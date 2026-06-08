Wardha Crime: क्रूरतेची परिसीमा! हुंड्यासाठी छळ, मारहाण अन् पत्नीला माहेरी सोडून खाजगी व्हिडिओ केले व्हायरल

काय घडलं नेमकं?
पीडित २८ वर्षीय तरुणीच्या सासरच्यांनी तिच्याकडे अधिक पैशांसाठी दबाव आणण्यास सुरूवात केली. जेव्हा तिने हे करण्यास नकार दिला तेव्हा, तिची शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला. हा त्रास तिने आपल्या आई वडिलांना सांगितला तेव्हा कुटुंबीयांनी सासरच्या मंडळींना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचा कोणाताही परिणाम झाला नाही, त्यांचे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढू लागले होते. यांनतर सासरच्या मंडळींनी समजावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही.
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माहेरी नेऊन सोडले आणि…
दिवसेंदिवस अत्याचाराचे प्रयत्न वाढू लागले. यानंतर सासरच्या मंडळींनी पीडितेला लाथा आणि ठोसे मारून निर्दयपणे मारहाण केली. नंतर डिसेंबर 2025 रोजी, आरोपी नवऱ्याने पीडितेला जबरदस्ती करत मामाच्या घरी नेले आणि तिथेच सोडून दिले. या घटनेला बराच वेळ लोटून गेल्यानंतर आरोपी नवऱ्याने पत्नीची विचारपूस करण्यासाठी साधी माहेरी भेट देखील दिली नाही. एवढेच नाही तर सन्मानाने घरी आणण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नाही.
आक्षेपार्ह व्हिडीओ समोर
हा छळ इथेच नाही थांबला, क्रूरतेची सीमा वाढत गेली. त्याने आपल्या मोबाईलच्या फोनमध्ये असलेले काही खाजगी फोटो आणि आक्षेपार्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर नातेवाईक आणि निवडक मित्रांना पाठवली. या कृत्याची माहिती मिळाल्यानंतर पीडित महिला पूर्णपणे खचून गेली. पीडितेने ६ जून रोजी पोलीस ठाण्यात धाव घेत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर आपल्यासोबत घडलेला सर्व प्रकार सांगितला.
गुन्हा दाखल
पोलिसांनी प्रकरणाला गांभीर्याने घेत हिंगणघाट पोलिसांनी तात्काळपणे आरोपी नवरा आणि इतर पाच नातेवाईकांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. हुंडाबळी आणि मारहाण आणि सायबर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केली जात आहे.
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Ans: ही घटना वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथे घडली.
Ans: आरोपी पतीने पत्नीचे खाजगी फोटो आणि आक्षेपार्ह व्हिडिओ नातेवाईक व मित्रांना पाठवले.
Ans: पोलिसांनी पती आणि इतर पाच नातेवाईकांविरुद्ध हुंडा, मारहाण आणि सायबर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.