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Mira Bhayandar Crime : चार वर्षीय मुलाच्या मृत्यूचे गूढ उलगडले! आईच्या प्रियकराकडून हत्या; मृतदेह नाल्यात फेकून अपघाताचा बनाव

Updated On: Jun 03, 2026 | 12:06 PM IST
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सारांश

Mira Bhayandar Crime Marathi : चार वर्षीय मुलाचा मृत्यू हा अपघात नसून हत्या असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. आईच्या प्रियकराने चिमुकल्याची हत्या करून मृतदेह नाल्यात फेकत अपघाताचा बनाव रचल्याचे धक्कादायक सत्य उघड झाले असून, या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

चार वर्षीय मुलाच्या मृत्यूचे गूढ उलगडले! आईच्या प्रियकराकडून हत्या; मृतदेह नाल्यात फेकून अपघाताचा बनाव

चार वर्षीय मुलाच्या मृत्यूचे गूढ उलगडले! आईच्या प्रियकराकडून हत्या; मृतदेह नाल्यात फेकून अपघाताचा बनाव

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विस्तार
  • चार वर्षीय मुलाचा मृत्यू नसून हत्या
  • पोलिस तपासात धक्कादायक सत्य उघड
  • आईच्या प्रियकराकडून चिमुकल्याची हत्या
  • मृतदेह नाल्यात फेकून अपघाताचा बनाव
विजय काते, भाईंदर : काशिमीरा परिसरातील नीलकमल नाका येथील नाल्यात मृतावस्थेत आढळलेल्या चार वर्षीय चिमुकल्याच्या मृत्यूचे गूढ काशिमीरा पोलिसांनी उलगडले असून, हा अपघाती मृत्यू नसून हत्या असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. मुलाच्या आईच्या प्रियकराने बेदम मारहाण करून त्याची हत्या केल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह नाल्यात फेकल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

मंगळवारी सकाळी नीलकमल नाका परिसरातील एका उघड्या नाल्यात चार वर्षीय मुलाचा मृतदेह आढळून आला होता. सुरुवातीला हा मृत्यू अपघाती असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र घटनास्थळाची पाहणी करताना पोलिसांना काही बाबी संशयास्पद वाटल्याने तपासाची दिशा बदलली.

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तपास अधिकारी महाजन यांनी घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी केली असता मुलाच्या शरीरावर मारहाणीच्या खुणा आढळल्या. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदन आणि न्यायवैद्यक तपासणीसाठी पाठविण्यात आला. अहवालातून हा मृत्यू अपघाती नसून मारहाणीमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले.

यानंतर पोलिसांनी मुलाच्या आईचा प्रियकर जांभू शर्मा उर्फ ‘नेपाळी’ याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. चौकशीदरम्यान आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. सोमवारी दुपारी दारूच्या नशेत असताना त्याने मुलाला बेदम मारहाण केल्याचे सांगितले. ही घटना मुलाच्या आईसमोरच घडली होती. त्यानंतर रात्री झोपेतून उठल्यावर मुलाचा मृत्यू झाल्याचे लक्षात येताच घाबरलेल्या आरोपीने पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जवळील नाल्यात फेकून दिल्याची कबुली दिली.
तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चिमुकल्यामुळे त्याला मुलाच्या आईसोबत एकांतात वेळ घालवता येत नसल्याचा राग आरोपीच्या मनात होता. तसेच मुलगा वारंवार रडत असल्याने संतापाच्या भरात त्याने त्याला मारहाण केल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे.

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आरोपी, मुलाची आई आणि मृत चिमुकला हे तिघेही बेघर असून कचरा वेचण्याचे काम करत होते. ते काशिमीरा उड्डाणपुलाखाली वास्तव्यास होते. या प्रकरणी काशिमीरा पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपायुक्त राहुल चव्हाण आणि काशिमीरा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राहुल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला.

Web Title: Mira bhayandar crime four year old boy murder mother lover killed body thrown in drain accident cover up

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Published On: Jun 03, 2026 | 12:06 PM

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