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Wardha Crime: क्रूरतेची परिसीमा! हुंड्यासाठी छळ, मारहाण अन् पत्नीला माहेरी सोडून खाजगी व्हिडिओ केले व्हायरल

Updated On: Jun 08, 2026 | 03:22 PM IST
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सारांश

वर्ध्यातील हिंगणघाट येथे विवाहित महिलेचा पती आणि सासरच्यांकडून शारीरिक व मानसिक छळ करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आरोपी पतीने पत्नीचे खाजगी फोटो आणि आक्षेपार्ह व्हिडिओ नातेवाईक व मित्रांना पाठवत तिची बदनामी केली. पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • हुंड्यासाठी विवाहितेचा शारीरिक आणि मानसिक छळ.
  • पतीने पत्नीचे खाजगी फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले.
  • हिंगणघाट पोलिसांनी पतीसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
वर्धा: वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेसोबत संतापजनक घटना घडली आहे. तिच्या पतीने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी विवाहित महिलेचा केवळ शारीरिक आणि मानसिक छळ केला, नाहीतर खाजगी आणि आक्षेपार्ह फोटो तिच्या नातेवाईकांसह मित्रांजवळ प्रसारित केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने आरोपींवर पोलिसांनी कारवाई करत पाच जणांविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडित २८ वर्षीय तरुणीच्या सासरच्यांनी तिच्याकडे अधिक पैशांसाठी दबाव आणण्यास सुरूवात केली. जेव्हा तिने हे करण्यास नकार दिला तेव्हा, तिची शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला. हा त्रास तिने आपल्या आई वडिलांना सांगितला तेव्हा कुटुंबीयांनी सासरच्या मंडळींना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचा कोणाताही परिणाम झाला नाही, त्यांचे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढू लागले होते. यांनतर सासरच्या मंडळींनी समजावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही.

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माहेरी नेऊन सोडले आणि…

दिवसेंदिवस अत्याचाराचे प्रयत्न वाढू लागले. यानंतर सासरच्या मंडळींनी पीडितेला लाथा आणि ठोसे मारून निर्दयपणे मारहाण केली. नंतर डिसेंबर 2025 रोजी, आरोपी नवऱ्याने पीडितेला जबरदस्ती करत मामाच्या घरी नेले आणि तिथेच सोडून दिले. या घटनेला बराच वेळ लोटून गेल्यानंतर आरोपी नवऱ्याने पत्नीची विचारपूस करण्यासाठी साधी माहेरी भेट देखील दिली नाही. एवढेच नाही तर सन्मानाने घरी आणण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नाही.

आक्षेपार्ह व्हिडीओ समोर

हा छळ इथेच नाही थांबला, क्रूरतेची सीमा वाढत गेली. त्याने आपल्या मोबाईलच्या फोनमध्ये असलेले काही खाजगी फोटो आणि आक्षेपार्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर नातेवाईक आणि निवडक मित्रांना पाठवली. या कृत्याची माहिती मिळाल्यानंतर पीडित महिला पूर्णपणे खचून गेली. पीडितेने ६ जून रोजी पोलीस ठाण्यात धाव घेत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर आपल्यासोबत घडलेला सर्व प्रकार सांगितला.

गुन्हा दाखल

पोलिसांनी प्रकरणाला गांभीर्याने घेत हिंगणघाट पोलिसांनी तात्काळपणे आरोपी नवरा आणि इतर पाच नातेवाईकांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. हुंडाबळी आणि मारहाण आणि सायबर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केली जात आहे.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथे घडली.

  • Que: आरोपी पतीने काय कृत्य केले?

    Ans: आरोपी पतीने पत्नीचे खाजगी फोटो आणि आक्षेपार्ह व्हिडिओ नातेवाईक व मित्रांना पाठवले.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी पती आणि इतर पाच नातेवाईकांविरुद्ध हुंडा, मारहाण आणि सायबर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

Web Title: Wardha crime the height of cruelty harassment and assault over dowry after abandoning his wife at her parents home he circulated private videos

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Published On: Jun 08, 2026 | 03:22 PM

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