्यांनी तत्परतेने धाव घेतल्याने संबंधित महिला पोलिसांचे प्राण वाचवू शकले. आत्महत्येचा प्रयत्न कारण्यापूर्वी तिने आपल्या मोबाईलवर ‘Good Bye All Of You…’ असा शेवटचा निरोप देणारा व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवला होता. हे स्टेटस वडूज पोलिस ठाण्यातील इतर काही पोलिस अधिकारी आणि तिच्या सहकाऱ्यांना दिसले. याच स्टेटसची गंभीर लक्षात घेत सहकाऱ्यांनी तिचे घर गाठले. त्यावेळी तिने गळफास घेण्याची तयारी केली होती. मात्र सहकाऱ्यांनी तातडीने दरवाजा तोडून तिला गळफास घेण्यापासून वाचवले.
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का केला आत्महत्येचा प्रयत्न?
या प्रकरणातील पीडित महिला पोलीस कर्मचाऱ्यास त्याच वडूज पोलिस ठाण्यात कार्यरत असणाऱ्या एका पोलिसाने लग्नाचे खोटे आमिष दाखवले होते. मात्र आता तो लग्नाला नकार देत असल्याने पीडित महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले. समाजात होणाऱ्या बदनामीच्या भीतीने आपण आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतल्याचे तिने कबूल केले.
पोलिसांनी काय सांगितले
या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे यांनी संबंधित महिला कर्मचाऱ्याला पोलीस मुख्यालयात बोलावले आहे. तिथे तिच्याशी सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.
कराडमध्ये अभियंत्याचा ‘अपघात’ नव्हे तर कट! पत्नी आणि मेहुण्यानेच रचला घातपात; CCTV समोर
कराड शहरात पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या एका थरारक घटनेने संपूर्ण सातारा जिल्हा हादरला आहे. सुरुवातीला हा केवळ भीषण अपघात असल्याचे मानले जात होते. मात्र अवघ्या काही तासांत पोलिस तपासातून समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनंतर या प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथे कार्यरत असलेल्या अभियंत्याला भरधाव कारने चिरडून ठार मारण्यात आले असून, हा अपघात नसून पूर्वनियोजित घातपात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे या कटामागे मृत अभियंत्याची पत्नी आणि मेहुण्याचाच हात असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला असून दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
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Ans: ही घटना साताऱ्यातील वडूज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.
Ans: तिने ‘Good Bye All Of You…’ असा व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवला होता.
Ans: सहकाऱ्यांनी वेळेवर तिच्या घरी धाव घेत दरवाजा तोडून तिला वाचवले.