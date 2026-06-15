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Telangana Crime: प्रियकरासोबत मिळून पत्नीने पतीचा काटा काढला; 15 वर्षांच्या संसाराचा थरारक शेवट

Updated On: Jun 15, 2026 | 12:50 PM IST
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सारांश

तेलंगणातील कामारेड्डी येथे एका महिलेने प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. इन्शुरन्सचे पैसे मिळवण्यासाठी अपघाताचा बनाव रचण्यात आला होता. मात्र पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आणि पोलिस तपासातून हा कट उघडकीस आला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून पतीच्या हत्येचा कट रचला.
  • इन्शुरन्सच्या पैशांसाठी अपघाताचा बनाव करण्यात आला.
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आणि तांत्रिक पुराव्यांमुळे हत्या उघड झाली.
तेलंगणा: तेलंगणा येथून एक थरारक हत्याकांड समोर आलं आहे. लग्नाच्या तब्बल १५ वर्षानंतर दोन मुलांची आई असलेल्या महिलेने प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हा सगळं प्रकार तिने पतीच्या इन्शुरन्सचे पैसे हडप करण्यासाठी केल्याचे समोर आले आहे. (Telangana Crime) महिलेने पतीच्या हत्येला अपघाताचं रूप देण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसात तशी तक्रारही नोंदवली. मात्र पोलिसांनी या कटाचा खुलासा केला. हा प्रकार तेलंगणातील कामारेड्डी जिल्ह्यातील सदाशिवनगर मंडळाच्या मारकल गावात घडली.(Telangana Crime)

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काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपी महिलेचे नाव रेणुका असे आहे तर गंगाशेखर असे तिच्या प्रियकराचे नाव आहे. या प्रकरणातील मृतकाचे नाव कांचरला राजायाह (४५) असे आहे. रेणुकाने २२ मे रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती की, तिचा पती कांचरला राजायाह रात्रीच्या वेळी आपल्या शेतात जात असताना त्याचा अपघात झाला. यात त्याचा मृत्यू झाला. रस्त्यावर अचानक एक प्राणी समोर आल्याने राजायाह यांचं बाईकवरील नियंत्रण सुटलं आणि अपघात झाल्याचा दावा तिने केला.(Telangana Crime)

पूर्वनियोजित हत्या…

पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. तपासादरम्यान या अपघाताबाबत पोलिसांना संशय आला. अपघातस्थळाची पाहणी करण्यासाठी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी पोलिसांनी एक विशेष पथक तयार केले. सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षिदारांचे जबाब, तांत्रिक डेटा आणि महत्वाचं म्हणजे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या सगळ्यातून एक वेगळीच माहिती समोर आली. (Telangana Crime) मृतदेहावरील जखमा या रस्ते अपघातासारख्या नव्हत्या. पोस्टमॉर्टम आणि तांत्रिक पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झालं की, ही एक पूर्वनियोजित हत्या होती. असे डीएसपी श्रीनिवास राव यांनी सांगितले.

आरोपी अटकेत

पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपीच्या तपासाला सुरुवात केली. गंगाशेखर नावाच्या व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याची कसून चौकशी करण्यात आली. अखेर त्याने केलेला गुन्हा कबूल केला. गंगाशेखर याचे गेल्या चार वर्षांपासून रेणुकासोबत अनैतिक संबंध होते. पतीचा काटा काढल्यास आपल्या प्रेमातील अडथळा दूर होईल आणि सोबतच इन्शुरन्सचे पैसेही मिळतील, असा विचार करून त्या दोघांनी कट रचला आणि कांचरला राजायाह याची हत्या केली. पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले असून पोलीस पुढील तपास करत आहे. (Telangana Crime)

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: तेलंगणातील कामारेड्डी जिल्ह्यातील मारकल गावात ही घटना घडली.

  • Que: पतीच्या हत्येमागचं कारण काय होतं?

    Ans: पत्नीला प्रियकरासोबत राहायचं होतं आणि पतीच्या इन्शुरन्सचे पैसे मिळवायचे होते.

  • Que: पोलिसांनी कटाचा उलगडा कसा केला?

    Ans: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासातून ही हत्या असल्याचं स्पष्ट झालं.

Web Title: Telangana crime wife conspires with lover to eliminate husband a shocking end to 15 years of marriage

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Published On: Jun 15, 2026 | 12:50 PM

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