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Bengaluru Crime: मी तुझ्या मुलीला मारलं…; प्रियकराने प्रेयसीची केली हत्या; मृतदेहाशेजारीच बेशुद्ध अवस्थेत सापडला

Updated On: Jun 15, 2026 | 02:57 PM IST
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सारांश

बंगळुरूमध्ये प्रेमसंबंधांना विरोध होत असल्याच्या रागातून एका प्रियकराने आपल्या प्रेयसीची धारदार शस्त्राने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. मुलीच्या वडिलांना फोन करून आरोपीने खुनाची कबुली दिली. पोलिसांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला असता तरुणी मृत अवस्थेत तर आरोपी बेशुद्ध अवस्थेत आढळला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • प्रेमसंबंधांना विरोध असल्याने प्रियकराने प्रेयसीची हत्या केल्याचा आरोप.
  • मुलीच्या वडिलांना फोन करून आरोपीने खुनाची कबुली दिली.
  • मृतदेहाशेजारीच आरोपी बेशुद्ध अवस्थेत आढळल्याने खळबळ.
बंगळूरू: बंगळुरूमधील ब्यादराहल्ली परिसरातून एक धक्कादायक प्रेमप्रकरण समोर आलं आहे. प्रेमसंबंधांना विरोध होत असल्याच्या रागातून एका प्रियकराने आपल्या प्रेयसीची धारदार शस्त्राने हत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. धक्कादायक म्हणजे, मुलीच्या वडिलांना फोन करून “मी तुझ्या मुलीला मारलं” अशी कबुली दिल्यानंतर आरोपी तिच्या मृतदेहाशेजारीच बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.

नेमकं काय घडलं?

एम भवानी असे मृत तरुणीचे नाव असून ती घरात एकटी होती. भवानीचे चंद्रशेखर नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र, मुलीच्या वडिलांना हे संबंध मान्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी भवानीचे लग्न दुसरीकडे ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता. याच कारणातून आरोपी चंद्रशेखर संतप्त झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

घटनेच्या दिवशी भवानीच्या वडिलांनी तिला फोन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, फोन भवानीऐवजी चंद्रशेखरने उचलला. त्यावेळी त्याने “मी तुझ्या मुलीला मारलं आहे, तुला जे करायचं ते कर,” असे सांगितल्याने वडिलांना मोठा धक्का बसला. यानंतर त्यांनी तात्काळ भवानी राहत असलेल्या घरमालकाला आणि पोलिसांना माहिती दिली.

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माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. घराचा दरवाजा आतून बंद असल्याने पोलिसांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला. त्यावेळी भवानी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली होती. आरोपीने धारदार शस्त्राने तिच्यावर हल्ला केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. पोलिसांनी तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.

दरम्यान, भवानीच्या मृतदेहाशेजारीच आरोपी चंद्रशेखर बेशुद्ध अवस्थेत पडलेला आढळला. त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला का किंवा अन्य कोणते कारण होते, याचा तपास सध्या पोलीस करत आहेत. या प्रकरणामुळे बंगळुरूच्या ब्यादराहल्ली परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

सावळं होणं ठरलं कारण! आईने प्रियकरासोबत मिळून 6 वर्षांच्या मुलीची केली हत्या, 3 महिन्यांनंतर पापाचा झाला खुलासा

आईच्या नात्याला काळीमा फासणारी घटना बंगळूरुमध्ये घडली आहे. इथे आईनेच प्रियकरासोबत मिळून स्वत:च्या मुलीचा खून केला आणि नंतर त्याला नैसर्गिक मृत्यू झाला आहे असे भासवले. या घटनेत खरा ट्विस्ट तीन महिन्यांनंतर जेव्हा आईचा हा कांड उघडकीस आला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट समोर येताच आईने केलेल्या क्रुर कृत्याची माहिती पोलिसांना लागली आणि त्यांनी तातडीने महिलेच्या प्रियकराला अटक केली. मुख्य आरोपी आई अद्याप फरार आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणीचे नाव काय होते?

    Ans: एम भवानी असे मृत तरुणीचे नाव होते.

  • Que: या घटनेमागचं प्राथमिक कारण काय सांगितलं जात आहे?

    Ans: प्रेमसंबंधांना मुलीच्या वडिलांचा विरोध आणि दुसरीकडे लग्न ठरवणे हे कारण असल्याचे समोर आले आहे.

  • Que: पोलिसांना घरात काय आढळले?

    Ans: पोलिसांना भवानी रक्ताच्या थारोळ्यात मृत अवस्थेत आणि आरोपी चंद्रशेखर बेशुद्ध अवस्थेत आढळला.

Web Title: Bengaluru crime i killed your daughter lover murders girlfriend found unconscious beside the body

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Published On: Jun 15, 2026 | 02:57 PM

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