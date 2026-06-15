Bengaluru Crime: मी तुझ्या मुलीला मारलं…; प्रियकराने प्रेयसीची केली हत्या; मृतदेहाशेजारीच बेशुद्ध अवस्थेत सापडला

नेमकं काय घडलं?
एम भवानी असे मृत तरुणीचे नाव असून ती घरात एकटी होती. भवानीचे चंद्रशेखर नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र, मुलीच्या वडिलांना हे संबंध मान्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी भवानीचे लग्न दुसरीकडे ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता. याच कारणातून आरोपी चंद्रशेखर संतप्त झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
घटनेच्या दिवशी भवानीच्या वडिलांनी तिला फोन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, फोन भवानीऐवजी चंद्रशेखरने उचलला. त्यावेळी त्याने “मी तुझ्या मुलीला मारलं आहे, तुला जे करायचं ते कर,” असे सांगितल्याने वडिलांना मोठा धक्का बसला. यानंतर त्यांनी तात्काळ भवानी राहत असलेल्या घरमालकाला आणि पोलिसांना माहिती दिली.
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माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. घराचा दरवाजा आतून बंद असल्याने पोलिसांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला. त्यावेळी भवानी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली होती. आरोपीने धारदार शस्त्राने तिच्यावर हल्ला केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. पोलिसांनी तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
दरम्यान, भवानीच्या मृतदेहाशेजारीच आरोपी चंद्रशेखर बेशुद्ध अवस्थेत पडलेला आढळला. त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला का किंवा अन्य कोणते कारण होते, याचा तपास सध्या पोलीस करत आहेत. या प्रकरणामुळे बंगळुरूच्या ब्यादराहल्ली परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
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आईच्या नात्याला काळीमा फासणारी घटना बंगळूरुमध्ये घडली आहे. इथे आईनेच प्रियकरासोबत मिळून स्वत:च्या मुलीचा खून केला आणि नंतर त्याला नैसर्गिक मृत्यू झाला आहे असे भासवले. या घटनेत खरा ट्विस्ट तीन महिन्यांनंतर जेव्हा आईचा हा कांड उघडकीस आला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट समोर येताच आईने केलेल्या क्रुर कृत्याची माहिती पोलिसांना लागली आणि त्यांनी तातडीने महिलेच्या प्रियकराला अटक केली. मुख्य आरोपी आई अद्याप फरार आहे.
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Ans: एम भवानी असे मृत तरुणीचे नाव होते.
Ans: प्रेमसंबंधांना मुलीच्या वडिलांचा विरोध आणि दुसरीकडे लग्न ठरवणे हे कारण असल्याचे समोर आले आहे.
Ans: पोलिसांना भवानी रक्ताच्या थारोळ्यात मृत अवस्थेत आणि आरोपी चंद्रशेखर बेशुद्ध अवस्थेत आढळला.