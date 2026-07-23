गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • National News Delhi Supreme Court Metro Station Closure Cji Surya Kant Assures Scba Intervention

Supreme Court Metro Station: ‘जर सर्वोच्च न्यायालय मेट्रो स्टेशन दुपारपर्यंत उघडले नाही तर..: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे आश्वासन

Updated On: Jul 23, 2026 | 02:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

NEET पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनामुळे जंतर-मंतर परिसरातील अनेक दिल्ली मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा गुरुवारी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. यावर सरन्यायाधीशांनी (CJI) दुपारपर्यंत स्थानके सुरू न झाल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करेल, असे स्पष्ट केले.

CJI Surya Kant Supreme Court Metro, SCBA Vikas Singh Metro Station Request,

Supreme Court Metro Station: 'जर सर्वोच्च न्यायालय मेट्रो स्टेशन दुपारपर्यंत उघडले नाही तर...': सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे SCBA ला आश्वासन

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Supreme Court Metro Station: दिल्लीतील जंतरमंतरवर बुधवारी रात्री विद्यार्थी आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये मोठा संघर्ष झाला. रात्री उशिरापर्यंत हा संघर्ष सुरू होता. या संघर्षानंतरही देशभरातून जंतरमंतरवर येणाऱ्यांचा ओघ वाढतच चालला आहे. या घटनेनंतर दिल्ली मेट्रो प्रशासनाकडून आज (२३ जुलै) १६ स्थानके बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. यावरून दिल्लीतील वकिलांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत मेट्रो स्टेशन सुरू करण्याची याचिका दाखल केली आहे.

NEET पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनामुळे जंतर-मंतर परिसरातील अनेक दिल्ली मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा गुरुवारी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. यावर सरन्यायाधीशांनी (CJI) दुपारपर्यंत स्थानके सुरू न झाल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करेल, असे स्पष्ट केले. या याचिकेवर सुनावणी घेताना भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी, मेट्रो स्टेशनचे दरवाजे दुपारपर्यंत किंवा जेवणाच्या वेळेपर्यंत उघडले नाहीत, तर सर्वोच्च न्यायालय स्वत: हस्तक्षेप करेल.” असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या विनंतीवरून त्यांनी हे आश्वासन दिले आहे.

CJP Protest: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! दिल्लीत इंटरनेट सेवा आणि मेट्रोची 16 स्थानके बंद, 3 स्थानकांवर इंटरचेंजची सुविधा कायम

बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी न्यायालयात सांगितले की, जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनामुळे परिसरातील अनेक मेट्रो स्थानके बंद असल्याने वकील आणि न्यायालयीन कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. स्थानके बंद करण्याऐवजी वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची मेट्रो स्थानकांवरच तपासणी करून त्यांना प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशी त्यांनी सूचना केली.

‘दुपारपर्यंत स्थानके सुरू झाली नाहीत तर हस्तक्षेप करू’

विकास सिंह म्हणाले, “मेट्रोमध्ये वकील किंवा न्यायालयीन नोंदणी विभागातील कर्मचाऱ्यांची तपासणी करता येऊ शकते. मात्र स्थानके बंद ठेवल्यामुळे आम्हाला मोठा फटका बसत आहे.” यावर सरन्यायाधीशांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “दुपारपर्यंत स्थानके सुरू करण्याबाबत काहीच हालचाल झाली नाही, तर आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करू.”

CJP Protest News: जंतर-मंतरवरील राड्यानंतर दिल्लीत कडक निर्बंध; अभिजीत दिपकेंचा थेट हल्ला

तसेच, आंदोलनामुळे वकील न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाहीत, तर त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कोणताही प्रतिकूल आदेश देऊ नये, असे निर्देश सर्व न्यायाधीशांना दिल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. विकास सिंह यांनी या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता भासू शकते, असे म्हटल्यावर सरन्यायाधीशांनी, “होय, दुपारपर्यंत मेट्रो स्थानके सुरू झाली नाहीत, तर आम्ही हा विषय पाहू,” असे आश्वासन दिले.

दिल्लीतील 16 मेट्रो स्थानके बंद

दरम्यान, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने गुरुवारी 16 मेट्रो स्थानके तात्पुरती बंद ठेवण्याची घोषणा केली. यामध्ये बाराखंबा रोड, केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, आयटीओ, जनपथ, जोर बाग, खान मार्केट, लोक कल्याण मार्ग, मंडी हाऊस, पटेल चौक, राजीव चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, सेवा तीर्थ, शिवाजी स्टेडियम आणि सुप्रीम कोर्ट या स्थानकांचा समावेश आहे. DMRC ने प्रवाशांना प्रवास सुरू करण्यापूर्वी आपल्या मार्गाची माहिती तपासून आवश्यक असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

 

 

Web Title: National news delhi supreme court metro station closure cji surya kant assures scba intervention

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 02:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET Paper Leak Reaction: ‘नीट’वरून काँग्रेस रस्त्यावर, तर राहुल गांधीविरुद्ध भाजप आक्रमक; संभाजीनगरमध्ये फुल हायव्होल्टेज ड्रामा
1

NEET Paper Leak Reaction: ‘नीट’वरून काँग्रेस रस्त्यावर, तर राहुल गांधीविरुद्ध भाजप आक्रमक; संभाजीनगरमध्ये फुल हायव्होल्टेज ड्रामा

Raj-Uddhav Thackeray: NEET आंदोलनावर ठाकरे बंधू एकवटले; विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचा निषेध, 26 जुलैला मुंबईत मोर्चा
2

Raj-Uddhav Thackeray: NEET आंदोलनावर ठाकरे बंधू एकवटले; विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचा निषेध, 26 जुलैला मुंबईत मोर्चा

“मी नरेंद्र मोदींना गांभीर्याने घेत नाही”; नसीरुद्दीन शाह पुन्हा चर्चेत; पंतप्रधान मोदींबाबतच्या वक्तव्याने वेधलं लक्ष
3

“मी नरेंद्र मोदींना गांभीर्याने घेत नाही”; नसीरुद्दीन शाह पुन्हा चर्चेत; पंतप्रधान मोदींबाबतच्या वक्तव्याने वेधलं लक्ष

Congress Protest: विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेस आक्रमक
4

Congress Protest: विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेस आक्रमक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Supreme Court Metro Station: ‘जर सर्वोच्च न्यायालय मेट्रो स्टेशन दुपारपर्यंत उघडले नाही तर..: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे आश्वासन

Supreme Court Metro Station: ‘जर सर्वोच्च न्यायालय मेट्रो स्टेशन दुपारपर्यंत उघडले नाही तर..: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे आश्वासन

Jul 23, 2026 | 02:25 PM
Bhandara: ‘पशुसंवर्धन’तर्फे पशुधन रक्षणासाठी लसीकरण मोहीम; पशुपालकांना मिळणार मोठा दिलासा

Bhandara: ‘पशुसंवर्धन’तर्फे पशुधन रक्षणासाठी लसीकरण मोहीम; पशुपालकांना मिळणार मोठा दिलासा

Jul 23, 2026 | 02:21 PM
IND Vs ZIM Live: अय्यर एक तरी सामना जिंकव रे! जाणून घ्या हरारेचा पिच रिपोर्ट अन्…

IND Vs ZIM Live: अय्यर एक तरी सामना जिंकव रे! जाणून घ्या हरारेचा पिच रिपोर्ट अन्…

Jul 23, 2026 | 02:19 PM
ZP School Condition: जिवंत मरणाच्या दाढेत विद्यार्थी! पावसामुळे शाळेच्या छताचे प्लास्टर कोसळले, पालकांमध्ये भीतीचे सावट

ZP School Condition: जिवंत मरणाच्या दाढेत विद्यार्थी! पावसामुळे शाळेच्या छताचे प्लास्टर कोसळले, पालकांमध्ये भीतीचे सावट

Jul 23, 2026 | 02:14 PM
Business News: महाराष्ट्रासाठी शाश्वत विकासाची नवी दिशा! हरित ऊर्जा आणि हवामान-लवचिक प्रकल्पांना मिळणार मोठा निधी

Business News: महाराष्ट्रासाठी शाश्वत विकासाची नवी दिशा! हरित ऊर्जा आणि हवामान-लवचिक प्रकल्पांना मिळणार मोठा निधी

Jul 23, 2026 | 02:13 PM
Jana Nayagan Review: विजयच्या अभिनयावर कौतुकाचा वर्षाव; दिग्दर्शनावर टीका, बॉबी देओलच्या भूमिकेवरही नाराजी

Jana Nayagan Review: विजयच्या अभिनयावर कौतुकाचा वर्षाव; दिग्दर्शनावर टीका, बॉबी देओलच्या भूमिकेवरही नाराजी

Jul 23, 2026 | 02:06 PM
अरे बापरे! चिमुकली अजगरासोबत खेळू लागली रस्सीखेच, Viral Video पाहून यूजर्स अवाक्

अरे बापरे! चिमुकली अजगरासोबत खेळू लागली रस्सीखेच, Viral Video पाहून यूजर्स अवाक्

Jul 23, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा